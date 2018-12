Jakab méltán büszke, Rozsnaki áttörést vár

Mit tenne a megye sportjának karácsonyfája alá?

Sportmérleg 2/2. Mit tenne a megye sportjának karácsonyfája alá? – kérdeztük sportolóktól, sporttal foglalkozó szakemberektől. Íme egy csokor a legfelemelőbb pillanatok közül.

ÁRVAI BALÁZS

A Cross Team Eger SE vezetője: – Idei legnagyobb büszkeségünk Miklovicz Gábor Andorrában elért sikere. Egyesületünk egyik specialistája, edzőnk fantasztikus eredményt ért el, amikor a Spartan Ultra viadalt teljesítve második helyen végzet a 25–29 éveseknél. Az 50,6 km-es pályán mintegy 70 „próbatétel” szerepelt, és Gábor csak kettőt rontott, ami hatvan ötütemű fekvőtámasz extra büntetést eredményezett. Akad még dárdadobás, lánccipelés, egyensúly, csimpaszkodás, kúszás-mászás, jeges hegyi patakokban gázolás és 3835 méteres szintkülönbség fel, s le. Mindezt ritkább levegőnél, óriási hegyek között, sípályákon a Pireneusokban.

JAKAB GÁBOR

Az MLSZ megyei társadalmi elnöke: – Méltán lehetünk büszkék a következőkre. Az egri foci újra felkerült az országos palettára, a gyöngyösiek sikeresen megtartották helyüket az NB III-ban. Strandlabdarúgásban jól teljesítettek csapataink, országos címvédőként kiemelkedik az Energia SC Gyöngyös. A futsal egyre népszerűbb, mérkőzéseik színvonalasak. A fiatal labdarúgók képzése, nevelése és megbecsülése jó úton halad. A női fociban minden területen nagymértékű a fejlődés. Örömmel tölt el bennünket az országos játékvezetői keretben lévő kollégák jó teljesítménye, sőt többen szerepeltek a nemzetközi porondon. Év végi jótékonysági rendezvényük példaértékű. Igazi élmény volt a nyáron utánpótlás csapataink lelkes játékát nézni a székelyföldi vendégeinkkel játszott meccseken. Nagy öröm volt a labdarúgást szeretők, támogatók, a megyei labdarúgásért dolgozók számára, hogy ünnepélyes keretek között elismeréseket adhattunk át a tehetséges fiatal focistáknak teljesítményükért, szorgalmukért, kitartásukért. Sportszervezeteink eredményes pályázatainak köszönhetően a működési feltételek javulása mellett az infrastruktúra is jelentősen fejlődött.

ROZSNAKI GÁBOR

Az agriasport.hu szerkesztője: – Hírszerkesztőként örömmel töltött el, hogy régiónk gazdag sportéletének számos sikeréről tudósíthattunk. Manapság a sportélet soha nem tapasztalt lehetőségek mellett bontakozhat ki hazánkban, labdarúgás terén azonban még jobban kellene gazdálkodni ezzel itt helyben, és országos szinten. Egerben a foci sokadik újjászületését éli, de akadnak problémák még a honi harmadik vonalban is az életben maradást illetően. Várom az áttörést, és a közeljövő sikereit örömmel tenném egy év múlva a karácsonyfa alá. A labdarúgó játékvezetők élete nincs irigylésre méltó helyzetben. Mondanám, hogy sikeres szezont tudhatok magam mögött, de mint tudjuk, jó játékvezető még nem született. Az azonban – mint a Játékvezetői Bizottság elnökségi tagját – örömmel tölt el, hogy megyénk sípmesterei egy hajóban eveznek, országos megítélésünk nagyon jó, létszámunk pedig szépen gyarapszik.

NAGY-DOBOS ESZTER

Az FC Hatvan marketing és média felelőse: – A férjem által kerültem kapcsolatba a labdarúgással. Eleinte csak szurkoló voltam, később szinte észrevétlenül a technikai zónában találtam magam. Mára több egyesülettel is kapcsolatban állok, s bizton állítom, semmilyen megkülönböztetést nem érzek, sőt kifejezetten különlegesnek tartom azt a fajta összetartó erőt, amely kialakult közöttünk. A labdarúgás tényleg egy nagy család!

