Július végén Parádon rajtol az enduro ob

– A koronavírus-járvánnyal összefüggésben hozott korlátozó intézkedések miatt némiképp csorbult az idei versenynaptár. A májusi kezdés júliusra tolódik, ettől függetlenül idén sem maradok rangos hazai és nemzetközi versenyek nélkül – osztotta meg a sportág legkiemelkedőbb megyei alakja, Holló Bence.

A 28 esztendős parádfürdői motoros a veszélyhelyzet időszakában sem vesztett a lendületéből. Az erdészként dolgozó fiatalember számára az edzés ugyanúgy része maradt a mindennapoknak, mint a civil foglalkozása.

– Az életemet nem befolyásolta a vírusveszély, ezt az időszakot is igyekeztem hasznosan eltölteni – folytatta Holló Bence. – A versenyidőszak kitolódott az év második felére, az első megmérettetést a Ditrocks nevet viselő hard enduro verseny jelenti, amelynek július 10–12. között a romániai Ditró ad otthont.

Az enduro országos bajnokság idén négy fordulóra szűkült, a szezonnyitót július 25–26-án Parádon rendezik. – Amellett, hogy versenyzőként szeretnék rajthoz állni, szervezőként is igyekszem kivenni a részem a hazai futam előkészületeiből – tekintett előre Holló Bence. – Miután a szlovák bajnoki értékelésbe is beleszámít a parádi futam, vélhetően a százat is meghaladja majd a nevezők száma. Az ob második fordulójának augusztus 8–9-én Tamási ad otthont, majd a szlovákiai Gölnicbánya érintésével novemberben Kaposváron zárul a sorozat. Szeptember végén a törökországi Sea to Sky rangos mezőnyében is szeretném próbára tenni magam.