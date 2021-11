Kaszás vs. Mundi, avagy a megyei derbi játékosszemmel

Az egerszalókiak alkalmi csapatkapitánya, Kaszás Norbert és a hatvaniak egyik gólszerzője, Mundi Zoltán a 3–1-es vendégsiker okai mellett az elvárásokról és a nézőszámról is beszélt portálunknak.

– Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, mert a Hatvan kiemelkedik a mezőnyből, de szerettük volna megnehezíteni a vendégek feladatát – mondta Kaszás Norbert a megyei I. osztályú bajnokság 13. fordulójában rendezett Egerszalók–FC Hatvan mérkőzésről (1–3). – Mindenképp érezhető volt a csapatkapitányunk, Ficzere Peti hiánya, ám nem ezen múlt a mérkőzés kimenetele. Ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk, mindenkinek szászázalékos összpontosítással kellett volna kimenni a pályára. Azonban ez sajnos szombaton nem így történt. A futball ilyen, megyünk tovább.

A 38 éves védő úgy véli, az őszi dobogós helyezés mindenképp reális elvárás lehet a csapat felé.

– A lejátszott 13 meccsből tízet megynyertünk, ezért nem kérdés, hogy megérdemelnénk-e. Remek közösség alakult ki az öltőzőben, ez is nagyban hozzájárult eddigi sikeres szereplésünkhöz – folytatta Kaszás Norbert. A rutinos labdarúgónak azt is felvetettük, hogy a két jó csapattal lejátszott rangadó több nézőt és jobb futballhangulatot érdemelt volna. Kaszástól azt kérdeztük, mire van lenne szükség, hogy a drukkerek visszatérjenek a pályák mellé?

– Amikor az első helyezett játszik a másodikkal, az a párharc mindig nagyobb figyelmet kap, mint bármely másik mérkőzés, ám ez még így is messze elmarad az elvárttól. Sajnos magasabb szinten is nagyon kevesen járnak meccsekre, és ebben a járványhelyzet sem segítség, sőt! Mi próbálkoztunk villanyfényes hazai mérkőzésekkel, hátha jobb futballhangulat és több szurkoló érkezne a mérkőzésekre, de igazán ez sem hozta az elvárt szintet. Bízom benne, hogy ez a történet még ezen a szinten is hamarosan jó irányba változik, mert a futball a világ legnézettebb sportja és ez nem véletlen – zárta szavait Kaszás Norbert.

Az FC Hatvan második találatát Mundi Zoltán szerezte. A középpályás nemcsak gólt lőtt, mesterien irányította az éllovas együttest.

– Az egerszalóki mérkőzéshez gratulálok a csapatnak, tényleg úgy hoztuk le ezt a rangadót, ahogy azt kellett – jelentette ki a 29 esztendős futballsta. – Az első húsz percben az Egerszalók felvette a kesztyűt ellenünk, jól védekeztek a hazaiak, az ellentámadásai veszélyesek voltak. Viszont az első gólunk megfogta őket. Tudtunk, hogy a második félidőben már nem biztos, hogy tudják tartani a korábbi fegyelmezett játékot, erőben is fáradnak majd, és a második gólt nekünk kell rúgni ahhoz, hogy bebiztosítsuk győzelmünket. Örülök, hogy ez sikerült, és megnyertük ezt a fontos mérkőzést.

A 12 mérkőzésen öt gólt és számtalan gólpasszt jegyzett Mundi Zoltán az FC Hatvan legnagyobb erősségének a csapategységet tartja, ezen túlmenően pedig azt, hogy egyénileg magasan képzett játékosok alkotják a gárdát.

– Amiben fejlődni kellene, az a helyzetkihasználás, illetve a felállt védelem elleni türelmes játék – tette kerekké az összképet a játékos.

Ahogy Kaszás, úgy Mundi véleményére is kíváncsiak voltunk a drukkerek elmaradásáról.

– Megmondom őszintén, erre nem tudok pontos választ adni. Biztos rajtunk, játékosokon is múlik, ugyanis, ha magasabb színvonalú mérkőzéseket játszanánk, több nézőt vonzanának az összecsapások. Sajnos a labdarúgás jelenleg nálunk nagyon megosztja az emberek véleményét, miközben az érdeklődés egyre csökken – rögzítette Mundi Zoltán.