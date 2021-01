Helyes irányt vett a Tigra-ZF-Eger férficsapata

Új felállásban is jól vizsgázott a Tigra-ZF-Eger férficsapata, amely a nyáron hat új játékossal és Petrovai Márton személyében új vezetőedzővel vágott neki az OB I. 2020/21-es szezonjának. Féltávnál járva várakozáson felül teljesít a gárda.

– Az elmúlt fél évben tíz Magyar Kupa-mérkőzésen, tizenöt bajnokin és két Eurokupa-találkozón szerepelt a csapat. A cseppet sem szokványos menetrenddel mennyire sikerült azonosulni?

– Örültünk, hogy játszhatunk, de úgy vélem, erről a mezőny valamennyi tagja hasonlóan vélekedne – válaszolta a 31 esztendős Petrovai Márton. – A tavaszi leállás után nagyon ki voltunk már éhezve a vízilabdára, a sok meccs pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ismét formába lendüljenek a játékosok. Ahol pedig új csapat épül, ott méginkább felértékelődik minden egyes együtt töltött játékperc.

– A csapatépítés hosszú és rögös útján azért sikerélménnyel is gazdagodtak. Elégedett az eddig elért eredményekkel?

– A végül hetedik helyet érő nyári Magyar Kupa-meccsek után jól indult a bajnokság, az első hat mérkőzésünkön veretlenek maradtunk. Aztán felborult a menetrend, az ellenfelek kérésére több összecsapást is halasztani kellett, s ezek után kiestünk a ritmusból. Ennek ellenére az OB I-ben is a hetedik helyről várjuk a folytatást. Egy-két mérkőzés kapcsán maradt ugyan hiányérzet, de ha a szezon előtt azt mondják nekem, hogy ez az újjáalakuló csapat ebben a pozícióban telel, vélhetően nyomban aláírtam volna. A Eurokupa-szereplés is jó erőfelmérőnek számított. A selejtezőből való továbbjutás ugyan nem sikerült, ennek ellenére emelt fővel jöhettünk haza Zágrábból.

– Mit gondol, vezetőedzőként miként vizsgázott?

– Jól érzem magam az új szerepben, rendkívül motiváltan és elhivatottan álltam munkába. Akadnak olyan játékosok a keretben, akiket gyerekkoruk óta ismerek, nagyon könnyen megtaláltuk a közös hangot. Mindenkivel jó a kapcsolatom, mindent meg tudunk beszélni. Erős csapatkohézió alakult, ami legalább olyan fontos, mint a szakmai felkészültség.

– Akad olyan tapasztalat az elmúlt fél évből, ami a további előrelépés zálogát jelentheti?

– Ha azt mondom, hogy a felnőtt bajnokság jóval dinamikusabb és lüktetőbb mint a korosztályos küzdelmek, azzal nem árulok el nagy titkot. Edzőként is jóval gyorsabban kell reagálni egyes helyzetekben. E tekintetben én is igyekeztem felnőni a feladathoz, de azért akadt olyan találkozó, ahol a felelősségem is benne van a pontvesztésben vagy épp a vereségben. Ebben kell előrelépni és akkor még jobbak lehetünk. Mérkőzésről-mérkőzésre tanulunk, fűt bennünket a bizonyítási vágy.

– Ismerve a mezőnyt, mit gondol, a hetedik hely mennyire reális az erőviszonyokat illetően?

– Úgy vágtunk neki az új évnek, hogy tavasszal megpróbálunk újabb szintet lépni. Az FTC, az OSC, a Szolnok és a Vasas mögött sok csapat tolong, mi is igyekszünk ebből kivenni a részünket. Baksa Benedek révén válogatott kerettag játékossal büszkélkedhetünk, minél többen nőnek fel a szintjére, annál veszélyesebbek leszünk.

– Az év első megméretését január 16-án a KSI elleni idegenbeli bajnoki találkozó jelenti. Lehet bízni a jó idénykezdetben?

– A héten már el is kezdtük a munkát, nem tétlenkedünk. A Bitskey Aladár Uszoda egyelőre zárva tart, így a strandon kialakított sátortetős medencében dolgozunk. Igazából nem is bánom, ugyanis a KSI vendégeként is hasonló körülmények várnak ránk. A cél az, hogy győztesen térjünk haza a fővárosból.

7. Tigra-ZF-Eger

Otthon: 9 4 – 5 105–102 12

Idegenben: 6 3 2 1 53–57 11

Összesen: 15 7 2 6 158–159 23

A férfi OB I. állása

1. Szolnok 15 15 – – 232–117 45

2. OSC 15 13 1 1 224–106 40

3. FTC 15 13 – 2 249–122 39

4. Vasas 15 10 1 4 163–116 31

5. BVSC 15 10 1 4 216–142 31

6. Honvéd 15 8 1 6 163–143 25

7. Eger 15 7 2 6 158–159 23

8. UVSE 15 7 2 6 146–160 23

9. Kaposvár 15 6 – 9 145–197 18

10. Miskolc 15 5 3 7 144–174 18

11. Pécs 15 4 4 7 144–164 16

12. Szeged 15 4 2 9 130–184 14

13. Szentes 15 4 2 9 127–198 14

14. Debrecen 15 2 1 12 120–210 7

15. KSI 15 1 – 14 156–226 3

16. Tatabánya 15 1 – 14 107–206 3