Huszonnégy éves Rosta és Tóth világbajnoki címe

A magyar válogatott 24 éve, 1997. január 5-én, a döntőben 28–22-re diadalmaskodva a török válogatottal szemben világbajnoki címet szerzett Nyíregyházán rendezett 14. férfi főiskolai vb-n.

– Most is kiráz a hideg, ha felidézem az akkori emlékeket – jelentette ki a főiskolai vébéken játékosként arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett Rosta István, aki ezt követően 2010-ben edzőként is világbajnoki címet szerzett. – Elképesztő hangulat uralkodott 1997-ben a Bujtosi csarnokban, 3500 néző előtt léptünk pályára a törökök elleni fináléban, ahol az egész torna legjobb játékával, veretlenül szereztük meg az aranyérmet.

Csík János mesteredző nagyon összeszedte azt a csapatot a hazai vb-re, még arra is volt lehetőségünk, hogy a felkészülés részeként a japán válogatott meghívására néhány napot a távol-keleten edzőtáborozzunk. Rendkívül intelligens játékosok alkották a keretet, valamennyien kiválóan értették a kézilabdát és nem mellesleg nagyon motiváltak is voltunk. Pályafutásom legemlékezetesebb gólját is azon a tornán szereztem, mégpedig a lengyelek elleni elődöntőben. Már az utolsó percben jártunk, amikor sikerült labdát szereznem, amivel azonnal az ellenfél kapujára törtem. A kifutó kapust megelőzve, két védővel a nyakamon lőttem a döntőbe jutást érő találatot.

Az Egerben és Gyöngyösön is jól ismert Csík János együttesében a jelenleg a Gyöngyösi KK utánpótlás-igazgatójaként tevékenykedő Rosta István mellett az SBS-Eger vezetőedzője, Tóth Edmond is kulcsszereplőnek bizonyult.

– Nyíregyházán a tenyerükön hordoztak bennünket, egyszerűen nem volt más választásunk, mint megnyerni a tornát – emlékeztetett Tóth Edmond. – Első világversenyemen szerepeltem, amely hatalmas élményként maradt meg bennem.

Czakótól Tóviziig

A 14. férfi főiskolai világbajnokság dobogósai: 1. Magyarország (Czakó Gábor, Décsi Gábor, Gerháth Zoltán, Grundmann Béla, Kertész Balázs, Kökény István, Kuzma Norbert, Molnár József, Nagy Péter, Oszlánczi András, Rosta István, Sótonyi László, Tóth Edmond, Tóvizi Krisztián, szövetségi edző: Csík János), 2. Törökország, 3. Jugoszlávia.