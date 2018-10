Idén az érmes helyeket célozza meg a GYRSE

A mátraaljai gárda számára az első bajnoki megmérettetést a Kecskeméti RC jelenti.

Az újoncként megszerzett ötödik helyezést követően a 2018/19-es szezonban már a dobogós pozíciókat célozza meg a Gyöngyösi RSE férficsapata az NB II Keleti csoportjában. A mátraaljai gárda számára az első bajnoki megmérettetést az a Kecskeméti RC jelenti, amelyet a szakemberek az aranyérem megszerzésére is esélyesnek tartanak. A találkozó szombaton 14 órakor kezdődik a Hírös városban.

– A játékoskeretet illetően változatlan felállásban várjuk a 2018/19-es küzdelmeket, viszont egy év tapasztalatával már magasabbra helyezzük a lécet – fogalmazott Farkas László, a gyöngyösiek játékos-edzője. – A filozófiánk továbbra is az, hogy minél több fiatallal szerettessük meg a sportágat és építsük be az ifjúsági majd a felnőttcsapatba. A felkészülésünk jól sikerült, augusztus második felében arra is adódott lehetőség, hogy bő kéthetes edzőtáborral teremtsük meg a kellő fizikális alapokat. A tíz együttest felvonultató, hazai rendezésű Szüret-kupán a csapatjátékot is csiszolhattuk, ami reményeim szerint szintén az előnyünkre válhat. Bizakodó vagyok, egyáltalán nem tűnik elérhetetlennek a dobogó valamely foka.

A gyöngyösiek első hazai mérkőzésére október 14-ig kell várni, akkor a Vegyész RC Kazincbarcika látogat a Vályi-Nagy Károly Tornacsarnokba.

A kilenc év kihagyás után, második szezonjára készülő Gyöngyösi RSE együttese az NB II Keleti csoportjában a MEAFC-Miskolc, a Kecskeméti RC, a Vegyész RC Kazincbarcika, a DEAC, a Pénzügyőr SE Debrecen, a Szolnoki Sportcentrum U21 és a GLP Nyíregyháza csapatával szerepel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS