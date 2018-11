Hevesen a köd is ellenfelet jelentett

Az Energia SC ragyogott fényesebben Makláron, noha ezt a nézők alig láthatták.

A megyei I. osztályú bajnokság 13. fordulójának szombati mérkőzésein:

HEVESTHERTM-HEVESI LSC–PÉTERVÁSÁRA 2–2 (1–2)

Heves, 70 néző. V.: Viktor Ferenc (Pásztory, Tamasi).

HEVES: Horváth P. – Váradi Z., Szabó G., Pusoma P., Csőke, Ádám, Vernyik, Budai, Bezzeg P., Ludányi N., Korsós M. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

PÉTERVÁSÁRA: Puporka D. – Szilágyi Á., Kerényi, Sándor, Jakab M., Nagy Á. (Szőllősi T., 9.), Ökrös, Alapi (Utasi, 85.), Nagy M., Czigler, Budveszel. Csapatvezető: Tóth Zsolt.

GÓL: Ludányi N. (17.), Csőke (84.), ill. Jakab M. (6. – 11-esből), Czigler (37.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Sándor, Nagy M., Kerényi, Czigler, Szilágyi Á.

BESENYEI FERENC: – Olyan 11-essel kezdődött a mérkőzés, amire a nevetséges jelző enyhe kifejezés. Azt hittem, hogy a köd miatt volt, viszont ez csak a második félidőben szállt le a legnagyobb bánatunkra, mert így már a valós 11-eseket nem vették észre. Gratulálok a játékosaimnak, megpróbálták a lehetetlent!

TÓTH ZSOLT: – Az első félidőben lezárhattuk volna a mérkőzést, de kimaradtak helyzeteink. Ha a Heves ellen kihagyod a helyzeteidet, nehéz helyzetbe kerülsz.

LŐRINCI–FÜZESABONY 2–1 (0–1)

Selyp, Lőrinci Spt., 80 néző. V.: Dajkó Tamás (Lovas, Berecz).

LŐRINCI: Gedei K. – Balla (Héder, 89.), Székesi, Ágói (Bartók P., 46.), Gódor, Polácsek (Szebenyi, 66.), Tatár, Oláh Á., Gulyka, Tóth P., Less T. (Nyisztor, 92.). Edző: Bódis Barna.

FÜZESABONY: Dósa – Godó, Eötvös, Pataki, Póka, Bartók D., Nagy B. (Sebe M., 39.), Fügedi, Kövér, Boros D., Antók. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Balla (53.), Bartók P. (87.), ill. Boros (19.).

JÓK: Balla, Tatár, Tóth P., Székesi, Bartók P., ill. az egész vendégcsapat.

BÓDIS BARNA: – Hátrányból fordítva, nagy erőket mozgósítottunk a három pont megszerzéséért. A végére sikerült feltörnünk a fegyelmezetten visszaállt vendégvédelmet.

BOCSI ZOLTÁN: – Aki látta a mérkőzést, tudhatja, hogy gólokkal kellett volna nyernünk.

BESENYŐTELEK–EGERSZALÓK 2–0 (0–0)

Besenyőtelek, 120 néző. V.: Gordos Árpád (Kurinka, Gordos Á. M.).

BESENYŐTELEK: Bukta – Dalnoki (Tóth M., 87.), Vass, Urbán, Szécsi, Gyurcsik, Kaló, Vámosi R., Mester (Horváth I., 51.), Tóth Á., Pelyhe (Jónás, 53.). Edző: Nagy Endre.

EGERSZALÓK: Farkas K. – Stark, Nagy G. (Simon R., 89.), Baji P. (Danó, 46.), Lezsák (Molnár A., 66.), Baji Á., Ficzere, Mága, Érsek M., Szilágyi B. (Hudák, 73.), Neumann Edző: Horváth Tamás.

GÓL: Jónás (67.), Dalnoki (86.).

JÓK: Jónás (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Ficzere, Baji Á., Szilágyi B., Danó.

NAGY ENDRE: – Az első félidőben három ziccert és egy 11-est is kihagytunk. Tartottam attól, hogy ez megbosszulja magát, de engem is meglepett, hogy mennyire győzni akartak a srácok, és ezt a második félidőben érvényesítettük is. Mindenki úgy tette oda magát, hogy leesett az állam, pedig nem vagyunk könnyű helyzetben, ezt mindenki tudja.

HORVÁTH TAMÁS: – Sokat tettünk azért, hogy pontot szerezzünk, de úgy néz ki, nem eleget.

FC HATVAN–BORSODNÁDASD 7–0 (3–0)

Hatvan, 150 néző. V.: Szigetvári Zsolt (Király, Kovács B.).

HATVAN: Aszódi – Gál, Bárkányi (Török N., 67.), Fék, Mundi, Kész (Szabó R., 72.), Sárközi (Parragi, 72.), Purzsa (Bogdán, 72.), Simon M., Torda (Czibolya, 60.), Labát. Edző: Simon Antal.

BORSODNÁDASD: Tóth A. – Tankó, Kertész, Ambrus, Gyárfás (Holló, 83.), Fáklya, Halász, Obbágy, Makó (Mészáros K., 67.), Kriston (Liktor, 78.), Török R. Játékos-edző: Gyárfás Gábor.

GÓL: Kész (18.), Mundi (28.), Simon M. (38., 49., 65. – 11-esből), Gál (76.), Fék (77.).

JÓK: Simon M., Kész, Gál M., Fék, Mundi, ill. senki.

