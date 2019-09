Inkább legyen kevés oroszlán, mint sok nyúl – vallja az egri csapatavezető

A 2019/2020-as NB I/B-s idényt szombaton 18 órakor hazai pályán kezdi az Eszterházy SC női csapata az Orosháza ellen. A nyolc hetes nyári felkészülés tapasztalatait Rutka Péter csapatvezető, az együttes másodedzője foglalta össze.

– Minden szempontból nagyon hosszú időszakon vagyunk túl – válaszolta Debre Viktor vezetőedző segítője. – Rengeteg munka van a lányokban, iszonyatosan fárasztó és megterhelő volt ez mindenki számára. Nem csak fizikálisan, de mentálisan, és lelkileg is voltak olyan részek benne, ami nem ,,normális” embernek való. A budaörsi és dorogi felkészülési mérkőzés után volt a legrosszabb lelkiállapotban mindenki, de ezen túl vagyunk, és igazi harcosok módjára várjuk a szombati bajnoki nyitányt.

Az alapozás első heteinek kemény fizikai megpróbáltatásait követően megjelentek az edzőmeccsek, amelyek elég vegyes képet festettek. A kérdés: mennyire lehet kiindulni ezekből a találkozókból?

– Egyáltalán nem, mert teljesen más jellegű munkát végeztünk a nyáron, mint az lesz a bajnoki időszak alatt – folytatta Rutka. – Ezeken a találkozókon rengeteget cseréltünk, de a sérülések ezt átírták. Nyilván játszani mindig jobb, mint edzeni, a bajnoki mérkőzéseken azonban minden más lesz.

A felkészülési mérkőzéseken az is szembetűnő volt, hogy, amikor sok a sérült, akkor elég rövid a kispad. Nem tudni, hogy ez mennyire okozhat problémát az ősszel.

– Mindig az a legerősebb egri csapat, amelyik éppen rendelkezésre áll. Hogy rövid-e a kispadunk? Nézőpont kérdése. Évek óta ezzel küzdünk, mégis sikeresek vagyunk. Inkább az aggaszt, hogy a játékosok minden nap reggeltől estig órákra járnak, mellette van, aki edzősködik, és ugye jó lenne majd, ha az edzésekre is jó passzban jönnének a játékosok. Igaz közhely, de a hétköznapokon lehet mérkőzést nyerni, nem hétvégén.

A klubnál évről évre mindig előrébb tartanak a szervezési kérdésekben. Jelen állapot szerint minden kész a rajtra.

– Minden ugyan úgy működik majd, mintha az első osztályban játszanánk. Meg kell tisztelnünk az ellenfeleket, és azt a miliőt, amit tavaly átéltünk, igyekszünk tovább vinni. Ha már valaki követi a példát, elértünk valamit. Tudjuk, sokaknak nem vagyunk szimpatikusak, és mindenki az Egert akarja megverni. Ennek ellenére mi minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozzuk.

Hogy aztán képes lehet-e a társaság a bajnoki cím megszerzésére? Nos, erre így felelt Rutka Péter.

– Ezt kicsit megfordítanám. A női mezőnyben Debre Viktor személyében szerintem az Eszterházy Károly Egyetem csapatának van az ország egyik legjobb edzője. Hatalmas megbecsülést kellene az irányába tanúsítani. Rengeteg olyan játékosunk van, akik évek óta itt kézilabdáznak. Biztosan megkereste már több csapat őket, mégis itt vannak. Jó pár embert felhoznék, hogy egy hetet dolgozzon végig, és utána lehet, átértékelnének pár dolgot. Jelenleg húsz játékos alkotja a keretet, ebben nyilván akadnak fiatalok. Hiszek és bízok mindenkiben, mert tudom, egyetlen cél vezérli őket. A legjobbnak lenni. Mi bármire képesek vagyunk, de azt látni kell, vannak olyan napok, amikor nem minden úgy sikerül, ahogyan eltervezzük. Inkább legyen kevés oroszlán, mint sok nyúl! Ennek szellemében készülünk az NB I/B-s bajnokságra – zárta szavait Rutka Péter.

Kiser, Pankotai: hinni kell magukban

Nyáron két új játékosnak kellett beilleszkednie a csapatba. Kiser Pannával és Pankotai Lucával is maximálisan elégedett a szakvezetés.

– Akik idejönnek, óriási önbizalomhiánnyal rendelkeznek. Kiser és Pankotai is nagy reménység, de egyikük sem hisz magában. Amint felemelik a fejüket és rendbe teszik a lelküket, hatalmas erősítést jelenteni. Ez nyilván vonatkozik a többiekre is, mert egy-egy hiba után szeretik temetni magukat és úgy viselkedni, mintha világvége lenne. Ez egy játék, élveznie kellene mindenkinek addig, ameddig lehet – emelte ki Rutka Péter.