Imola-Hírlap 11 Gála: Fesztbaum Béla-díjas az Egerszóláti SK

Csank János és Kis Károly adta át a jutalmakat.

A Heves Megyei Hírlap és a heol.hu hírportál kiadója, a Mediaworks Hungary Zrt. a Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megyei igazgatóságával közösen rendezte szombat este a Imola-Hírlap-11 Gálát. A Hotel Eger & Parkban az Imola-Hírlap–Téli-kupa nagypályás, műfüves torna legjobbjai és a Heves megye legjobb tizenegye elnevezésű szavazás győztesei vehették át elismeréseiket.

– Az idő azt igazolta, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség Heves Megyei Igazgatóságának rendezvényéhez, a Téli-kupához történő csatlakozás állandó partnerünk, az Imola Cégcsoport jóvoltából jó döntésnek bizonyult – mondta köszöntőjében a Heves Megyei Hírlap főszerkesztője, Kühne Gábor. – Sajtótermékeink, vagyis a Heves Megyei Hírlap, a heol.hu hírportál és Heol Sport facebook oldal révén még aktívabb szerepet vállaltunk és vállalunk a megyei futball megjelentetése és népszerűsítése érdekében, ami az olvasói visszajelzések alapján helyes iránynak mutatkozik. Alátámasztja ezt, hogy a 32 csapatot felvonultatott, Imola-Hírlap–Téli-kupa nevet viselő sorozatról írt cikkek és közölt beszámolók a legolvasottabb anyagok közé tartoznak. És itt hagyatkoznék a mindig kapaszkodót jelentő számokra, már csak azért is, mert az adatok rendkívül beszédesek, többet mondanak minden szónál. A sorozattal párhuzamosan futott, a Heves megye legjobb tizenegye elnevezésű szavazás során a Hírlapban közölt szavazólapokon 3758 érvényes voksot rögzítettünk, míg a Heol Sport Facebook-oldalon 9407 szavazatot kaptak a jelöltek. Közösségi oldalunkon 387 254 személyt értünk el, és a kedvelők száma több mint 1200 fővel nőtt. Az elérésre vonatkozó majd’ négyszázezres szám egy évvel korábban 202 ezer volt, ami akkor a maga nemében rendkívüli nyitánynak számított, ám a mostani növekmény mellbevágó módon még inkább örömteli. Jár a köszönet mindenkinek, aki ebben szerepet vállalt, mint ahogy az elismerés hangján szólhatok a megyei igazgatósággal történt együttműködésről is, mert zökkenők nélkül tudtunk közösen dolgozni a 2019-es Imola-Hírlap–Téli-kupa sikeres lebonyolításáért. A torna záróeseményén túlzás nélkül állíthatom, hogy sikerült megvalósítani a célt, vagyis magasabbra szintre emeltük a rendezvényt. Tettük ezt a sportágért, a labdarúgásban részt vállalók és olvasóink érdekében. Azt is bátran mondhatom, hogy remélhetőleg hosszú és eredményes kapcsolat mérföldkövét raktuk le.

Az MLSZ megyei igazgatójaként Vojtekovszki Csaba előbb a csapatokhoz szólt, majd díjátadóként vállalt szerepet. Tette ezt Csank János, korábbi szövetségi kapitány és Kis Károly labdarúgó-edző, Heves megye sportnagykövete társaságában. Akik pedig díjazottként fogadhatták a gratulációt, azok a következők.

Az Imola-Hírlap–Téli-kupa élmezőnye:

1. helyezett: FC Hatvan

2. helyezett: Lőrinci VSC

3. helyezett: Egerszalók SE

4. helyezett: Füzesabonyi SC

KÜLÖNDÍJAK

Legjobb mezőnyjátékos: Kovács Gergő (FC Hatvan)

Legjobb kapus: Dósa Attila (Füzesabonyi SC)

Gólkirály: Érsek Marik (Egerszalók SE) 12 találattal

Fair Play-díjas: Kömlő SC

A folytatásban Lovász Tamás, az MLSZ budapesti igazgatója és Vojtekovszki Csaba már a Heves megye legjobb tizenegye elnevezésű szavazás győzteseinek gratulálhatott. Ők a követezők:

Legjobb GYAK-labdarúgó: Forgács Péter

Legjobb Eger SE-labdarúgó: Tajti Bence

Legjobb megyei I-es labdarúgó: Simon Mátyás (FC Hatvan)

Legjobb megyei II-es labdarúgó: Bartha Péter (Visonta SC)

Legjobb megyei III-as labdarúgó: Kovácsik Szabolcs (Szőlőskert Nagyréde SC)

Legjobb női labdarúgó: Buda Diána Angelika (Gyöngyösi AK)

A régi idők „alapozásaiból” készített fotóösszeállítás után Takács Tibor, az Imola Cégcsoport ügyvezetője és Fodor Beáta, a Heves Megyei Hírlap megyei üzletszervezési vezetője lépett a pódiumra, hogy átadja a díjakat a következőknek.

Legjobb strandlabdarúgó: Besenyei Ferenc (GWP Cservy)

Támogatóként, vezetőként a futballért díj: Harmati Péter

Eddig az olvasók által legtöbb szavazatot kapott labdarúgók sora. A folytatásban az a három díj talált gazdára, amelyet a Heves Megyei Hírlap és a heol.hu sportrovatának munkatársai adományoznak. Íme a jutalmazottak.

Tudósítói díj: Szabó Ferenc (Gyöngyöshalász). Feri bácsi 25 éve elkötelezett híve a Hírlapnak. Pontos, precíz, mindig számíthatunk a munkájára, olyan ember, akinek lelkesedése párját ritkítja.

Teljes szívvel a labdarúgásért díj: Hatalyák Zoltán (Markaz FC). A markaziak elnökségi tagja a klubhűség megtestesítőjeként minden feladatot elvégez, amit az egylet érdeke kíván. Neki valóban az élete a futball, a Markaz FC. Tudósítóként is nagy szorgalommal segíti a Hírlapot a heol-t.

Legnagyobb érdeklődést kiváltott cselekedet, Fesztbaum Béla-díj: Egerszóláti SK. A megyei II. osztályú csapat tagjai a Domoszló ellen ősszel elért 2–1-es győzelem után olyan „előadással” szórakoztatták a velük egyhangon pendülő drukkereiket, ami a tavaly a legnagyobb nézettséget mutatta a Heol Sport facebook oldalon. Összesen 4400 személy látta, milyen, amikor Szóláton „Van a vöröshagyma a tarisznyában…”