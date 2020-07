Két bajnoki cím az Egri TC-nek a tájkerékpáros ob-n

Az Egri Testedző Club (ETC) indulói három arany-, két ezüst-, és egy bronzérmet nyertek a Tájkerékpáros Pontbegyűjtő Országos Bajnokságon.

A Bükkben lévő Répáshuta térségében a jelentős esőzés áztatta, köves terepen az ETC pályakitűzői az átlagosnál nehezebb feladatokat jelöltek ki az összetett sportág képviselőinek, akiknek nem ritkán tolniuk a bringájukat a sáros, meredek emelkedőkön. A kétnapos viadalt francia indulók tették nemzetközivé, akik felvették a versenyt a legjobb magyarokkal, de az ob-ba nem számított az eredményük.

Kovács József edző ETC-s tanítványai alig egy esztendő alatt nem csak képessé váltak a tájfutás mellett másik sportág űzésére, hanem 5.5 bajnoki pontot szereztek a klubnak a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség szakosztályok közötti utánpótlás pontversenyében. Az ob kategóriákban Wachter András (F15-17) magyar bajnoki címnek örülhett. Az ETC fiatal tehetségei közül Komáromi Sára (N14) és Bocsi Botond (F15-17) második, Gál Csenger (F15-17) harmadik helyen ért célba. A szenioroknál Honfi Gábor (ETC) ismét győzött F60-ban, míg F70-ben dr. Nagy Árpád (ETC) a negyedik és F50-ben Gyárfás Csaba ( EVSI-Egri Spartacus SE) az ötödik időt teljesítette.

A Magyar Kupa futamon az ob-hoz hasonlóan számos, értékes helyezést szereztek az ETC tájkerékpározói.

A Heves megyei indulók eredményei

Tájkerékpáros pontbegyűjtő ob

M14: 4. Bóta Benedek, 5. Kelemen Zalán, 6. Dósa László (mind ETC)

M15-17: 1. Wachter András, 2. Bocsi Botond, 3. Gál Csenger (mind ETC)

M50: 5. Gyárfás Csaba ( EVSI- Egri Spartacus SE)

M60: 1. Honfi Gábor (ETC)

M70: 4. dr. Nagy Árpád (ETC)

W14: 1. Bóta Dorka (ETC), 2. Komáromi Sára (ETC)

W21B: 2. Szecskó Viktória (ETC)

Magyar Kupa futam

M14: 3. Dósa László, 4. Bóta Benedek, 5. Kelemen Zalán

M15-17: 1. Bocsi Botond, 2. Wachter András, 3. Gál Csenger

M60: 1. Honfi Gábor

M70: 3. dr. Nagy Árpád

W14: 2. Komáromi Sára, 3. Bóta Dorka

W21B: 2. Szecskó Viktória