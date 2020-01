Heves megyei triatlonistákat és egy karate-egyesületet is díjaztak

A megyei közgyűlés előtt adták át Az Év Heves Megyei Sportolója díjakat pénteken.

Egyéni sportoló kategóriában Az év Heves megyei sportolója díjat kapott Furucz Imréné triatlonista, akire 15 évvel ezelőtt figyeltek fel a hatvani triatlonosok, akik elcsábították az első duatlon versenyére, amit újabb duatlon, triatlon és aquatlon megmérettetés követett. 2010 és 2015 között, korcsoportjában minden országos duatlon, triatlon verseny sprint, rövid, közép és hosszú távján egyaránt aranyérmes lett. Indult Európa- és világbajnokságon is, ahol kiváló eredményeket ért el, utóbbin női abszolút 40. lett. 2010-ben vett részt először IronMan versenyen, majd még nyolcszor megismételte, amiből ötször első lett. 2010 és 2015 között minden évben őt választották az év női triatlonosának Magyarországon. 2015-ben egy balatonfüredi megmérettetésen egy figyelmetlen autós elütötte, komoly sérüléseket szenvedett, de hamar talpra állt. A baleset után egy évvel már rajtvonalhoz állt az IronMan versenyen, s ötödikként célba ért. A mai napig aktív versenyző, dicsőséglistáján megszámlálhatatlan érem és kupa található.

Heves megye közgyűlése sportcsapat kategóriában Az év Heves megyei sportolója díjat adományozta az Agria Shotokan Karate Egyesületnek, mely jelenleg az északi régió legdinamikusabban fejlődő karate klubja. A díjat az elnök, Juhász Ferenc vette át. Heti öt edzésen, Egerben és Felsőtárkányban, nyolcvan karatésa sajátítja el a sportág fortélyait. Az egyesület célja: létrehozni és fenntartani egy olyan hazai vidéki bázist, amely a japán tradicionális shotokan karate stílus szellemiségét, a modern karate verseny kihívásait, a tömegsportot magas színvonalon viszi tovább. Az egyesület sportolói 2019 márciusában egy világkupa rendezvényen vettek részt Szabadkán. 16 ország 1200 sportolója mérte össze tudását, ahonnan egy első, három második és egy harmadik helyezéssel tértek haza. Egy ajkai megmérettetésen 3 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. Az egyesület karatékái áprilisban, az Ercsiben megrendezett Diákolimpián is részt vettek. 2 arany-, 4 ezüst- és 7 bronzérmet, valamint három 4. helyezést zsebeltek be. Szeptemberben Szarvason rendeztek egy Vidékbajnokságot, ahol az Agria Shotokan karate Egyesület 5 versenyzővel és 2 bíróval képviselte a Shotokan Liga északi régióját. Két 1. helyezést, két 2. helyezést és egy 3. helyezést hoztak haza. Az Agria Shotokan karate Egyesületnek régiónkban, és különösen Heves megyében egy komoly vidéki bázist sikerült létrehoznia, mely képes magas szinten versenyeztetni, sportolókat nevelni és hosszú távon lehetőséget adni számukra.

Fogyatékkal élő sportoló kategóriában Az év Heves megyei sportolója elismerésben részesült Czene Gábor triatlonista, aki 15 évvel ezelőtt egy komoly motorbaleset szenvedett, s amputálták a lábát. A felépülés nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is komoly kihívás elé állította, mint mondja, kereste a helyét az új életében. De nem adta fel, komoly célokat tűzött ki maga elé, s a motorozás továbbra is az élete része maradt. 9 év alatt több mint 200 ezer kilométert tett meg Európában – beleértve Oroszországot és Skandináviát. Versenyszerűen három éve kezdett el sportolni, először úszással próbálkozott, majd a triatlon távokat fokozatosan teljesítette. Czene Gábor volt az első paraatléta Magyarországon, aki végigcsinálta az Iron Man triatlon távot egy speciális futóprotézissel 2018-ban. Ugyanebben az évben parakerékpár Magyar Bajnok lett. A 2019-es évet tartja az egyik legsikeresebbnek, mert válogatottként tudott nekivágni az esztendőnek és március elején részt vett élete első Világkupáján, ahol a 10. helyen ért célba. Részt vett az Ultrabalatonon is, a Magyar Triatlon Bajnokságon pedig sikerült az OB címet megszereznie. Számos eredménye mellett megálmodója volt egy sportegyesületnek a munkahelyén, a P&G-nél, amit már országosan ismernek és elismernek a triatlonos berkekben. Czene Gábor hisz abban, hogy ha valaki kitartó és elkötelezett, minden álmát valóra válthatja.