Hevesi SE: világversenyek és válogatottságok éve volt

Ebben az esztendőben három világversenyen vettek részt és négy válogatottsággal büszkélkedhetnek az Hevesi SE atlétái. Az Ikarus BSE égisze alá tartozó versenyzők két egyéni országos bajnoki címet, továbbá egy főiskolai-egyetemi országos bajnoki címet szereztek, két csapat aranyérmet nyertek az országos bajnokságokon és két aranyjelvényes atlétát vonultatnak fel.

– Az egyéni és a csapat országos bajnokságokat, a főiskolai és egyetemi bajnokságot, illetve a ligadöntőket ideértve a 2019-es évet végigversenyzett atlétáink közül tizenketten dobogóra állhattak. Idén kevesebb érmet szereztünk, mint tavaly, amiben szerepet játszott a kisebb létszám – emelte ki a HSE szakosztályvezetője, Megyeri István. – Az idei év több olyan eredményt is hozott, amelyeket nagy sikerként könyvelhetünk el. Kovács László három, a felnőttpályafutásának második évét maga mögött hagyott Detrik Balázs pedig egy alkalommal ölthette magára a címeres mezt, ráadásul mindketten szerepeltek világversenyen is, méghozzá rögtön háromszor. Nagy élményt jelentett az Ikarus BSE évértékelőjén látni a kivetítőn, hogy az egyesület idén válogatottsággal büszkélkedő négy atlétájának a fele a hevesi csoportból került ki. Ezen túlmenően ebben az évben két-két egyéni és csapat országos bajnoki aranyéremnek is örülhettünk, illetve született egy aranyérem a főiskolai-egyetemi bajnokságon is. A legnagyobb sikert kétségkívül az jelentette, hogy Detrik Balázs a felnőttmezőnyben amegvédte a tavalyi országos bajnoki címét, így eddigi felnőttpályafutása mindkét évében ő bizonyult a versenyszáma legjobbjának.

– Ahhoz, hogy ilyen kiváló eredményeink születhessenek, stabil anyagi, szakmai és menedzselési háttérre van szükség, ezt maximálisan megkapjuk az Ikarus BSE-től – tette hozzá Kovács Gyula edző. – Ezen túlmenően jelentős segítség a hevesi önkormányzat által biztosított anyagi támogatás és a további szponzorok szerepvállalása. Sajnos 2019-ben is akadtak olyan atlétáink, akik úgy döntöttek, befejezik az aktív versenyzést. Egy kivétellel mindannyian az ifjúsági korosztályból kerültek ki: Novák Enikő, Balog Márton, Dányi Péter és Előházi Dániel mellett az idősebbek közül Holló Henrik intett búcsút pályafutásának. Ugyanakkor örülünk, hogy Szatló Nóra mintegy másfél éves kihagyás után visszatért a versenyzéshez. Reméljük, hamarosan utoléri önmagát, és a korábbi évekhez hasonló sikereket ér majd el.

Tavasszal új, fiatal csoporttal is megkezdte a munkát Kovács Gyula és Kovács Noel. Az edzésekben segítséget nyújt Kovács Ildikó és Keresztesi Dalma, illetve esetenként Holló Henrik.

Nemcsak a szakma ismeri el a munkát

A hevesiek számára nagy örömet jelent, hogy a csoport teljesítményét nemcsak a szűk értelemben vett „szakma”, hanem a lakókörnyezet is elismeri. Ebben az esztendőben is többen kaptak különböző elismeréseket. Így például Csintalan Dániel, Kovács Janka, Megyeri Dávid, Nagy Zsombor és Somodi Bálint az iskolájától vehetett át díjat, Kovács Gyula pedig augusztus 20-án Heves Város Önkormányzatának Pro Urbe Heves díjához fogadhatta a gratulációt. Az év végén aztán a diákolimpia országos döntőiben az 1–6. helyen végzettek kaptak elismerést.