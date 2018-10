Hetet hintett a Hatvan

Sárosi okozta az egriek vesztét Andornaktályán.

A megyei I. osztályú bajnokság 9. fordulójának jegyzőkönyvei.

FC HATVAN–LŐRINCI 7–0 (2–0)

Hatvan, 250 néző. V.: Tóth Zoltán (Varga G., Szarvas L.).

HATVAN: Aszódi – Bárkányi, Fék, Czibolya, Kész (Labát, 60.), Szabó R. (Gál, 60.), Karácsony (Bogdán (71.), Purzsa (Török N., 78.), Katona R., Simon M., Ács (Mundi, 60.). Edző: Simon Antal.

LŐRINCI: Gedei K. – Balla, Héder (Gulyka, 57.), Székesi, Ágói, Szebenyi (Tóth P., 55.), Polácsek (Nyisztor, 77.), Patkós, Tatár (Benedek, 75.), Oláh Á. (Gódor, 14.), Less T. Edző: Győri Zoltán.

GÓL: Czibolya (43., 52., 56.), Simon M. (45., 48., 86.), Bogdán (90.).

JÓK: Katona R., Fék, Czibolya, Simon M, ill. Székesi, Patkós, Less T, Ágói.

SIMON ANTAL: – Az első félidőben kicsit nehezen kaptuk el a játék ritmusát. Ehhez azért az is kellett, hogy a Lőrinci nagyon fegyelmezetten védekezett, és veszélyes kontrákat vezetett. Az első félidő végén kétszer sikerült bevenni az ellenfél kapuját, így a második félidőt magabiztosan tudtuk hozni.

GYŐRI ZOLTÁN: – Negyven percig kimondottan jól helytálltunk, és ha a 10. percben gólt fejelünk és nem kapufát, akkor teljesen más mérkőzést láthattak volna a szurkolók. Gratulálok a kulturált futballhoz az FC Hatvannak!

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–GYÖNGYÖSHALÁSZ 3–1 (0–0)

Gyöngyös, 160 néző. V.: Derda József (Horváth M., Juhász Á.).

GYÖNGYÖS: Iváncsik – Galó, Bartha B., Gulyás K., Gedei Á. (Arday, 56.), Csoszánszki (Antal., 68.), Géczki (Adorján, 56.), Fábián, Marosi (Kathi, 89.), Bencsik, Timon. Edző: Nagy Gábor.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Kovács T. – Kluk (Szalai, 73.), Lehótszky, Csomor, Kiss I., Harmat, Sőregi (Szurdoki, 49.), Márkus, Hovanecz (Szilágyi E., 46.), Czene (Horváth V., 59.), Ozsvárt. Edző: Benus Ferenc.

GÓL: Gulyás K. (56., 59.), Bencsik (75.), ill. Kiss I. (85.).

JÓK: Bartha (a mezőny legjobbja), Gulyás, Csoszánszki, Adorján, Bencsik, ill. senki.

NAGY GÁBOR: – Az első félidő visszafogottabb teljesítménye után a második játékrészben felgyorsult a játékunk és több kínálkozó lehetőség közül hármat kihasználtunk.

BENUS FERENC: – A győzelmet jobban akaró, motiváltabb csapat megérdemelten szerezte meg a győzelmet.

HEVESTHERM-HEVESI LSC–EGERSZALÓK 2–1 (1–0)

Heves, 80 néző. V.: Dajkó Tamás (Pásztory, Klenovics P.).

HEVES: Horváth P. – Váradi Z., Somodi K., Szabó G., Pusoma P., Csőke (Szepesi Á., 46.), Vernyik, Vágó, Bezzeg, Ludányi N., Fejes. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

EGERSZALÓK: Farkas K. – Nagy G. (Simon R., 80.), Baji P. (Lezsák, 62.), Molnár A. (Hudák, 87.), Baji Á., Ficzere, Mága T., Érsek M., Szilágyi B., Danó Zs. (Stark, 75.), Neumann. Edző: Horváth Tamás.

