Hevesen a helyi érték kerül előtérbe

Az utánpótlásból építkezve igyekeznek megteremteni egy hosszú távon is eredményes szereplő NB II.-es gárda alapjait Hevesen. A férfiak a női csapat példáját követnék.

– Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minél több helyi játékosnak adjunk lehetőséget a felnőttcsapatba kerülésre – szögezte le az NB II. Északkeleti csoportjában negyedikként zárt női együttes edzője, Makó Nándor. – Az eredményesség emellett másodlagos, mi beérjük a harmadosztályú tagsággal, ami úgy gondolom, nincs veszélyben.

A 2018/2019-es szerepléssel kapcsolatban a tréner úgy fogalmazott: a tabella nem hazudik, idén nem érdemeltek többet a negyedik helynél.

– A kazincbarcikai vereség az, ami alapjaiban meghatározta az éremszerzési esélyeinket – osztotta meg a szakember. – Adódtak ugyan bravúros pontszerzések is, de az említett borsodi kisiklás alaposan kilóg a sorból. Idén hiányzott az a kis plusz, ami tavaly megvolt.

A hivatalos jegyzőkönyvi adatok szerint a gárda kilenc hazai mérkőzését összesen 1389 néző tekintette meg a helyszínen, amely átlagban 154 főt jelent.

– Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az év során mögöttünk állt – folytatta Makó. – Kezdve a támogatóktól egészen a szülőkig, szurkolókig, hálásak vagyunk minden segítségéért.

A HSE férficsapata tavaly tavasszal nyolc év után búcsúzott az NB II.-től. A kiesést követően a legégetőbb feladatnak a tömegbázis szélesítését tűzte ki célul a szakosztály.

– Az elmúlt évben az utánpótlásbázis bővítésére fordítottuk a legtöbb energiát – osztotta meg Steczina Zsolt szakosztályvezető. – Elindult egy folyamat, de még mindig vannak „lyukas” korosztályok, ami a felnőttcsapat NB II.-es szereplésének is gátja. Jövőre érhetünk el olyan szintre, hogy stabil korosztályos csapatokkal, a felnőttgárda ismét nekiveselkedhessen a harmadosztálynak.

A HSE felnőttcsapata a 2018/2019-es szezonban a Pest megyei küzdelemsorozattal párhuzamosan, a hosszú idő után életre hívott BAZ-Heves megyei bajnokságban is szerepelt, előbbit az ötödik, utóbbit a második helyen zárták Guba Józsefék.

– Huszonnyolc fős kerettel vágtunk neki a szezonnak – emlékeztetett Steczina. – A gazdag merítési lehetőség miatt mertem bevállalni a két bajnokságot, abban bízva, hogy ezáltal mindenki kellő játéklehetőséghez jut. Időközben azonban nyolc-tíz játékos lemorzsolódott, így a végére már leszűkült az állomány. Jelenleg olyan, közel húszfős maggal rendelkezünk, amely reményeim szerint évekre megoldhatja a felnőttgárda szereplését. A szakmai munkáért továbbra is Holló László felel.

Dobogóra léptek a tizennégy évesek

A korosztályos csapatok közül az edzőként Holló László, Lászkáné Vona Krisztina és Luzsi Zoltán irányította U14-es fiúcsapat a III. osztályú gyermekbajnokság Kovács László régiójában szerzett ezüstérmet, míg a Varga Szilvia vezette U14-es lánycsapat a Sterbinszky Amália régióban végzett bronzérmesként. A BAZ-Heves megyei felnőttférfi-bajnokságban a HSE ezüstérmesként zárt.