Imola-Hírlap-11 Gála 2019 – rájuk lehet szavazni az idén

A tavalyi nyitányt követően idén február 16-án rendezi lapunk kiadója, a Mediaworks Hungary Zrt. a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Igazgatóságával együttműködve az Imola-Hírlap-11 Gálát, ahol a Heves megye legjobb labdarúgó-tizenegye kategóriáinak győztesei vehetnek át díjat. A rendezvényt szavazás előzi meg a Hírlapban és a Heol.hu hírportálon. Voksolni január 17. és február 6. között lehet a nyolc kategóriában megnevezett jelöltekre. További három díjazottként a szerkesztőség sportrovata által megjelölt személyek vehetnek át jutalmat azon az egri gálán, amelyen az Imola-Hírlap–Téli kupa nagypályás műfüves torna hivatalos eredményhirdetésére is sor kerül. Összeállításunkban a jelölteket mutatjuk be.

Legjobb Gyöngyösi AK-labdarúgó

Forgács Péter (védő)

Idény közben igazolt a GYAK-hoz a besenyőtelki származású bal oldali szélső. Az NB II-es Budafoki MTE gárdájától érkezett 21 éves futballista gyorsan beilleszkedett a mátraaljaiakhoz, akik színeiben tíz mérkőzésen kétszer a hálóba is betalált. NB-s tapasztalata jól jött a gyöngyösieknek.



Gergely Péter (középpályás)

Sokszor sérülések nehezítették a 25 éves kapitány szereplését, azoban amikor a pályán volt, mindig hozzá tudott tenni a játékhoz. Tavaly ugyanezen a szavazáson őt választották a legjobb gyöngyösi futballistának, akinek adott a lehetőség a duplázásra, vagy ha úgy tetszik, a címvédésre.



Laurinyecz Ákos (támadó)

Semmi kétség, nyáron a legnagyobb fogásnak a 26 éves csatár visszacsábítása számított. A Pénzügyőr SE-nél tett kitérő után újra a GYAK szerelésébe bújt támadó 16 mérkőzésen kilenc gólig jutott, ami nemcsak a házi góllövőlista élére repítette, de ő a csoport negyedik legeredményesebb játékosa.

Legjobb Eger SE-labdarúgó

Gresó Mátyás (középpályás)

Az Eger SE egyik, hanem a legnagyobb értéke a 22 éves középpályás, aki jelentős érdemeket szerzett az NB III-ba jutásban, majd pedig a magasabb osztályban is megmutatta oroszlánkörmeit. Gólpasszain túl őszi öt találatával vezeti a házi góllövőlistát.



Lakatos Béla (védő)

Nagy rutin, komoly játékintelligencia, kiváló fejjáték és gólerős futball jellemzi a 34 éves középső védőt. Az egrieket két éven át szolgált, a csapatkapitányi tisztségét is betöltött labdarúgó rendre átlagon felüli teljesítménnyel segítette az ESE-t. A bekk télen Jászberénybe igazolt.



Tajti Bence (kapus)

Az FC Hatvantól igazolt hálóőrnek két vetélytársa akadt a háló előtt. Közülük bizonyította, hogy ő a legjobb megoldás. A kora (21) alapján még fiatal játékos rászolgált Vígh Ferenc edző bizalmára, és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva adott stabilitást a védelemnek.

Legjobb megyei I-es labdarúgó

Csoszánszki Dávid (Energia SC Gyöngyös)

A 2017/18-ban elért 11 gól/26 mérkőzés után az őszi idényben 12/14 ugyanez a mutató, ami jól jelzi, milyen sikeres szezont tudhat magáénak a 28 éves középpályás. A csapatkapitánya valódi vezérként irányította az ősszel veretlenül a második helyig menetelt gyöngyösi együttest.



Gedei Krisztián (Lőrinci VSC)

Az osztályban újonc, ezzel együtt a bravúrosnak is tekinthető harmadik helyen telelő lőrinci gárda kiváló vásárt csinált a 31 éves kapussal. A Heves megyei légkört előzőleg Boldogon tapasztalt hálóőr a bravúrok mellett rendre magas átlagot hozott, s lett méltán az ősz válogatottjának egyese.



Kaló Ádám (Besenyőtelek SC)

Edzőjét, Nagy Endrét követte Maklárról Besenyőre a a védőként és középpályásként is hasznos futballista. A legjobb korban (27) van ahhoz, hogy lendülettel és tapasztalattal járuljon hozzá az eredményességhez. Mindig lehet rá számítani, azok kevesek egyike, aki „ritkán dobja a hibát”.



Simon Mátyás (FC Hatvan)

Felnőttként hasonlóan gólgazdag idényt még nem tudhat maga mögött, mint erre akadt példa az ősszel. A 28 éves csatár 15 mérkőzésen szerzett 28 találattal vezeti a góllövőlistát úgy, hogy csapata 63 góljának majd’ a felét szerezte. Minden összecsapáson betalált, sőt, ötször triplázott.