GÓL: Csőke (39.), Pusoma P. (75.), ill. Szilágyi B. (81.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Szilágyi B., Érsek M., Stark, Nagy G.

CSŐKE BENCE, az első hevesi gól szerzője: – Ha a kapu előtt jobban koncentrálunk, a különbség nagyobb is lehetett volna.

HORVÁTH TAMÁS: – A játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, de az egyéni hibáink lehetőséget adtak a hazaiaknak.

PÉTERVÁSÁRA–FELSŐTÁRKÁNY 1–0 (1–0)

Pétervására, 100 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Németh M., Koroknai).

PÉTERVÁSÁRA: Puporka D. – Szilágyi Á., Kerényi (Szőllősi T., 46.), Sulcz, Utasi, Nagy Á., Ökrös, Alapi (Jakab M., 39.), Nagy M., Czigler (Török Cs., 79.), Bubveszel. Szakosztályvezető: Tóth Zsolt.

FELSŐTÁRKÁNY: Csák – Tanner (Szklenár, 66.), Ötvös, Kálmán R., Jacsó (Szucsik, 54.), Kollár B., Kálmán J., Madarasi, Balázs L., Zsély, Orlóczki. Edző: Balázs Tihamér.

GÓL: Alapi (30.).

KIÁLLÍTVA: Ökrös (89.).

JÓK: Szilágyi Á. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Eötvös, Kálmán R., Szucsik.

TÓTH ZSOLT: – A mai napon megmutattuk, hogy ha kell, egymásért küzdve, nehéz helyzetben is be tudjuk gyűjteni a három pontot. Remélem, sérültjeinkkel nem fizettünk túl nagy árat ezért a győzelemért.

BALÁZS TIHAMÉR: – Jó iramú mérkőzésen nem érdemeltünk vereséget, de sajnos minden ellenünk fordult. Jogos 11-estől fosztottak meg a játékvezetők, a végén pedig az üres kapuba sem tudtunk betalálni.

MAKLÁR–FÜZESABONY 3–1 (1–1)

Maklár, 150 néző. V.: Varga Gábor (Kurinka, Lovasi).

MAKLÁR: Tiszolczki – Kovács Z., Farkas Cs. (Darmos, 69.), Molnár T., Hajdu Zs., Váradi M. (Tóth J., 46.), Szőllősi R., Bódi R. (Trembeczki, 86.), Vojtekovszki M., Besenyei R., Bánka. Edző: Sipos Lajos.

FÜZESABONY: Dósa – Godó, Eötvös, Szabó Á., Pataki V., Póka, Nagy B., Fügedi, Bartók B. (Bartók D., 33.), Sebe M., Antók. Játékos-edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Szőllősi R. (30.), Vojtekovszki (86.), Hajdu Zs. (88.), ill. Fügedi (37.).

KIÁLLÍTVA: Bocsi Z. (80. – a kispadról).

JÓK: Bánka, Molnár T., Szőllősi R., Hajdu Zs., Vojtekovszki, Bódi R., ill. Póka, Pataki Z.

SIPOS LAJOS: – A mérkőzés utolsó harmadában mutattuk meg csak igazán, hogy mit is tudunk a futballról. A győzelmet jobban akarva tartottuk itthon a három pontot.

BOCSI ZOLTÁN: – Szép sportág a labdarúgás, a semmiből is lehet sikert elérni.

BESENYŐTELEK–HERÉD 1–2 (0–1)

Besenyőtelek, 100 néző. V.: Harnos Csaba (Tamasi, Berecz).

BESENYŐTELEK: Bukta – Dalnoki (Horváth I., 90.), Urbán, Szécsi, Gyurcsik, Mester (Vass, 46.), Kaló, Pálfalvi, Vámosi R., Maksó, Pelyhe. Edző: Nagy Endre.

