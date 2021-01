Két Kozsa a háló előtt, avagy ilyen, amikor az apus is kapus

Édesapja nyomdokaiba lépve Kozsa Tibor 52 évesen véd az Apci TE megyei II.-es csapatában, míg fia, a 28 esztendős Richárd a Petőfibányai SK megyei III.-as gárdájának hálóőre. A petőfibányai Kozsa családban így száll generációkra a kapuskodás, az anyai szerepről nem is beszélve...

– Húszévesen gondolt arra, hogy 50 fölött is véd majd?

– Akkor senki nem gondolkodik ennyire előre, és mivel édesapám is 32 körül fejezte be a focit, inkább azt gondoltam, sokkal tovább ezt nem is lehet – felelte Kozsa Tibor. – Amikor 29 évesen befejeztem, nem hittem volna, hogy 43 évesen újrakezdem. Mivel azonban a fiam, aki akkor is Petőfibányán védett az ifiben és a felnőttben, az első két mérkőzésről kimaradt külföldi üdülés miatt, beugrottam helyette, de ez nem állt meg két mérkőzésnél. Amikor kiöregedett az ifiből, azt mondtam, a saját gyerekemmel nem versengek, és azt hittem, megint befejeztem, de pár hónap múlva elcsaltak egy öregfiúk-mérkőzésre a Pest megyei bajnokságba, és azóta ott is védek. Visontáról Dérfi Zoltán hívására mondtam igent, ami nem volt rossz döntés: első és harmadik helyet szereztünk a megye kettőben. Onnan Herédre mentem a megye I.-be, de rögtön egy könyökműtéttel indultam, és a szezon fele után már Nógrád megyei I.-be, Héhalomba hívott Győri Zoltán, ahonnan másfél éve kerültem Apcra a megyei III.-ba. Apcon a cél adott volt, a feljutás, így elvállaltam és sikerült, ráadásul veretlenül, és a pluszcélom is teljesül, hogy a legkevesebb gólt kapjam.

– Melyek a legfőbb erényei?

– Szeretek focizni! De talán azt emelném ki, hogy mindig győzni szeretnék. Nyilván most már a rutin nagy előnyöm, amihez hozzájön a fizikális adottság, vagyis hogy nem sikerült elhíznom, és még tudok edzeni.

– Hol, melyik csapatnál érezte legjobban magát?

– Mindenhol igyekeztem. Most az apci fiatalokkal is jól érzem magam.

– Pályafutása csúcsának, vagy legeredményesebb időszakainak mi tekinthető?

– A csúcsot az jelentette, amikor az NB III.-ban játszottam Apcon és Heréden, míg eredményességben az utóbbi évek kiugróak az érmek miatt, főleg ennyi idősen.

– Akad-e olyan meccs, védés, ami különösen erősen megmaradt önben?

– Leginkább azok a meccsek, ahol a fiammal egy csapatban játszottam vagy az első egymás elleni bajnoki. Elég furcsa volt, hogy minek örüljek? Annak, hogy én védek és nem ő? Vagy amikor egymás ellen játszottunk és gólt kapott, amivel mi nyertünk is ellenük. Ez érzelmileg több mint furcsa volt!

– Egyetlen lőtt gólját 11-esből szerezte?

– Igen. Visontán történt, ahol annyi tizenegyest hagytunk ki akkoriban, hogy a közönség kérte, menjek és rúgjam. Sikerült is, de utána nemcsak dicséretet kaptam Dérfi Zoltán edzőtől, hanem, hogy „többet nem rúghatok, mert ezzel elveszem az önbizalmat azoktól, akiknek ez lenne a feladatuk”.

– Magától értődött, hogy a fia is kapus lesz?

– Nem volt egyértelmű, hisz nagyon pici volt még, mikor játszottam, a válás után pedig kicsit szétesett az életem, és sajnos kevésbé találkoztunk. Én is úgy tudtam meg, hogy focizik. Nyilván azt hallgathatta, hogy „valamikor védett az apja és a nagyapja is”, de talán az igazi okot ő tudná elmondani, miért pont kapus lett.

– A tanácsadást, az útmutatást hogyan fogadta a fia?

– Tizenévesen úgy láttam, figyel arra, amit mondok, és jó párszor edzettünk együtt, de most már felnőtt, és kevésbé mondom, mit csináljon.

– Meddig tervezi a pályafutását kitolni?