Sulcz Márió (Pétervására SE)

A tíz évvvel ezelőtt az Egri FC-ben szerepelt játékos rendkívül hiányozna, ha valamilyen oknál fogva kimaradna a péterkeiek közül. A tavaly nyááron igazolt középpályás sok mindent tud a labdarúgásból, és ezt a csapatjátékban kamatoztatja. Jelentős szerepet vállalt a PSE jelenlegi ötödik helyéből.

Legjobb megyei II-es labdarúgó

Bartha Péter (Visonta SC)

A visontaiakat ötödik éve szolgáló játékos 36 évének minden tudása érvényre jut váratlan megoldásaiban. Képes az ötletes játékra, s közben szorgosan termeli a gólokat. 2017/18-ban ezt „ipari mennyiségben” tette (41 gól/23 mérkőzés), de ősszel se lehet rá panasz a 15/13-as mutatóval.



Bata Árpád (Egerszóláti SK)

A 2018/19-es idény felénél már most jobban áll (25 gól/15 mérkőzés), mint egy éve az egész szezon alatt (26/23). Vezeti az góllövőlistát, ahogy csapata is az élről várja a tavasz. A 26 éves futballista kiváló csapatember, aki nélkül az Egerszólát nem lenne igazi Egerszólát.

Kis Márk (Mátraderecske SE)

Mi sem bizonyítja jobban, hogy „Siku” nem vándormadár típus, mint az, hogy más klubban még nem szerepelt. Képességei alapján a 33 éves kapus bátran próbálkozhatott volna magasabb szinten is, ám neki a derecskeiek a legfontosabbak. Sokat tett a jelenlegi ötödik helyért.



Szabó Viktor (Domoszló SK)

A felnőtteknél második éve a gárda első számú gólfelelőse. A 18 éves ifjú gyorsasága, cselezőkészsége és rúgótechnikája nagy hasznára válik együttesének, amelyben akadnak társai a játékhoz, ám, ha kell, egyedül is megoldja a feladatot a 16-os közelében, vagy azon belül.



Szilágyi Norbert (Markaz FC)

Kiváló adottságok, NB III-as tapasztalat, mintaértékű sportemberi magatartás. Ez fél éve a markaziak számára kamatozik. A 40 éves védő több mint meghatározó tagja a gárdának, ahová nyáron érkezett és nemcsak kiemelkedően futballozott, de kilenc gólt is szerzett.

Legjobb megyei III-as labdarúgó

Bari Miklós (Pély SE)

Az átányi támadó tavaly nyáron érkezett többed magával a pélyiekhez. Azt, hogy jól érzi magát ebben a csapatban mi sem bizonyítja jobban attól a ténytől, hogy tíz mérkőzésen 24 gólt szerzett. A 23 éves, rendkívül gyors csatár ezzel vezeti a Déli csoport góllövőlistáját.



Érsek Csaba (Istenmezeje SE 1926)

A 35 éves csatár kiemelt szerepet játszik abban, hogy az ISE áll az Északi csoport élén. Noha ősszel 11 mérkőzésen „csak” 17 -szer talált a kapuba, a 2017/18-as idényben 28 meccsen 56 gólt szerzett, amivel második helyen végzett a legeredményesebb támadók mezőnyében.



Jenei Dániel (Andornaktálya SE II)

Esetében telitalálat a mondás, mely szerint egy csapat kialakításánál az elsődleg, hogy „végy egy jó kapust!” Az andornakiak szerencsésnek vallhatják magukat, hogy a III. osztályban nekik megye I-es szinten teljesítő hálóőrük van. Óriási stabilitást nyújt a csapatnak.



Kovácsik Szabolcs (Szőlőskert Nagyréde SC)

A csatárt leginkább a góljai minősítik, ez alapján nem lehet oka panaszra. A rövid gyöngyösi kitérőtől eltekintve a szőlőskertieket erősítő csatár úgy vezeti az Északi csoport góllövőlistáját, hogy 9 meccsen 19-szer talált a kapuba. Tavaly II. osztályban 22 mérkőzésen 17 találatot jegyzett.



Torda Zoltán (Ecséd SK)

Igaz, hogy egy év jobb hátvédként is kitűnt a mezőnyjátékosok közül, ám a kapuban is nagyszerű teljesítményre képes, így tavaly ősszel már ott szerepelt a 21 éves játékos. Attól nagyobb dicséret aligha kell, amikor az ellenfelek edzői is rivális kapusát említik a jók között.

Legjobb női labdarúgó

Buda Diána Angelika (Gyöngyösi AK)

Az egy éve Apcról igazolt futballista a középpályán és a csatársorban mozog otthonosan. A kapu előtt feltalálja magát, jól jelzi ezt az év góljaként emlegetett három kapufás gólja. A 25 éves labdarúgó csupaszív játékos lelkesedésével, nyugalmával a csapat meghatározó tagjának számít.



Holló Annamária (FC Hatvan)

A 2014-ben a Jászfényszaruról igazolt 26 éves futballista a Zagyva-partiak markáns képviselője. Él-hal a fociért, ő az, akinek mindegy, milyen méretű a pálya, bejátssza a bal oldalt, ahol a leginkább otthonosan érzi magát és a legtöbbet tudja tenni a csapatért.



