Ironman: a hajdani egri bringás triatlonban remekelt

Az újdonsült Ironman Vratarics Kornél az Első az elsők között különdíjat vehette át a 30. hosszútávú országos bajnokságon, ugyanis a most bemutatkozók közül a leggyorsabban teljesítette a távot.

A Nagyatádon rendezett ob-n 3,8 kilométer nyílt vízi úszás, 180 kilométer kerékpározás és egy maratoni futótáv, vagyis 42 kilométer futás várt a nevezőkre. A 667 induló közül újoncként 127 szerepelt a mezőnyben. Az öt egri rajthoz állóból Ózsvári Olivér 10:22,31 órás időeredménye az abszolút sorrend 34. helyét jelentette. Az Egri Triatlon Klub tagja mögött újdonsült Ironmanként Vratarics Kornél (10:25,40) a 39. helyen végzett, míg fotós kollégánk, a szintén ezúttal bemutatkozó Lénárt Márton (13:35,15) a 331. helyet tudhatta magáénak. Mögöttük Lajszner Lajos (Egri Triatlon Klub, 13:38,20) a 359., Tasi Róbert (15:53,45) pedig az 526. helyezettként fejezte be. Debütálóként Vratarics az Első az elsők között különdíjat vehette át, ugyanis a most bemutatkozók közül a leggyorsabban teljesítette a távot, míg Lénártnak az újdonsült Ironman elismeréshez ugyanúgy Kovács Kokó István gratulált, mint a többi teljesítőnek. Az olimpiai és világbajnok ökölvívó maga is vasembereket erősíti, az idei volt az ötödik alkalom, hogy végigment.

– Mivel az Ironman szlogenje, hogy „Az út maga a cél, ezért kiemelném a felkészülésbe vetett energiát számszerűsítve – magyarázta Vratarics Kornél. – Az év elején kezdtem célirányosan a felkészülést, azóta 3683 kilométert kerékpároztam, 37 órát görgőztem (szobakerékpár), 968 kilomérert futottam és 48 órát töltöttem az uszodában. Átlagosan havi szinten 60 órát edzettem, körülbelül heti 10 alkalommal. Munka mellett kemény volt reggelente hat körül az uszodában kezdeni és este sokszor sötétedésig bicajozni vagy éppen futni.

Az egri Nagy SE korábbi kerékpározója ezek után az ob-n tapasztaltakról beszélt.

– Az úszás új élménynek számított, mivel nem volt korábban nyílt vízi úszassal kapcsolatos tapasztalatom. A rajtot követően sok energiát emésztett fel a helyezkedés. A második körön sikerült farvizén úszni, a kör nagy részén így volt lehetőségem pihenni. A kerékpár igazán jó élményt nyújtott a biciklis múltam miatt is. A családom és barátaim sokat biztattak, verseny közben folyamatosan frissítettem és próbáltam a lehető legtöbb energiát megtakarítani a futásra. A legnagyobb ellenséget a nagy meleg jelentette. A futás megkezdésekor éreztem igazán a hőséget, végig törölközőbe tekert jégkockákat adott anyukám és a feleségem a frissítés során, amivel hűtöttem a nyakam, hogy jobban érezzem magam. A tervezett futó tempómat kicsit csökkentenem kellett, így nem sikerült a 3:30 órán belüli maraton, de az említett hőség miatt megelégedtem az elért 3:50 órás idővel. Összességében szinte végig élveztem a viadalt, sok új tapasztalatot gyűjtöttem a számomra új sportban. Tekintve, hogy ez volt az első triatlonversenyem örültem az eredménynek – zárta szavait Vratarics Kornél.