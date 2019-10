Joó-ovisok jó pályája Egerben

Ragyogó napsütés, remek műfüvű, boldog gyerekek. Az egri Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvodájának csöppségei immár nemcsak igényes csoportszobákban cseperedhetnek, hanem jó minőségű futballpályán élvezhetik a mozgás örömét.

– Eger sportos, egyben nagyon sportszerető város, ahol számtalan sportfejlesztésre akadt példa a közelmúltban, ezek sorába kiválóan illeszkedik a most avatott ovi-foci pálya. A gyerekeknek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy aktívan éljenek, és ezzel a beruházással itt ez megvalósulhat. A sportot mindig is kiemelt ágazatként kezeljük és ebben továbbra is támogatjuk a hevesi megyeszékhelyt – fogalmazott Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszóként korábban gyakori vendégnek számított Egerben.

Habis László polgármester meg is említette, hogy az államtitkár asszony tavaly szeptemberben a Bárány-uszodában járt, amely létesítményben azóta már 90 millió forint értékben a felszerelések is rendelkezésre állnak a minőség sportmunkához. A városvezető szerint az ovi-foci pályaépítés a megyeszékhely más részein folytatódik, hozzájárulva az ifjabb nemzedék egészségesebb életmódjához.

Gál Judit óvodavezető történelminek nevezte a játéktér-avatást, amelyen a gyerekek kedvükre kimozoghatják magukat, így a nap végén kiegyensúlyozott, nyugodt lányokat és fiúkat vihetnek haza a szülők. Apropó, szülők! Az édesapák, édesanyák számára is adott lesz majd a lehetőség a mozgásra a 14×26 méteres műfüves pályán.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Heves megyei igazgatósága képviseletében a Bozsik-program egyesületi koordinátora, Kerékgyártó Tamás köszönte a létesítmény-építését, hozzátéve: a négy éve indított óvodai programban országosan már 33 ezren vesznek részt. Egerben 15 intézményben több mint 400 gyermek ismerkedik a sportággal.