Huszár Viktória (Eger SE)

Mentalitása és szorgalma példaértékű a 18 éves játékosnak. Ahogy az U18-as korosztályú gárdának, úgy az NB II-es futsal csapatnak is meghatározója. A 2017/18-as szezon alapján decemberben a legjobb utánpótlás játékosnak járó díjat vehette át a megyei igazgatóságtól.



Póti Henrietta (Gyöngyösi AK)

A 22 éves saját nevelésű játékos más klub mezét még nem viselte. Csapatkapitányként mind a játéktéren, mind a pályán kívül vezéregyéniségnek számít, kinek véleményét elfogadják társai. Megbízható labdarúgó, aki folyamatosan képes a jó teljesítményre, jelentősen segítve ezzel az eredményes szereplést.



Tóth Boglárka (FC Hatvan)

A labdarúgást Kartalon kezdte 14 évesen, ám nem a mezőnyben, hanem kapusként. Az FC Hatvanban két éve futballozik kiválóan. Csupán egy rövid kihagyás akadt szülés miatt, ám visszatérése után is stabil, biztos pontja az együttesnek a 37 éves játékos.

Legjobb strandlabdarúgó

Besenyei Ferenc (GWP Cservy)

A sportág ikonikus alakjának számító 39 éves csatár 21 találattal megszerezte a házi gólkirályi címet. Ettől sokkal többet jelent számára, hogy 2018-ban is döntőbe jutott a csapatával. Hozzáállása példaértékű, gólképessége rendkívüli, sokat segített a GWP-nek.



Csoszánszki Dávid (Grep-ESC Gyöngyös)

Ollózós gólja elismeréseként a tavalyi Imola-Hírlap-11 Gálán különdíjat átvehetett játékos nyáron is remek megoldásokkal és összesen 16 góllal járult hozzá a gyöngyösiek újabb bajnoki címéhez. Adottságai, képességei feltétlenül a honi legjobbak közé emelik.



Fekete Viktor (GWP Cservy)

A 37 éves csapatkapitányra az 2018-as kiírásban is nyugodtan támaszkodhattak a vezetők és játékostársai. Remek teljesítményt nyújtott tavaly is, bizonyítva, hogy Magyarországon is akadnak olyanok, akik szinte mindent tudnak a sportágból.



Tóth Christopher Zoltán (Grep-ESC Gyöngyös)

Az Egyesült Államokban élő, kettős állampolgárságú 29 éves kapus édesapja az egykori újpesti hálóőr, Tóth Zoltán, aki 1979-ben hagyta el Magyarországot. Chris a gyöngyösiek kapuját már 2017-ben is védte, legutóbb azonban még többet tett a Grep-ESC bajnoki címéért.



Dmitro Vojtyenko (Bodon PFC)

Kiérdemelte a honi bajnokság legjobb mezőnyjátékosát megillető címet, miközben az ukrán ligában gólkirályként koronázták az Evroformat labdarúgójaként. A Bodon PFC-ben nyújtott teljesítménye sokat nyomott a latba az újbóli válogatott meghívót illetően.

Támogatóként, vezetőként a futballért díj

Bodon Péter (Bodon PFC)

Az alapításának tizedik évfordulóját január elején ünnepelt Bodon Péter FC elnöke nagypályán, futsalban és strandlabdarúgásban is élen jár abban, hogy a pétervásárai térség fiataljai játéklehetőséghez jussanak. Jótékony célokat is támogatva fokozatosan fejleszti a klubját.



Harmati Péter (Eger SE)

Az Eger SE csapatait működtető társaság operatív vezetői tisztségét tölti be, azonban ettől sokrétűbb feladatot lát el. A 2008-ban megalapított az Egri Sportcentrum SE jóvoltából lényegében mentőövet nyújtott a megyeszékhelyi utánpótlásnak. Az NB III-as ESE nélküle aligha létezne.



Juhász Ferenc (Egerszalók SE)

A klasszikus értelemben vett mecénást testesíti meg. Mindig marad a háttérben, noha évtizedek óta jelentős támogatást nyújt a labdarúgó-csapatnak. Legyen szó NB III-ról vagy megyei I. osztályról, önzetlenül segít, amiért aligha tudnak eléggé hálásak lenni a szalóki klub tagjai.



Szarvas László (Felsőtárkány SC)

Több mint két évtizede már, hogy a felsőtárkányi futball mögé és mellé állt. Sosem a pozíciót nézte, hanem az lebegett a szeme előtt, hogy haladjon előre a település labdarúgó-élete. Megyei I-es bajnoki címek és NB III-as aranyérem is szerepel a dicsőséglistáján.



Tuza László (Marshall-ASE)

Amikor 2002-ben Varga József és Vozik Zoltán felkérte, nem gondolta, hogy eddig csinálja. 2007 óta immár a megyei I-ben szerepel a klub első számú csapata, de ott az ASE II is, amit támogat, no meg az is látványos, ami az elnöksége idején a fejlesztések terén megvalósult.

(Nyitóképünkön a tavalyi díjazottak. Fotó: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap)