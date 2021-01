Hollandiából jött az egri férficsapat új centere

Fél év után hazatért a holland első osztályú ZVL Leiden együttesétől, hogy a folytatásban egri színekben szerepelhessen Vogel Simon.

A 24 éves ifjúsági világbajnok, junior-vb-bronzérmes, az FTC-vel Eurokupa-győztes center a szezon végéig kötelezte el magát az OB I.-ben hetedik helyen álló Tigra-ZF-Eger férficsapatához.

– A pandémia miatt már az őszi idény is eléggé zaklatottan telt, majd amikor január elején visszatértem Leidenbe, még aggasztóbb hírekkel fogadtak – osztotta meg Vogel Simon. – Már az edzéslehetőségünk is veszélybe került, a vírussal szembeni harc teljesen parkolópályára tette a sportágat. Úgy éreztem, nem engedhetem meg magamnak hogy hozamosabb ideig ne vízilabdázzak, mert az akár a pályafutásom további alakulására is hatással lehet. Amikor Szécsi Zoltán klubelnök megkeresett az egri lehetőséggel, azonnal elkezdtem nézegetni a repülőjegyeket, hogy mielőbb csatlakozhassak a csapathoz. Örömmel tölt el, hogy ilyen nagy klubhoz kerülhetek.

Vogel Simon érkezésével a montenegrói Nikola Murisics válláról is lekerül egy teher, mivel így már két vérbeli center áll a szakvezetés rendelkezésére.

– Nagy munkabírású, kiváló szellemű játékos, aki nagyon gyorsan beilleszkedett a csapatba – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Petrovai Márton. – Bővülnek a variációs lehetőségeink, Murisics mellett immár Kovács Gábor és Sántavy Máté is felszabadul egy picit. Egyelőre fél évre szól a megállapodásunk, amennyiben azonban mindkét fél számára gyümölcsöző lesz a kapcsolat, hosszabb távra is gondolkodhatunk. Vogel Simon január 30-án, a BVSC elleni idegenbeli mérkőzésen mutatkozhat be az egri együttesben.