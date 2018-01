Hevér két meccs miatt bosszús

A Füzesabony a bajnoki címért fut a férfi NB II. Északkeleti csoportjában.

– Most akár arról is beszélhetnénk, hogy a hátunkat nézi a teljes mezőny, a valóság azonban az, hogy meg kell elégedni a harmadik helyezéssel – fogalmazott Hevér Tibor, a füzesabonyiak beállója, aki a csapatkapitányi karszalagot is viseli. – Két olyan mérkőzésünk is akadt az őszi idényben, amikor hatgólos előnyről, egy már megnyertnek hitt összecsapást buktunk el. Ez történt Hajdúböszörményben és a Tiszavasvári elleni hazai összecsapáson is. Tizennyolc ponttal mi állnánk a tabella élén. A bajnokság előtt az 1–6. hely valamelyikét tűztük ki célul. E tekintetben nem állunk rosszul, de nagyon besűrűsödött a mezőny első fele.

A Juhász ’99-Füzesabonyi SC Bánik Roland személyében új edzővel kezdte a szezont. Felnőttcsapat élén ezúttal debütáló szakembernek több frissen érkezett játékost is be kellett építeni az együttesbe, többek között Molnár Martin, Nagy Bendegúz, Ács István vagy épp Szécsi Boldizsár is újként szerepelt az őszi FSC-ben. A fiatal kézilabdázók jó játékkal vették ki a részüket a sikerekből.

– A Salgótarjánból hazatérő Péter János már az őszi zárófordulóban bemutatkozhatott, tavasszal nagyon sokat várunk tőle – tekintett előre Hevér Tibor. – Nehéz lesz tartani a dobogós pozíciót, tavasszal idegenben várnak ránk sorsdöntőnek ígérkező rangadók. Szerencsére nagyon jó mentalitású játékosok alkotják a keretet, s az edző is amellett, hogy felelősségteljes döntéseket hoz, sok esetben egyeztet velünk a tapasztalatokról.

3. Juhász ’99-Füzesabonyi SC

Otthon: 6 5 – 1 143–122 10

Idegenben: 5 2 – 3 115–111 4

Összesen: 11 7 – 4 258–233 14

Innen folytatják

1. Kazincbarcika 11 8 1 2 322–274 17

2. Kisvárda 11 6 3 2 291–271 15

3. Füzesabony 11 7 – 4 258–233 14

4. Fehérgyarmat 11 6 2 3 297–276 14

5. Hajdúnánás 11 6 1 4 304–281 13

6. H.böszörmény 11 5 3 3 303–291 13

7. Tiszavasvári 11 6 – 5 294–285 12

8. Nyírbátor 11 5 1 5 298–312 11

9. Berettyó MSE 11 3 2 6 285–284 8

10. Heves 11 3 1 7 239–278 7

11. Nádudvar 11 2 2 7 288–296 6

12. Bőcs 11 1 – 10 241–339 2