Íme a Heves megyei futball könyve

A Heves megyei labdarúgás története címet viseli az a kötet, amelyben szűkebb hazánk futballéletét dolgozta fel Lovász Tamás István.

A szerző tizenkét éve a fővárosban él és a budapesti amatőr labdarúgást irányítja 2007-től BLSZ-főtitkárként, majd 2011-től az MLSZ budapesti igazgatójaként.

– Már Budapesten vagyok otthon és a főváros labdarúgásáért igyekszem mindent megtenni, a „blasz” futballja az én világom, oda tartozom, de azért időnként hazajövök Hevesbe, mert az ember nem felejtheti el a gyökereit – mondta Lovász Tamás István. – A HELASZ-ban, a megyei amatőr fociban eltöltött évtizedek nagyon sok tapasztalatot adtak. Életemben az amatőr foci minden területét bejártam. Ismerem belülről az amatőr csapatok világát és vezetőként sem felejtettem el, milyen ott lenni. Igyekszem ennek szellemében dolgozni, figyelve a csapatokra, még akkor is, ha dönteni kell és ez nem mindig kedvezhet mindenkinek. Ugyanis azért van szövetség, mert vannak csapatok és emberek, akik futballozni akarnak. Szövetségi vezetőként a mai napig is hasznosítom azokat a vezetői elveket, rutint, amit dr. Vass Gézától tanulhattam, és azt a szakmai precizitást, alázatot a hivatás iránt, amit Várkonyi Ferenc mellett tapasztalhattam.

A könyvnek az első változata szerény terjedelemben és minimális példányszámban jelent meg. A szerző ezt a 2008-as anyagot írta újra, azért, hogy ne vesszenek a feledés homályába az amatőr futball eseményei, szereplői.

– Nagyszerű, megszállott a szó jó értelmében vett „­szürke eminenciások” tartották, tartják életben a futballt egy-egy településen – folytatta az író. – Őrizzük meg munkájukat ezzel a könyvvel is az utókornak. És természetesen emlékezzünk (nosztalgiázzunk) a Heves megyei futball sikereire. Az Eger NB I.-es szerepléseire, vagy a Ferencváros elleni MNK elődöntőre. A gyöngyösi futball NB II.-es éveire és a Hatvan nagy menetelésére az NB I.-es osztályozókkal bezárva. De visszatekinthetünk egy-egy település kiemelkedő csapataira is, így például Sirokra, Recskre vagy Bélapátfalvára, és persze a körzeti bajnoki címmel bezárólag minden település megtalálhatja a maga sikeres időszakait a könyvben.

A kiadvány megírását a futball szeretete és nem egyedi érdek vezérelte. A szerző időt, energiát és nem utolsósorban pénzt áldozott, hogy elkészülhessen a mű.

– Köszönöm a megjelenéséhez nyújtott támogatást az Magyar Labdarúgó-szövetség Heves megyei igazgatóságának és igazgatójának, Vojtekovszki Csabának. Külön köszönet illeti Jakab Gábor társadalmi elnök urat, aki személyesen is hozzájárult a kiadáshoz. Ezúton is hálás vagyok mindenkinek, aki segített a képanyag kialakításában. Minden igyekezetünk ellenére sajnos sok helyről nem sikerült beszereznünk fotókat. Továbbá meg kell köszönnöm a könyv szerkesztőjének, Bódi Csabának a munkáját. Észrevételeit, javaslatait és főleg támogatását abban, hogy a közben adódott sok nehézség ellenére is befejezzem a könyvet és ne a fiókomban kössön ki – zárta szavait Lovász Tamás István.