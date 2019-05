Kétszeres diákolimpiai bajnok az egri kerékpározó leány

Három érem az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolája 3.a osztályos tanulójának.

Diákolimpia bajnoki címből kettőt szerzett és egy második helyezést is elért Katona Korinna az országúti kerékpározók országos döntőjében. Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának 3.a osztályos tanulója a Debrecenben rendezett finálé délelőtti első számában, a hat kilométeres egyéni időfutamban zárt ezüstérmesként úgy, hogy a győztes csak hét másodperccel tudta megelőzni. A bringás leány édesapja, Katona Zsolt szerint a verseny kiélezettségét és erősségét mutatja, hogy egy apró hiba az egyik sebességváltásnál elég volt ahhoz, hogy minimális különbséggel, de lánya lecsússzon a dobogó legfelső fokáról. Korinna sebessége így is szédítő volt, mert kilenc éves létére 29,6 km/órás átlagot tekert.

A délután bebonyolított 10 kilométeres, tömegrajtos mezőnyversenyen már nem engedett senkit maga elé az egri induló, aki fejben és kondicionálisan is a leány mezőny fölé nőtt, Óriási tekeréssel, egy perccel megelőzve a második helyezettet nyerte ezt a versenyszámot. Ezzel a fölényes győzelemmel pedig az összetett első hely is az övé lett. Délelőtti teljesítményét is túlszárnyalva, 31,6 km/órás átlagsebességet mutatott a kerékpáros komputer, ami 10 kilométeren fantasztikus eredménynek számít egy ilyen fiatal leánytól.