HERÉD: Pásztor – Labancz M. (Oldal, 46.), Lengyel, Baranyi R., Tancsik, Kollár P., Nagy Sz., Földi (Szegedi, 22.), Tari Sz. (Tóth D., 90.), Tóth M., Johancsik. Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Maksó (79.), ill. Kollár P. (8.), Johancsik (84.).

JÓK: senki, ill. Pásztor, Tóth M., Nagy Sz., Tari Sz., Szegedi.

NAGY ENDRE: – Sajnos öt-hat ziccert megint kihagytunk, de olyan gyengén játszottunk, hogy a csoda, hogy csak két gólt kaptunk. Tudjuk, hogy ez az év szenvedés lesz, sokkal jobban oda kell tenni mindenkinek magát, szerényen, alázatosan végezni a feladatokat.

LABANCZ RÓBERT: – Ezt a jellegű futballstílust nem igazán kedvelem, de ma ez eredményre vezetett.

MARSHALL-ASE–BERG SYSTEM-EGER SE II 2–1 (0–0)

Andornaktálya, 80 néző. V.: Jávorszki Zoltán (Lovas, Rézműves).

ASE: Bajzát D. – Jacsmanik, Kaszás, Szepesi B. (Ivády R., 73.), Mohácsi, Sárosi, Nagy L., Megyeri, Bárdos (Madarassy, 88.), Szabó L. (Hompoth, 90.), Nyikes (Nagy V., 64.). Edző: Szabó László.

EGER: Molnár R. – Dóczi, Bálint (Szuromi, 46.), Lehóczky (Jakab L. R., 46.), Gresó, Kovács D., Lázár (Barta K., 83.), Kovács G. (Farkas Zs., 68.), Molnár A. (Nyilas, 74.), Fodor, Palágyi. Játékos-edző: Szabó Béla.

GÓL: Sárosi (79. – 11-esből, 89.), ill. Farkas Zs. (94.).

JÓK: Sárosi (a mezőny legjobbja), Bajzát, Kaszás, Nagy L., Mohácsi, Szabó L., ill. Dóczi, Fodor G., Farkas Zs.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Igen masszív csapat ellen kevés helyzetet sikerült kidolgozni, de ennyi is elegendő volt a győzelemhez.

SZABÓ BÉLA: – Nem történt semmi különös, csak a szokásos. Győznünk kellett volna, de megint kikaptunk.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–BORSODNÁDASD 1–1 (0–1)

Bélapátfalva, 150 néző. V.: Debreczeni Krisztián (Varga L., Orovecz).

BÉLAPÁTFALVA: Tóth A. – Czakó, Harkály, Beliczki (Berki Cs., 46.), Malik, Bársony (Molnár R., 46.), Lakatos D., Molnár G., Vona, Nadanicsek P. (Boros O., 74.), Nadanicsek J. Edző: Budai Tamás.

BORSODNÁDASD: Tarjányi – Tankó, Kertész B., Ambrus, Tóth M. (Halász, 56.), Biró L. (Kriston, 86.), Kiss S., Csépányi-Barczi, Gáspár (Makó, 77.), Obbágy, Török R. Játékos-edző: Gyárfás Gábor.

GÓL: Berki Cs. (52.), ill. Kiss S. (19.).

JÓK: Nadanicsek J., Molnár R., ill. Obbágy T., Kiss A., Kertész, Csépányi-Barczi.

BUDAI TAMÁS: – Szomszédvárak rangadóján, férfias küzdelemben, győzelmi kényszerben játszottunk, ezért csalódás számunkra az eredmény. Ahhoz, hogy az ilyen kiélezett mérkőzéseket meg tudjuk nyerni, többet kell betenni a közösbe. A csapat nevében boldog születésnapot kívánunk játékosunknak, Lakatos Dánielnek, és boldog névnapot az elnök úrnak!

GYÁRFÁS GÁBOR: – Két lelkes csapat mérkőzése eldőlhetett volna ide és oda is, így összességében igazságos a döntetlen. Pontot szereztünk idegenben, aminek mindig lehet és kell is örülni.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA