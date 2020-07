Így változtak Heves megye NB III-as futballcsapatainak játékoskeretei

Az előző idény március 14-i zárása és az új szezon vasárnapi nyitánya között eltelt 139 nap során NB III-as megyénkbeli csapataink közül a gyöngyösieknél jelentős változáson esett át a keret. A hazai pályán kezdő egriek a nevek alapján jól erősítettek, míg a harmadosztályú tagságukat megőrző hatvaniaknak sikerült egyben tartani az állományukat.

Az NB III. Keleti csoportjának 1. fordulója.

Vasárnap, 17.30

EGER SE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC II.

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Horváth Máté (Kulcsár D., Volentics E.).

SÜTŐ SZILÁRD, az egriek vezetőedzője: – Nagyon vártuk már, hogy a vírushelyzet miatt kialakult időszak után elinduljon a bajnokság. A pályaválasztói szerepkör felcserélését a Mezőkövesden kialakult vírus helyzet indokolta, a két klub ésszerű döntést hozott. Mindig nehezebb egy tartalék csapat ellen felkészülni, mivel a mérkőzés napjáig kérdéses, milyen kerettel vesznek részt az adott találkozón. A felkészülés alatt játszottunk a mezőkövesdiekkel, de az a mérkőzés se mérvadó, ugyanis azóta edzőváltás történt az ellenfelünknél (Lasztóczi Pétert Elek Norbert váltotta). Ezeket az összetevőket figyelembevéve legfőképpen a saját játékunkra összpontosítunk és magunkkal foglalkozunk. Szeretnénk elérni az első célunkat, amit a csapattal közösen a felkészülés kezdetén tűztünk ki, vagyis hogy győzelemmel kezdjük a bajnokságot. A csapat motiváltan és jó állapotban várja a nyitányt.

Az egriek nyári edzőmeccsei

Gyöngyösi AK–Eger SE 2–2

Eger SE–Tiszafüredi VSE 4–0

Eger SE–Budaörs 2–5

Mezőkövesd Zsóry FC II.–Eger SE 0–3

MŠK Rimavska Sobota–Eger SE 2–4

Eger SE–III. ker. TVE 0–2

CEGLÉDI VSE–FC HATVAN

Cegléd, Zsengellér Gyula Sporttelep. V.: Takács Ákos (Szilágyi N., Gavalla-Kulcsár).

GULYÁS GÁBOR, a hatvaniak vezetőedzője: – Nem indult túl könnyen a felkészülés, mert nem tudtuk pontosan, melyik osztályban kezdhetjük a következő szezont. Mi az elejétől kezdve a magasabb osztályra készültünk. Amikor ez biztossá vált, onnantól mindenki komolyabban vette a munkát és tudta, mi a cél. Nagyon sok mindenben hátrányból indultunk, a legnagyobb pozitívum, hogy a keretet sikerült egyben tartani. Az új játékosokkal erősödünk és remélhetőleg lesz két visszatérőnk is az ősszel, Sárközi Szabolcs és Ács Ádám. A vasánapi mérkőzésen szeretnénk minél jobb eredményt elérni, ezért meg is teszünk mindent. Ha mindenki maximálisan odateszi magát és csapatként tudunk játszani, akkor remélhetőleg jó eredménnyel fogunk távozni Ceglédről.

A hatvaniak nyári edzőmeccsei

FC Hatvan–Jászberényi FC 1–3

FC Hatvan–Egerszalók SE 4–1

Tiszafüred–FC Hatvan 2–2

Nagykáta SE–FC Hatvan 2–4

Bp. Honvéd MFA U19–FC Hatvan 4–1

SAJÓBÁBONYI VSE–GYÖNGYÖSI AK

Sajóbábony, Borostyán Mihály Sportközpont. V.: Valu Tibor (Benkő R., Szilágyi Zs.).

SIMON ANTAL, a gyöngyösiek vezetőedzője: – Elég nagy volt a mozgás a keretben, nem gondoltam, hogy a tél után nyáron is ez történik velünk. Ebből kiindulva várhatóan az augusztusi hónap rámegy majd arra, hogy az a csapatjáték kialakuljon, amit szeretnénk viszontlátni. Az ellenfél Sajóbábonyról sokat nem lehet tudni, Borsod megyei feljutóként nyilván ott is több helyen cserélődtek a játékosok. Az erőviszonyokat egyelőre még nem lehet látni, amiben meghatározó a koronavírus-járvány miatt előállt helyzet, de például az NB I-es gárdák második csapatainak várható tudása is kérdőjeles. Ezért is fontos lenne, hogy az első mérkőzésről idegenből ponttal jöjjünk haza. Van egy játékunk, amit a fekészülés alatt gyakoroltunk, arra törekszünk, hogy ezt otthon és vendégként is próbáljuk minél eredményesebben alkalmazni. Aztán meglátjuk, ez mire lesz elegendő.

A gyöngyösiek nyári edzőmeccsei

Gyöngyösi AK–Eger SE 2–2

Gyöngyösi AK–Vác FC 1–0

FK LAFC Lucenec–Gyöngyösi AKK 1–3

FTC II.–Gyöngyösi AK 10–0

Gödöllői SK–Gyöngyösi AK 2–2

Gyöngyösi AK–Tiszafüredi VSE 3–0

Gyöngyösi AK–Gödöllői SK 6–1

Nagykáta SE–Gyöngyösi AK 2–3