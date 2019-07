„Jasu” kapusedzőnek szerződött Egerbe, ám még nem vonult vissza

Nagyon hálás Holló Tivadarnak. Ő oltotta belé a vízilabda iránti szeretetet. Szinte mindent neki köszönhet.

Jászberényi Gábor visszatért Egerbe. A 37 éves kapus a Ferencvárosnál eltöltött évek, a franciaországi légióskodás, majd a tatabányai időszak után edzőként kapcsolódik be a megyeszékhelyi klub munkájába.

Jászberényi Gábort senkinek nem kell bemutatni Egerben. Már tizenhat évesen a felnőtt csapat hálóját védte. Több mint kétszáz OB I-es mérkőzésen állt a kapuban. Nyert Magyar Kupa-ezüstöt, bajnoki bronzot. Innen lett válogatott, nyert Universiadét, Európa-bajnoki bronzérmet, világliga-, és világkupa-ezüstöt. Ez utóbbin éppen Szécsi Zoltánnal alkotott kapus-párost, aki jelenleg az Egri Vízilabda Klub elnökeként hazahívta és kétéves szerződést ajánlott az OB I mezőnyét, s az európai elitet nagyon jól ismerő hálóőrnek. A ZF-Eger női és férfi csapatának kapusedzője lesz, miközben besegít majd az utánpótlásban pallérozódó tehetséges hálóőrökkel történő foglalkozásokba.

Mielőtt belevágtunk volna a beszélgetésbe, máris kijavított. Mint mondja, ő nem egykori kapus. Az elmúlt szezonban Tatabányán védett. Miután megtudták, hogy elmegy, felajánlották neki, hogy rendeznek búcsúmérkőzést. Ő azonban visszakérdezett: – Ki mondta, hogy visszavonulok? Montpellierben is szerveztek volna búcsúmeccset, de ott is azt mondta: esze ágában sincs visszavonulni.

– Soha ne mondd azt, hogy soha! – felelte Jászberényi Gábor a pályafutást lezárását céló kérdésre. – Honnan tudjam, mit hoz még az élet? Harminchét éves vagyok. Játszottam majd háromszáz OB I-es meccset, voltam negyvenötször válogatott, és francia bajnoknak vallhatom magam. Az olasz labdarúgó kapus, Gianluigi Buffon a példaképem. Ő most negyvenegy éves. Azon gondolkodik, hogy a Paris SG-ből, a világhírességek csapatából, melyik nagy európai klubhoz igazoljon, mert nem elégedett azzal, amennyit a szezon során a kapuba állhatott. Mert „csak” a Bajnokok Ligájában védett. (Azóta kiderült, visszatér a Juventusba – a szerk.). Kapusedzőnek szerződtem Egerbe, ám még nem vonultam vissza. Persze ezt most nem azért mondom, hogy riogassam az egri hálóőröket. Nincs szándékomban kiszorítani senkit, de jó erőben vagyok, s az én koromban még jó teljesítményre képesek a kapusok, bármelyik sportágban. Stefano Tempesti azért igazolt el a Reccóból, mert be akarja bizonyítani, hogy még szükség lehet rá az olasz nemzeti csapatnak a tokiói olimpián. Ő most negyvenéves.

„Jasu” két szezonnal ezelőtt a Tatabánya játékosaként játszott Egerben kétszer is. Azt megelőzően viszont évekig nem.

– Huszonöt évesen igazoltam el a Fradiba, s onnan kerültem ki Franciaországba. Montpellierben pólóztam hat évig, s az utolsó állomást eddig Tatabánya jelentette – folytatta a Jászberényi, aki a megyeszékhelyen nőtt fel, ott tanult meg úszni, így az emlékei is onnan származnak.

– Szinte a második otthonunknak számított a jó öreg Bárány uszoda. Ott tanultam meg úszni, az első edzőm pedig Holló Tivadar volt. Nagyon hálás vagyok neki, ő oltotta belénk a vízilabda iránti szeretetünket. Nyugodtan mondhatom, hogy szinte mindent neki köszönhetek.

A hazatérő pólós szakember a klub honlapján arra is kitért, pontosan mi vár az Egri VK-nál.

– A kapusokkal foglalkozok a női és a férfi csapatnál, valamint az utánpótlásnál. A napokban ülök le Dabrowski Norberttek, a férfi gárda vezetőedzőjével és egyeztetjük a konkrét programot, mert hamarosan kezdődik a felkészülés. Major Attila erőnléti edzővel is beszélek majd a kapusok szárazföldi edzéséről. Nem sok klubban játszottam, de nagyon jó edzőim voltak, akiktől sokat tanultam, sok hasznos gyakorlati tapasztalatot szereztem. Most végzem az edzőit, s nem hátrány az sem, hogy képben vagyok a mezőnyt illetően. A körülmények lenyűgözőek, ilyen szerintem sehol máshol nincs. A konditerem, az öltözők, a vízfelület, ami a rendelkezésre áll, itt csak eredményesen lehet dolgozni – zárta zavait Jászberényi Gábor.