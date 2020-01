Imola-Hírlap-11 Gála 2020 – rájuk lehet szavazni az idén

A rendezvényt szavazás előzi meg a Hírlapban és a Heol.hu hírportálon.

A 2018-as nyitány után idén február 29-én rendezi lapunk kiadója, a Mediaworks Hungary Zrt. a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Igazgatóságával együttműködve az Imola-Hírlap-11 Gálát, ahol a Heves megye legjobb labdarúgó-tizenegye kategóriáinak győztesei vehetnek át díjat. A rendezvényt szavazás előzi meg a Hírlapban és a Heol.hu hírportálon. Voksolni január 21. és február 11. között lehet a kilenc kategóriában megnevezett jelöltekre. További két díjazottként a szerkesztőség sportrovata által megjelölt személyek vehetnek át jutalmat azon az egri gálán, amelyen az Imola-Hírlap–Téli kupa nagypályás műfüves torna hivatalos eredményhirdetésére is sor kerül. Összeállításunkban a jelölteket mutatjuk be.

Legjobb Eger SE-labdarúgó

Debreczeni Dávid (védő)

Az „egriség” megtestesítője az ESE keretében. Noha a védelem jobb oldalán futballozik – nem keveset száguldozva a szélen fel és le – a csapatkapitányi tisztséget onnan is kiválóan látja el. Alázat, szorgalom és maximális odaadás jellemzi a 34 éves bekk játékát, amit mindig igyekszik sportszerű módon tenni.

Nacsa Péter (kapus)

Közhely vagy sem, az élet igazolta a mondást, mely szerint a csapatépítésnél első lépés: végy egy jó kapust! A BKV Előre gárdájától igazolt 27 éves háló sokszor bizonyította, hogy lehet rá számítani. Rendre hozza a tőle elvárt szintet úgy, hogy olykor bravúrosan véd, miközben a potyagólok abszolút nem jellemzőek rá.

Vajda Ákos (támadó)

A 30 éves játékos 2017-ben megyei gólkirályként érkezett Mádról. Igaz, az ESE színeiben nem termeli úgy a találatokat, mi előzőleg, de a hasznossága megkérdőjelezhetlen. A párharcokban odateszi magát, sokat futva próbál helyzetbe kerülni vagy ziccert kialakítani. Ősszel két meccsen lőtt döntő gólt.

Legjobb Gyöngyösi AK-labdarúgó

Csoszánszki Dávid (középpályás)

Képességei alapján már régóta a Nemzeti Bajnokságban lenne a helye. A 29 éves futballista azonban csak tavaly nyáron érkezett az Energia SC-ből. Az őszi idényben a házi gólkirályságig jutott, nyolc találatával kiemelkedik a többiek közül. Az lesz az igazi érték, ha sikerül megtartani tavaszra is.

Forgács Péter (középpályás)

Címvédőként került a legjobbak közé a 22 éves középpályás, ugyanis tavaly ő nyerte a legjobb gyöngyösi játékost megillető elismerést. A besenyőtelki illetőségű labdarúgó teljesítményét mások is nagyra tartják, amit bizonyít az az internetes szavazás, amelyben őt választották az NB III. Keleti-csoportja legjobbjának.

Rédei Milán (védő)

A csapat kapitánya kora (31), játéktudása és emberi tulajdonságai miatt is joggal vezére a gárdának. A jó felépítésű védő megbízhatóan látja el feladatát a védelem közepén. Rutinjával, helyezkedésével és kiváló fejjátékával jelentős szerepet játszott abban, hogy a csapatnak volt tartása a szezon során.

Legjobb FC Hatvan-labdarúgó

Bárkányi Arnold (védő)

A 31 éves játékos eredeti posztján, védekező középpályásként és a védelem tengelyében is jó teljesítményt nyújtott egész évben. A csupaszív futballistát fegyelmezett és jó játéka, stabilitást adó magabiztossága miatt az FC Hatvan berkeiben az év játékosának választották.

Katona Roland (védő)

A 27 esztendős középhátvéd sérülései ellenére is a védelem oszlopaként látta el a feladatát, mindig lehetett rá számítani. Remek védőmunkája mellett ősszel két gólt is szerzett, nem rajta múlt, hogy az FC Hatvan az NB III-ban sok találatot kapott.

Simon Mátyás (támadó)

A 28 esztendős támadó 43 góljával fölényesen lett a Heves megyei I. osztályú bajnokság gólkirálya. Tavasszal 15 találatot szerzett a pontvadászatban, de egy sajnálatos sérülés és az ezt követő műtét miatt ősszel az NB III-ban nem villoghatott.

Legjobb megyei I.-es labdarúgó

Bárdos Bence (Marshall-ASE)

Idén negyedik évét kezdte az andornaktályai-aknál a 22 esztendős támadó. Fejlődése látványos, ami gólokban is megmutatkozik, most 13 meccsen 8 találatnál jár. Kiválóan cselez, nehéz elvenni tőle a labdát. Képességeit a megyei válogatottban is kamatoztatta, felhívva magára a figyelmet.

Gedei Krisztián (Lőrinci VSC)

Azzal, hogy idén is ő kerül be a lőrinciek közül a szavazólapra, megerősítést nyert, hogy nem csupán egy jól összejött idény eredménye volt a jelölés. Igaz, hogy Lőrinciben stabil lábakon álló védelem mögött őrzi a hálót, ám a legfőbb támaszt éppen a 32 éves kapus jelenti a bekkek és az egész csapat számára.

Ludányi Nándor (Gyöngyöshalász SE)

A góllövőlista vezetője 13 bajnoki mérkőzésen 15 találatot jegyez. A 31 éves támadó jó úton jár afelé, hogy elhódítsa a gólkirályi címet, amelyet korábban már kétszer elnyert. 2011-ben 32, 2010-ben 28 esetben vette be az ellenfelek kapuját. Mindkétszer halászi színekben, vagyis összejöhet a triplázás.

Nagy Ádám (Pétervására SE)

Komoly érvágás, hogy a 28 éves csapatkapitány keresztszalag-szakadás miatt hosszabb időre kidőlt. Az őszi idény utolsó öt meccsét sérülés miatt hagyta ki, előtte hét bajnokin hét gólt rúgott. Jelentősek az érdemei, hogy 2019-ben bronzot szerzett a PSE, hiánya azért is jelentős, mert igazi lokálpatrióta.

Szabó Viktor (Egerszalók SE)

A tavasszal még az NB II-es Mosonmagyaróvárt erősített csatár meglepő fogásnak számított, de személyében igazi aranyhal akadt horogra. A 33 éves támadó a Magyar Kupával együtt 16 meccsen 15 gólt lőtt a szalókiaknál. Profi mentalitás jellemzi, nem önző, a gólpasszokban is jeleskedik.

Legjobb megyei II-es labdarúgó

Bata Árpád (Egerszóláti SK)

Egy éve egy hajszál hiányzott ahhoz, hogy megkapja a kategóriagyőzelemért járó díjat, ám a visontai Bartha Péter megelőzte. A 27 éves csatár a szezon végén gólkirály lett és a csapatával bajnok. Ősszel is szorgosan gyártotta a gólokat, 15 meccsen 16-szor talált a hálóba. Decemberben porcra műtötték a térdét.

Jónás Gergő (Domoszló SK)

A kisnánai illetőségű 22 éves védő játékáról sokat elárul, hogy II. osztályban szereplő futballistaként egyedül ő kapott meghívót a megyei válogatottba. Jó felépítésű labdarúgó, aki gyors és remekül fejel. A védelmet nagyszerűen irányítja, a pontrúgások hárításában is nagy erőssége a gárdának.

Kecskés Erik (Istenmezeje SE 1926)

Egy éve igazolt Istenmezejére. Lendületes, bátor játékával gyorsan elnyerte a szurkolók kegyeit, a 18 éves szélső főszerepet vállalt a bajnoki cím megszerzésében. A megyei II. osztályban is megállja a helyét, az ISE tábor egyik kedvence. Az egyesületnél bíznak benne, hogy a támadó jó szezont fut a tavasszal is.

Suha Balázs (Mátraderecske SE)

A 2018/19-es idényben 23 meccsen elért 32 gólja és a 2019/20-as bajnoki év őszi szezonjában 15 találkozón szerzett 23 találata (38/58-as mutató) azt jelzi, hogy Mátraderecskén igazán jól érzi magát. A 32 éves támadó rúgótechnikája pazar, góljai alapjaiban meghatározzák csapata eredményességét.

Tari Zoltán (Visonta SE)

A 43 éves védő egy év kitérő után Héhalomról tért vissza. A hátsó alakzat tagjaként meghatározó szerepet tölt be a gárdában. Kiemelkedő fejjátéka és jó ütemű szerelésein kívül bátran kapcsolódik be az összjátékba, sőt, az ellenfél kapuja előtt is otthonosan mozog. Hátvéd létére 13 meccsen 5 gól szerepel a neve mellett.

Legjobb megyei III-as labdarúgó

Danyi István (Tiszanánai FK)

Ősszel csapata 23 góljából 18 találat fűződött a nevéhez. Nem túlzás, ha a Keleti csoport góllövőlistáját vezető 33 éves támadó nincs a pályán, akkor a nánaiaknak alig terem babér. Noha eredményességben szinte a hátán viszi a gárdát, ez csak a 10. helyhez elég a TFK-nak, ahol hálásak lehetnek neki.

Dulai Rajmund (Váraszói SE)

A pétervásárai nevelésű, Egerben is megfordult 21 éves játékos gyorsaságával és gólérzékenységével tűnik ki. Edzője, Ország Zoltán azt mondta róla: éles helyzetekben jól szokott dönteni. Ezt támasztja alá a 2018/19-es évben elért mutató (18 meccs/24 gól) és az őszi idény eredményessége (9/12) is.

Matusik Ádám (Apci TE)

Noha még csak 23 esztendős, edzője szerint az Apci TE jelenlegi ikonja. Nincs nála elkötelezettebb és a győzelmet jobban akaró játékos, aki még sérülten is odateszi magát. Mindig a százszázalékot próbálja kihozni magából. Amennyiben kicsit higgadtabb lenne, magasabb osztályban is megállná a helyét.

Nikl Gábor (Boldog Egyesület)

A megyei futballéletbe hosszabb idő után visszatért 43 csatár bizonyítja, hogy sok köze van a labdához és a gólszerzéshez. A megyei I. osztályban 2003-ban és 2004-ben gólkirályi címet szerzett hatvani támadó szeniorként segíti csapatát, példát mutatva arra, hogy nem a kor, hanem a tudás a lényeg.

Vezekényi Márk (Tarnamente SSZE)

Nem kérdés, hogy az Egerben nevelkedett 19 éves játékosnak legalább a megyei I-ben lenne a helye – állítják a klubjánál. Tudása alapján messze kiemelkedik a mezőnyből. A felnőtteken kívül az U19-es csapatban is játszik. Szorgalmas, mindig lehet rá számítani. Tizenegy bajnokin 15 góllal segítette az újoncot.

Legjobb női labdarúgó

Franka Nikoletta (FC Hatvan)

A pásztói születésű játékos 11 éves korától igazolt labdarúgó, az országos kiemelt bajnokságban szereplő U19-es gárda erőssége. Igazi harcos, vezéregyéniség, aki nem riad vissza semmitől és senkitől. Példa a fiatalabbaknak. A lényeg, hogy pályán lehessen, küzdhessen a csapatért és az álmaiért.

Lakatos Nikoletta (Gyöngyösi AK)

Hatalmas munkabírásával és kimagasló játékintelligenciájával fontos szerepet játszik a gyöngyösieknél. Régebben játékvezetőként is működött, társak elfogadják a véleményét. Megbízható, folyamatosan képes jó teljesítményre, jelentősen segítve az eredményes szereplést – mondta edzője, Ecsegi Zoltán.

Mátyás Patrícia (Eger SE)

Andornaktályáról került az ESE-hez három éve. A megyeszélhelyi gárda trénere, Kollár Péter úgy jellemezte, mint akinek a hozzáállása példa értékű. Érvényes ez az edzésekre és mérkőzésekre is. Rendkívül jól cselez, ennek köszönhetően sok gólt szerez, közülük több a szépségdíjas kategóriába sorolható.

Nagy-György Hanna (Gyöngyösi AK)

Tavaly a legjobb megyei futsal játékosnak választott labdarúgó góljaival és példaértékű hozzáállásával meghatározó szerepet játszik abban, hogy a GYAK a Pest megyei bajnokság I. osztályában szerepelhet. A labda rúgásán és a játékvezetésen túl a hatvani NB II-es kézilabda-csapat oszlopos tagja.

