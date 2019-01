Heves: ász távozott, Energia: igazolás az NB III-ból

Négy helyszínen harminckét csapattal kezdődik az Imola-Hírlap–Téli-kupa.

Jó néhány csapatnál már most akad változás a keretben, vagyis újonnan érkezők is bemutatkoznak a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Igazgatóságának Imola-Hírlap–Téli-kupa elnevezésű nagypályás, műfüves tornáján. A sorozat szombaton kezdődik és február 16-án zárul.

Íme az 1. forduló programjának első része (folytatjuk).

SZOMBAT

Eger, A csoport

11.00: EGERSZALÓK–MAKLÁR

Az egerszalókiaktól Csörgő Gábor Istenmezejére távozott, Stark János klubja azonban még nem ismert. Az Eszterházy Károly Egyetemen tanuló Vas Dániellel tart az egyeztetés, és azt is szeretnék a klubnál, ha Horváth Tamás (nem az edző) visszatérne futballozni.

A makláriak Utasi Bence (Pétervására) megszerzéséről tárgyalnak, miközben Tóth József távozott, Kaknics László befejezte pályafutását, Váradi Márk pedig még az őszi szezon közben áll le.

13.00: FELSŐTÁRKÁNY–DOMOSZLÓ

Balázs Lázár (Heves) és Orlóczki Krisztián eligazolt, térdműtéte után Csóka Róbert még lábadozik, de az is lehet, hogy távozik. Kérője bőven akad a gólerős csatárnak, kérdés, hogy a felépülés után mikor lesz teljes értékű. Sebe Attila és Czibere Richárd azonban már túljutott a rehabilitáción.

Kapust és két mezőnyjátékost is szívesen magához kötne a domoszlói gárda. Egyelőre Török Csobán (Pétervására) visszatérése borítékolható.

Gyöngyös, C csoport

9.00: JVSE-ROSENBERGER–SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE SC

Ahogy Litkei Barna, úgy Kaszab Ádám is hadra fogható immár tavalyi sérüléséből felépülve, de immár az előzőleg Boldogon futballozott Surányi Gáborral is többet számolhat Szerdahelyi Gábor edző, mint volt arra példa az ősszel. Borics Levente Hevesre igazolt, Csuzz Martin új csapata azonban még nem ismert.

Nagyrédén súlyos sérülést követő egyéves kihagyás után Bálint János visszatér a csapathoz és további érkezők is várhatók. Leginkább kapusra és belső védőre lenne szüksége a megyei III.-as egyletnek.

11.00: HEVESTHERM-HEVESI LSC–ENERGIA SC GYÖNGYÖS SC

Ludányi Nándor Gyöngyöshalászon folytatja, Balázs Lázár (Felsőtárkány) és Borics Levente (Jászárokszállás) viszont érkezik a csapathoz.

Az Energia SC-hez kapusként Farkas Dániel (Parasznya, Borsod megye), mezőnyjátékosként pedig Sárándi Milán (Sajóbábony) csatlakozik, az ifjúságiak közül pedig Matin Boldizsár, Izsvák Ádám és Forgács Balázs gyakorol a felnőttekkel. Távozóként egyedül Cseh József (Visonta) említhető.