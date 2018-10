Kiss Tibor: a futballnak örömnek kellene lenni

Mire az öltözőből a pályára érnek, elfelejtik, milyen a labda.

Hetvenedik születésnapján is úgy tett Kiss Tibor, ahogy a korábbi évfordulókon. Debrecenben nyugvó édesanyja sírjához vezetett az első útja. A korábbi NB I.-es labdarúgót, edzőt és vezetőt több mint négy évtized köti a hevesi megyeszékhelyhez, a meccsekre azonban nem jár. Se Egerbe, se máshová. Emlékei, anekdotái ezzel együtt legendásak.

– Élem a nyugdíjasok életét, illetve dehogy azt, mert ők járnak kelnek, mennek sokfelé, én meg csupán sétálgatok – vágott bele a születésnapos. – A bal lábam fáj, ami a mindenem volt. Szegény édesanyám mondta is annak idején, sok bajod lesz vele, ha megöregszel! Így lett. Van úgy, hogy éjjel felébredek, mert húzza a görcs, de nem panaszkodok. Két szívinfarktuson vagyok túl, pacemakerrel élek, mégse félek a jövőtől.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Amikor közbeszúrjuk, hogy meccsre miért nem jár, máris „üzemi hőfokra” kapcsol.

– Utálom a közeget, ami körbeveszi a futballt. Alig akad olyan ember, aki nem hazudik, vagy igazán őszinte lenne. Minden a pénz körül forog. A Bozsik-program is azért van, hogy keressenek rajta az edzők. Ám nem az edzőkön akarom elverni a port, meg a játékoson. Rúgjanak már ki egyszer vezetőt is, ha nem megy a csapatnak! A hibákért csak az edző és a játékos a felelős? Vegyék már tudomásul, aki nem akar futballozni, az ne menjen a pálya környékére se. Minek? Csak azért nem kell járni edzésre, hogy jó levegőn legyen a gyerek, meg hogy elteljen az idő. Sajnos azt látom, hogy nem öröm a futball, pedig annak kellene lenni. A gyerekeket pedig először a szemészetre kellene vinni mielőtt fociznának, hogy felismerjék a színeket. Annak passzoljanak majd a pályán, aki ugyanolyan mezben van, mint ők. Sokan pedig emlékezetből sem tudnak játszani. Mire az öltözőből kiérnek a pályára, elfelejtik, milyen a labda. Szörnyű!

A debreceni gyerekévek alatt Kiss Tibor szinte mindig azt csinálhatta, amit a legjobban szeretett. Futballozott reggeltől estig, az eperfák és téglák jelentette kapuk közötti homokos grundon mindig megtalálták, ha keresték a szülei. A Nagyerdei stadion büféjét üzemeltető édesapa és a három fiú testvérért mindenre képes édesanyja tisztességesen nevelte gyermekeit. Ez volt a „baj”.

– Becsületességre tanítottak, holott csavargónak kellett volna lenni, azok élik a világukat. Viszont én mindig is futballista akartam lenni. Mondta is egykor a matematikatanárom a debreceni Eötvös utcai iskolában, hogy inkább menjek ki futballozni, ne zavarjam az órát, átenged. Én meg mentem, és előfordult, hogy fejelve végig dekáztam a szünetet. Később aztán arra is akadt példa, hogy Ózdon Egri Zolival úgy vittük el a labdát a tizenhatosig, hogy az nem esett le. Aztán a végét elröhögtük. Igaz, akkor már 3–0-ra vezettünk.

Könyvei és emlékei rendezése közben azt is számba vette a születésnapos, hogy pályafutása alatt összesen 38 edzővel dolgozott. Köztük volt Csank János is, akit szerinte méltatlan módon küldtek el a Gyöngyösi AK-tól. Viszont ez nem egyedi eset, más megközelítésben sem.

– Amikor pártházakat és munkásőr parancsnokságokat építettek, senkit nem hallottam zúgolódni. Most meg nem állnak ki Orbán Viktor mellett, aki lehetővé tette, hogy falun és városban, a lepukkadt öltözőket felújítva, legalább már lehet tisztességesen zuhanyozni.

Korából adódóan sokan már csak edzőként nézhették a pálya mellett Kiss Tibort. Aki viszont futballozni is látta, az állítja, attól függött, melyik meccset nyeri meg aktuális csapatával, milyen hangulatban volt „Kisstibi”. Ő mindig tudta, mi a jó megoldás, bátran passzolhatták rá a labdát a társak, annak az összjátéknak volt folytatása. Persze nyeséseivel néhányukat az őrületbe kergette, mert „Füzesabonyban sem tudták lekezelni”, úgy tekerte meg a bőrgolyót. A legendás balos azonban eltört és ez a pályafutását is alapvetően befolyásolta. Így került Hajdúszoboszlóra, ahol imádott futballozni, és őt is nagyon szerették.

– Soha nem tartottam magam érdekes embernek, és ez így van most is. Edzőként keménynek és szigorúnak ismertek meg, de azt nem tagadják, hogy sokat tanulhattak tőlem. Számvetést nem végzek, de az mindig megindít, ha édesanyám sírjánál állok.

Debrecentől a „kezek közé”

Az 1948. október 17-én Debrecenben született Kiss Tibor játékosként a Bp. Honvéd, a DVTK és az Eger csapatában 48 NB I.-es mérkőzésen 7 gólt szerzett. Edzőként irányította az NB I.-ben és az NB II.-ben az Eger SE csapatát, az NB III.-ban a Bélapátfalva, az Agria FC Eger és a Hódmezővásárhely együttesét, a megyei I. osztályban a Recsk, a Fonyód és a Felsőtárkány gárdáját. Utoljára a 2009/10-es bajnoki évben a megye II.-es Domoszlónál trénerkedett. Vezetőként Domán László, Harmati László és Fekete Ferenc, a későbbi generációból pedig Nyitrai Zsolt és Molnár Zsolt nevét említi, miközben a már elhunyt barát, dr. Nyerges József nagyon hiányzik neki. Játékosai közül számtalan tehetséget sorolt, akikből azért nem lett nagyobb futballista, mert nem kerültek korábban a „kezei közé”.