Tóth Anna (FC Hatvan)

A hatvani női labdarúgás szárnybontogatásától jelen van a klubnál. Középső védő, de a középpályán érezte magát a legjobban. Edzője, Bárdos János szerint remek, intelligens játékos. Bal lábas , aki hátul, középen és a bal szélén is kimagasló teljesítményre képes. Célja a válogatottság elérése.

Legjobb „spori” avagy a játékvezető kategória

Farkas Ádám (Gyöngyös)

A FIFA-játékvezető háromszor (2007, 2008, 2014) volt az Év sípmestere megyénkben. Korábban aktív labdarúgóként is szerepelt, a Sípmester Fesztivál kétszeres tornagyőztese. A Focival a gyógyulásért jótékonysági torna egyik alapítója és a rendezvény társszervezője.

Rozsnaki Gábor (Eger)

Labdarúgóként az egri utánpótlásban nevelkedett. Játékvezetőként az újjáalakult elnökségbe (2015) a működő sípmesterek szavazták be népszerűsége miatt. Öt esztendeje a toborzásért felelős, ezen időszak alatt megyékben mintegy 60 személyt nyert meg a játékvezetés ügyének. A 2016-os év játékvezetője.

Urbán Eszter (Gyöngyös)

Az országban korábban három, ma már csak két női FIFA játékvezető működött/működik, ő az egyik. Egykori labdarúgó, aki 2009-ben az Év játékvezetője elismerésben részesült. Heves megye nagykövete (2014). Két gyermekes anyuka, testnevelés-földrajz szakos tanár, úszóedző, tornaszervező.

Szigetvári Zsolt (Eger)

Labdarúgóként az NB III-ig vitte és játékvezetőként is eljutott erre a szintre, asszisztensként pedig az NB II-ig vitte. Tíz éve a JB elnökség tagja, a Küldőbizottság vezetője. Ez idő alatt egyetlen mérkőzés sem maradt el bíró nem küldés miatt. A Sípmester Fesztivál tornagyőztese (2011), az Év játékvezetője (2010).

Varga László (Eger)

Kapusként és bíróként az NB I/B-ig jutott. Futsalban válogatott volt, ugyanit az NB I-ben működött. A megyei JB-alelnöke, megye I-es és futsal játékvezető, futsal instruktor. Az Év játékvezetője (2005). A összes (15) Sípmester Fesztivál aktív részese. Rendszeresen fut félmaratoni versenyeket.

Legjobb masszőr kategória

Borsodi Attila (Lőrinci VSC)

A magyar strandlabdarúgó válogatottnál 2010 és 2015 között dolgozott, majd az Energia SC és FTC futsal csapatánál tevékenykedett. Számítottak rá a Gyöngyösi AK-nél és a gyöngyösi kézilabdázóknál is. Terve egy prevenciós és rehabilitációs kezelő komplexum kialakítása a megyében.

Kapás Krisztián (Mezőkövesd Zsóry FC)

Felemelő érzéssel tölti el, hogy pályája elején (2016) Egerben stábtagként együtt dolgozhatott Csuhay Józseffel. A megyeszékhely környékéről kevés olyan csapat van, ahonnan még nem keresték fel segítségért. A mezőkövesdi klubnál igazi otthonra lelt, már most sokat köszönhet a Zsóry FC-nek.

Román József (Eger SE)

Húsz évre visszanyúló masszőri pályafutás áll mögötte felsőtárkányi nyitánnyal. Először 2006-ban került az Egri FC kötelékébe, majd pedig 2019-ben újra, és akkor is Felsőtárkányból érkezett. Miközben két lábbal áll a talajon, nagy álmának számít, hogy az FC Barcelona gyúrója legyen.

Ocsovai Dóra Zita (Energia SC Gyöngyös)

Kilenc éve a Győri ETO lányainál kezdett dolgozni, majd következett a Heréd LC, az Energia SC (strandfoci és futsal) és az FC Hatvan. Jelenleg a futsalon túl a hatvani NB I/B-s kézilabdázóknál dolgozik. Szakmai berkekben ismerik a munkáját, számítanak rá, élvezi a vezetők bizalmát.

Tábit H. Adél (Heves megye válogatott)

Az FC Hatvan utánpótlás masszőreként 2016-ban kezdett, két és fél évig volt a felnőtteknél, miközben 2018-ban vállalkozást indított. A Heves megyei válogatottal részt vett a Megyei Amatőr Válogatottak Országos Nagypályás Tornáján. Álma egy Komplex Rehabilitációs Központ létrehozása.

