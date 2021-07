Jelzett a test, itt a vége Lakatos pályafutásának

Harminc év után visszavonulót fújt Lakatos Tamás. A BAZ-Heves megyei férfibajnokságban legutóbb ezüstérmes Hanyi Travel Hevesi SE balátlövője élete egyik meghatározó időszakának végére tett pontot.

– Az elmúlt években már komoly fájdalmak közepette léptem pályára – osztotta meg a 40 éves Lakatos Tamás. – Egyre nehezebben gyógyuló izomsérülésekkel, húzódásokkal vállaltam a játékot, mert a csapatnak szüksége volt rám. Még ha a szívem vinne is előre, a testem már megálljt parancsol. Harminc évet töltöttem a kézilabda pályán, így kerek ez a történet.

Lakatos Tamás tíz évet kézilabdázott a Hevesi SE kötelékében vagy fogalmazhatunk úgy is: hét plusz hármat. A HSE a 2017/2018-as szezont követően nyolc év után búcsúzni kényszerült az NB II-es pontvadászattól, ami Lakatos életében is komoly törést jelentett. Akkor először hallhattunk a visszavonulás gondolatáról, az első felindulás után azonban mégis a megszűnés szélére sodródott szakosztály segítségére sietett.

– A legutóbbi, májusi évzáró is elmondtam: egy második családot kaptam Hevesen, akiktől nagyon nehezen válik meg az ember – folytatta szavait Lakatos. – Mindig szívesen gondolok vissza ezekre az évekre, sok emlékezetes csatát vívtunk meg sikeresen. Kétszer zártunk ezüstérmesként, s szereztünk bronzérmet is. Utóbbi máig az egyik legcsodálatosabb sportélményem. A 2013/2014-es bajnoki szezon utolsó fordulójában a már bajnok Füzesabonyt győztük le hazai pályán 20–17-re, ennek köszönhetően biztosítottuk be a harmadik helyet az Északi csoportban. Négyszáz néző szurkolt nekünk a helyi sportcsarnok lelátóján, olyan atmoszférában egyszerűen nem lehetett veszíteni.

A civilben az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola testnevelő tanáraként tevékenykedő Lakatos Tamás 1991-ben Kazincbarcikán ismerkedett meg a sportággal, majd amikor nyolc évvel később főiskolai tanulmányai Egerbe szólították a hevesi megyeszékhelyen erősítette a megyei bajnokságból NB II-be jutott gárdát.

– Neves szakemberek kezei alatt fejlődtem, óriási élményt jelentett, amikor az akkori főiskolai tanszékvezető, dr. Csillag Béla is megjelent egy-egy edzésen, hogy egyéni képzést tartson nekünk – mondta Lakatos. – Amikor az Ózdi KC NB I-es csapatként szívesen látott volna az ifjúsági csapatának soraiban, a család nem engedett.

Arra a kérdésre, hogy mennyire szakad el a sportágtól, Lakatos így válaszolt: egyelőre nem foglalkozna a kézilabdával.

– Arról, hogy később esetleg edzőként vállalok-e még szerepet a sportágban egyelőre nem döntöttem – jelentette ki. – A versenyszellem azonban továbbra is dolgozik bennem, így most a Balaton átúszására készülök, s még azzal is kacérkodom, hogy szenior atlétaként gerelyhajításban vagy diszkoszvetésben próbára teszem magam. Ami biztosan nem hiányzik, az a futás.

Lakatos Tamás a sportági szövetség 2005-ig visszanyúló adatbázisa szerint az elmúlt 15 évben 299 tétmérkőzésen szerepelt és 2217 gólt szerzett. Három alkalommal volt NB II-es gólkirály, egyszer az Eger, kétszer a Heves színeiben.

– Nagyon hálás vagyok az edzőimnek Scheili Zsoltnak, Kékesi Lászlónak és Holló Lászlónak a közös évekért, és természetesen az egykori egri és a mostani hevesi szurkolóknak a töretlen buzdításért! – zárta szavait Lakatos Tamás.