Kemény-nap Egerben

A polgármesternél több téma is terítékre került.

Egerben töltötte a hétfői napot dr. Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. A szövetségi-kapitányként három olimpiai bajnoki címet nyerő szakember Bárány Attila meghívására érkezett a megyeszékhelyre, hogy személyesen győződjön meg a beruházásokról és a szakmai munkáról.

Az Egri Vízilabda Klub ügyvezető-elnökének vezetésével a program során az építkezés egyre látványosabb szakaszaihoz érkező Bárány-uszoda bejárásán túl az Egri Termálfürdő sátortetővel ellátott versenymedencéjét, illetve a Bitskey Aladár Uszodát is körbejárta a magyar szövetség első embere. A két, jelenleg is üzemképes létesítményben több utánpótlás együttes foglalkozását megtekintette, majd a ZF-Eger női és férfi csapatának esti tréningjét is látta.

A város polgármestere, Habis László irodájában fogadta a legendás mestert, ahol több téma is terítékre került. Ilyen a Bárány-uszoda felépülésének TAO-támogatása kapcsán létrejött egység az önkormányzat, az egri klub, valamint a szövetség között. Ez ugyanúgy példamutató törekvés, mint ahogy az is, hogy tanuszoda felújítása és építése is szerepel a tervek között.

Dr. Kemény Dénes az esti órákban köszönt el a magyar vízilabdasport egyik legjelentősebb fellegvárától, maximális elégedetten, Egerben ugyanis továbbra is remekül működik az egylet.