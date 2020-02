Hétgólos meccset is vár a balatoniak csapatkapitánya

A megyei II. osztályú bajnokság 16. fordulójának mérkőzéseire a Bélkő SE-Balaton csapatkapitánya, Szamosi Gábor így tippelt.

Szombat, 14.30:

TARNAMÉRA (9.)–DOMOSZLÓ (3.)

Tarnaméra. V.: Darók Attila (Sohajda, Fehér R.)

A fiatal domoszlói csapatnak nem jelentenek akadályt a tarnaméraiak, 1–3.

POROSZLÓ (5.)–EGERSZÓLÁT (7.)

Poroszló. V.: Derda József (Rozsnaki, Juhász S.).

Hasonló erők küzdelmében nagyon jó meccsen döntetlent várok, 1–1.

MSE-MÁTRABALLA (11.)–HATVANI LOKOMOTÍV (14.).

Mátraballa. V.: Várallyay Miklós (Orosz, Molnár D.).

Az otthon mindig nagyon veszélyes Balla most átrobog a Lokin, 5–1.

NAGYRÉDE (15.)–ZAGYVASZÁNTÓ (12.).

Nagyréde. V.: Török Mihály (Orovecz, Szigetvári Zs.).

A tabellán egymáshoz közel lévő csapatok rangadóján most a Réde nyer és megkezdi a felzárkózást, 2–1.

Vasárnap, 14.30:

VÁMOSGYÖRK (6.)–ABASÁR (6.)

Vámosgyörk. V.: Viktor Ferenc (Kovács B., Csuja).

Ősszel idegenben is nyertek a hazaiak és most is könnyedén behúzzák a mérkőzést, 4–0.

MÁTRADERECSKE (1.)–BÉLKŐ SE-BALATON (13.)

Mátraderecske. V.: Májer Konrád (Nagy F., Németh G.).

Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de megpróbálunk meglepetést okozni és elhozni legalább egy pontot az egyik bajnokesélyes otthonából, 2–2.

ATKÁR (16.)–ISTENMEZEJE (4.)

Atkár. V.: Dajkó Tamás (Lucián, Gergely)

A télen még jobban megerősített vendégek gond nélkül zsebelik be a három pontot, 1–6.

MARKAZ (8.)–VISONTA (2.)

Markaz. V.: Rozsnaki Gábor (Csathó, Varga L.).

Igazi szomszédvári rangadó lesz, ahol parázs mérkőzésen a Markaz otthon tart egy pontot, 2–2.

