Heréd–Füzesabony: a küzdés borítékolható

Az otthonukban ősszel eddig háromszor annyi pontot (12) gyűjtött herédiek az első sikerüket egy hete elért füzesabonyiak ellen jól tudják, csak akkor nyerhetik meg a megyei I. osztályú bajnokság 12. fordulójában esedékes vasárnapi mérkőzésüket, ha egymásért tudnak küzdeni.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA



Szombat, 13.30:

PÉTERVÁSÁRA (2.)–BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (9.)

Pétervására. Bocsi Attila Sporttelep. V.: Németh Szabolcs (Kovács B., Orovecz).

Meglehetősen régen, augusztus 31-én nem szerzett pontot a pétervásárai gárda. Az azóta veretlenül lejátszott nyolc mérkőzés hét győzelme kitűnő formáról tanúskodik. Ezek alapján a besenyőtelkiek pontszerzése feltétlenül meglepetésnek számítana.

LŐRINCI (1.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (14.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Szigetvári Zsolt (Várallyay, Palásti).

Az éllovas és a sereghajtó összecsapásán az jelentheti a legfontosabb kérdést, hogy a hazaiak mikor találnak először a vendégek kapujába. A különbség nemcsak helyezésben jelentős a két gárda között, ez pedig jó eséllyel az eredményben is felszínre jut hat majd.

FELSŐTÁRKÁNY (6.)–BERG SYSTEM-EGER SE II. (12.)

Felsőtárkány. V.: Pap István Balázs (Chikán, Béres) – Nógrád megyei játékvezetők.

A tárkányi együttes jobban együtt van, mint az egri gárda, ahol a NB III-as visszajátszóktól több lenne az elvárás.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (10.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (5.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Pádár Szabolcs (Bodó I., Forgó).

Helyezéstől függetlenül a párharc mindig pikáns. A nagyobb játékerőt a vendégek vonultatják fel, de ez nem garancia a sikerre.

Szombat, 14.30:

MAKLÁR (11.)–MARSHALL-ASE (4.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: dr. Lendvai Gábor (Kasza, Orosz).

A szomszédok találkozóján az andornakiaknak áll a zászló, azonban makláriak a halásziakat is megtréfálták, vagyis jó lesz velük vigyázni.

Szombat, 17.00:

EGERSZALÓK (3.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (7.)

Egerszalók. V.: Varga László (Mencsik, Nováki).

A szalókiaknak „muszáj” nyerni, ha nem akarnak lemaradni és magukhoz közelebb engedni a hevesieket.

Vasárnap, 13.30:

HERÉD (8.)–FÜZESABONY (13.)

Heréd. V.: Darók Attila (Dajkó, Kecskés).

IVONY ATTILA, a herédiek támadója: – Nem szabad, hogy bárkit is megtévesszen a vendégek jelenlegi helyezése. A tabella alapján akár a kötelező győzelem kategóriába is lehetne sorolni a mérkőzést, ám ha így teszünk, akkor nagy hibát követünk el. A füzesabonyiak fel tudnak vonultatni három-négy olyan játékost, akikre különösen oda kell figyelnünk. Sajnos a pályánk állapota a jelentős terhelés és a sok eső miatt most nem a legjobb, emiatt nem a szép játék, hanem a küzdelem kaphat nagyobb hangsúlyt, ez pedig inkább a vendégeknek kedvezhet.

SZABÓ ÁKOS, a füzesabonyiak védője: – Nagy teher jött le rólunk a múlt heti győzelmünkkel. Most hétvégén szeretnénk kihasználni ezt a lendületet, és pontot, pontokat akarunk szerezni Heréden is. Nem lesz egyszerű, de mindent megteszünk majd ennek érdekében. Mindenképp arra kell figyelnünk, hogy olyan gyermeteg hibákat nem véthetünk hátul, mint már oly sokszor az ősszel. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ezt a sportot gólra játsszák, így ebben a tekintetben is előrébb kell lépnünk, ha sikeresek akarunk lenni.