– Olykor úgy érzem, itt az idő, és esetleg edzősködni lenne érdemes, de most nem tudom olyan könnyen elengedni a játékot, mint 29 évesen. Amíg bírom egészséggel, időt tudok rá szakítani, no meg igény is van rám, és itthon is támogatnak, addig miért ne?

Tizenhatodik éve hű a petőfibányai színekhez

– Előnyt vagy hátrányt jelentett-e a Kozsa névvel védeni?

– Eleinte inkább hátrányt jelentett, mivel többnyire nem ismerték a családi helyzetemet – felelte Kozsa Richárd. – Gondolom, abban a tudatban voltak, hogy szabadidőmben egyéni edzéseket kapok apumtól vagy nagypapámtól. Vélhetően akadtak, akik úgy ítélték meg, hogy a név miatt vagyok a kezdőcsapat tagja. Jelenleg édesanyám a sportkör elnöke, így ez is biztosan szúrhatta az emberek szemét, de soha nem volt külső behatás sem apai, sem anyai oldalról a szerepeltetésemben.

– Mit tanult az édesapjától?

– Rengeteg mindent. Mivel azonban a szüleim elváltak kiskoromban, és az iskolában eleinte nem igazán érdekelt, hogy komolyabban focizzak, így csak hobbiként tekintettem rá. Tizenhárom évesen döntöttem el, hogy igazolt kapus leszek, nem csak a Góliát iskolai bajnokságban. Komolyabban 15–16 éves koromban tudtam a kapuskodásommal foglalkozni, így akkor minden szükséges technikai elemet meg kellett tanulnom vagy épp korrigálni a rossz berögződéseimet, de ezenfelül is folyamatosan fejlesztettem magam az edzéseken kívül.

– Célt kínált, hogy felülmúlja édesapja pályafutását?

– Eleinte igen, de ahogy felnőttem, már tudtam, ilyenre lehetőségem nem lesz. Közbeszólt az iskola, a kamaszkor és az, ami mára teljesen eluralta a labdarúgást. Így magamat akartam minden meccsen felülmúlni, meg persze minél több „nagyobb” csapat orra alá borsot törni.

– Milyen kapusnak tartja magát?

– Nem lényeg, hogy milyennek tartom magam, mindig az volt a szemem előtt, mások milyennek tartanak. Amikor dicsérnek, akkor valószínűleg jó voltam, amikor szidtak, akkor biztosan hibáztam. Ismerem a hiányosságaimat, a hibáimat, de mindig a tőlem telhető legtöbbet megteszem minden meccsen a csapatért. Bár az utóbbi időben egyre kevesebb szabadidőm van, ezért nem edzek rendszeresen. Eddigi pályafutásom legfontosabb része az volt, amikor minden meccsnapon kezdtem az ifjúsági csapatban, majd a hármas sípszó után egy kis felfrissülés és kezdődött a felnőttmérkőzésem. Ez nagyjából másfél szezonon keresztül ment folyamatosan a kézsérülésemig, azonban amire felépültem, kiöregedtem az ifjúságiak közül. A 2005-ös év óta petőfibányai labdarúgó vagyok, és noha több helyre csábítottak, azonban hű maradtam a bányászcímerhez.

– Akad-e olyan meccs, védés, ami különösen erősen megmarad önben?

– A 2010/2011-es szezonban a Csány ellen csereként álltam be, majd a 94. percben szabadrúgást hárítottam úgy, hogy a kapufát is sikerült megfejelni. Szerencsére komolyabb sérülés nélkül megúsztam.

– Szeretne még 50 év fölött is a kapuban állni?

– Jelenleg 28 éves vagyok, és nem tudom, mi lesz 22 év múlva. Legbelül biztosan szeretnék még védeni, de szerintem nem fogok. Persze, ha lesz még lehetőség, mert úgy látom, hogy nem túl jó irányba halad az amatőr labdarúgás.

– Amennyiben édesapa lesz és fia születik, őt is ebbe az irányba, vagyis a háló elé tereli?

– Nincs gyerekem, de azt tudom, hogy nem fogom semmiképp a kapuba erőltetni. Ezzel együtt nyilván szeretném, ha a sport szeretetét a magáévá tenné. Ellenben, ha mégis kapus szeretne lenni, akkor teljes mellszélességgel támogatnám, hogy minél sikeresebb legyen.