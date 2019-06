Hevesen 29 egyesület 200 shotokánosa mérette meg magát

Lévai Béla példaértékű összefogásról beszélt.

Nyolc megyénkbeli klub versenyzői is tatamira léptek a 6. Heves-kupa Ippon Shobu Karate Bajnokságon. Az összesen 29 egyesület – köztük egy román csapat – majd’ kétszáz karatékáját felvonultató rendezvényen hozzávetőleg 400 nevezést adtak le a résztvevők. Az indulók Sveiczer Sándor polgármester köszöntője után Shihan Juhász Ferencnek, a Magyar Karate-szövetség alelnökének megnyitóját hallhatták, majd Sensei Nemes István főbíró irányításával négy páston folytak a küzdelmek 72 egyéni és 13 csapat versenyszámban.

– A szövetségek közötti közös munka eredményeként egyaránt üdvözölhettünk JKA-bírókat és versenyzőket a sorainkban. Idén is köszönjük támogatóink önzetlen hozzájárulását, valamint a karatés családoknak, segítőinknek a példaértékű összefogást, munkájukat a verseny előkészítésében és lebonyolításában – mondta a hevesi klub vezetője, egyben a verseny főszervezője, Lévai Béla.

A Heves-kupa legeredményesebb klubjának az alsógödi Életforrás-Do Karate Egyesület számított, míg a hazaiak legjobbjaként Udvarhelyiné Szabó Mária fogadhatta a gratulációkat.

Az eredményességi lista megyénkbeli helyezései

3. Agria SKE

5. Hevesi SE

8. Andornaktálya

19. Ostoros

23–24. Maklár, Parád

26. Pétervására

29. Mátrai Karate-Do SE

A hevesiek eredményei

EGYÉNI

Kis Richárd (D kategória) kihon: 2., kumite: 2.

Kovács Máté (D), kihon: 3., kihon ippon kumite 3.

Szatmári Zsolt (C), kihon ippon kumite 2. hely

Gyarmati Lili (C) kihon ippon kumite: 3., felnevezve ippon shobu kumite: 3.

Udvari Dominik (D és C), kata: 2., kihon ippon kumite: 2.

Völgyi Nóra (D), kata: 3., kihon ippon kumite: 1.

Bakos Noémi (B), kumite: 2.

Lévai Eszter (B), kumite: 3., felnevezve A kategória, kumite: 2.

Szabó Dávid (B), kumite: 3.

Szatmári Nóra (C), kata: 3.

Udvarhelyiné Szabó Mária (C), kata: 2., kumite: 1.

CSAPAT

C kategória, kata: 3. Gyarmati Lili, Szatmári Zsolt, Völgyi Nóra

C kategória, kumite: 2. Farkas Léna, Gyarmati Lili, Szatmári Zsolt

B kategória, kumite: 2. Racsek Réka, Lévai Eszter, Bakos Noémi