A mérkőzés előtt köszöntötték Blázi Jánosné Erzsikét, aki évtizedek óta szolgálja az FC Hatvant és a héten ünnepelte 60. születésnapját, ezért a kezdőrúgást ő végezte el.

SIMON ANTAL: – Kész Tibor vezető góljáig fegyelmezetten védekezett az ellenfél, azt követően azonban a vendégek nem tudták levédekezni gyors játékosainkat. A széleken sokszor mögéjük tudtunk kerülni, így futószalagon alakítottuk ki a gólszerzési lehetőségeket. Örülök, hogy újabb fölényes győzelmet arattunk.

GYÁRFÁS GÁBOR: – Köszönjük az ellenfél sportszerű játékát és a szurkolók biztatását. Gratulálok a hatvaniaknak és további sok sikert kívánok nekik!

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–FELSŐTÁRKÁNY 0–3 (0–1)

Bélapátfalva, 100 néző. V.: Varga László (Farkas D., Derda J.).

BÉLAPÁTFALVA: Tóth A. – Harkály, Czakó, Malik, Szabó B. (Boros O., 72.), Lakatos D. (Konkoly, 85.), Molnár R. (Bocsi, 68.), Berki Cs. (Mező, 85.), Nadanicsek J., Vona, Nadanicsek P. Játékos-edző: Budai Tamás.

FELSŐTÁRKÁNY: Csák – Tanner (Köböl, 78.), Ötvös, Kálmán R., Kollár B., Kálmán J., Szucsik, Madarasi, Balázs L., Zsély, Orlóczki. Edző: Balázs Tihamér.

GÓL: Kálmán J. (4., 86.), Kollár B. (75.).

JÓK: Vona, Czakó, Szabó B., Berki Cs., ill. Madarasi, Kálmán R., Kálmán J., Tanner.

BUDAI TAMÁS: – Nehéz mit mondani egy olyan mérkőzés után, amelyen végig mezőnyfölényben futballoztunk, de sima vereséget szenvedtünk. A játék egyetlen elemében volt jobb a vendégcsapat, de sajnos pont a gólszerzés, ami eldönti a mérkőzéseket. A csapat nevében mielőbbi felépülést kívánunk a héten komoly műtéten átesett játékosunknak és mindenesünknek, Bársony Dánielnek!

BALÁZS TIHAMÉR: – Három pontért jöttünk, de nagyon megizzadtunk a remekül és lelkesen játszó hazai csapat ellen. Viszont lőttünk három gólt, ezért a győzelmünk megérdemelt.

MARSHALL-ASE–GYÖNGYÖSHALÁSZ 3–1 (0–0)

Andornaktálya, 50 néző. V.: Németh Szabolcs (Jávoszki, Németh M.).

ASE: Bajzát D. – Nagy L., Jacsmanik, Kaszás, Mohácsi, Sárosi, Szabó L. (Ivády R., 89.), Trungel, Megyeri, Esztergomi, Bárdos. Edző: Szabó László.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Kovács T. – Kluk, Lehótszky, Csomor, Harmat, Sőregi, Horváth V. (Palik, 65.), Márkus, Hovanecz (Szilágyi E., 76.), Jurecska (Szurdoki, 55.), Czene (Kiss I., 76.). Edző: Benus Ferenc.

GÓL: Jacsmanik (62.), Bárdos (77.), Esztergomi (88.), ill. Sőregi (83.).

JÓK: Sárosi (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. senki.

SZABÓ LÁSZLÓ: – A mai mérkőzésen a csapat megmutatta, amelyik gárda fegyelmezett játszik és rengeteg helyzetet kidolgoz, az magabiztos győzelmet arat

BENUS FERENC: – Gratulálok a hazai csapatnak!

MAKLÁR–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 2–3 (0–1)

Maklár, 150 néző. V.: Horváth Marianna (Pádár, Forgó).

MAKLÁR: Tiszolczki – Trembeczki (Tóth J., 84.), Farkas Cs., Molnár T., Besenyei R., Hajdu Zs., Szőllősi R., Bódi R., Kaknics (Kovács Z., 74.), Vojtekovszki, Bánka. Edző: Sipos Lajos.

ESC: Iváncsik – Rafael, Galó D., Bartha B., Gulyás K., Gedei Á., Csoszánszki (Fábián, 88.), Antal (Halász T. 94.), Marosi (Géczki, 96.), Timon, Péntek (Fülöp B., 92.). Edző: Nagy Gábor.

GÓL: Vojtekovszki (76.), Bánka (84. – 11-esből), ill. Rafael (12.), Csoszánszki (47.), Marosi (78.)

JÓK: Tiszolczki, Bánka, Molnár T., Vojtekovszki, Bódi R., ill. Rafael, Bartha B., Galó D., Gedei Á., Péntek, Gulyás K.

SIPOS LAJOS: – Az első féldőben kapott korai gól sem zavart meg bennünket, jó hozzáállással, és veszélyesen „labdarúgtunk”. A második játékrészben ismét hamar gólt kaptunk, de ebből is felállva, végig nyílttá tudtuk tenni a mérkőztést. Nem sok kellett a pontszerzéshez.

NAGY GÁBOR: – Nem tudok mit mondani, mert nem sok mindet láttam a köd miatt. Annak viszont örölük, hogy ismét nyertünk.

VASÁRNAP, 13.30:

Heréd–Berg System-Eger SE II

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA