Kocsik Eszter és Kiss Mikes Tamás zsebelte be az abszolút bajnoki címet

Az „Aranyjelvényes tájfutó” minősítést is kiérdemelte az Egri VSI-Egri Spartacus két fiatalja.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék adatbázis-építésbe kezdtek az előválasztás ürügyén

Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE a sporteseményekre vonatkozó járványügyi szabályok maradéktalan betartása mellett rendezte meg Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye 2020/2021. tanévi tájékozódási futó diákolimpiáját és középtávú bajnokságát.

A Mátra keleti csücskében fekvő Sirok-Kőkútpuszta markáns középhelységi terepe adott otthont a megméretésnek. A tét a megyei bajnoki címek elnyerésén túl az országos diákolimpiai döntőbe jutás volt.

A rendező egyesület válogatott versenyzője, Bárány Tamás a 2010-ben vagy később születettek számára szalaggal segített, 2300 méter hosszú, 70 méter szintemelkedésű útvonalat álmodott meg hét érintőponttal. A leghosszabb pályát (5300 méter, 250 méter szint, 18 pont) a VI. korcsoportos, 2003-as vagy korábbi születésű fiúknak kellett teljesíteni.

Míg a kisebbek térképén útkereszteződésekben, utak közelében álltak a bóják, addig a nagyobbak a különböző domborzati és pontszerű objektumok (száraz árok, metsződés, sziklatömb, gödör) keresése közben bozótos, sziklás tereprészekkel, az előző napok esőzése miatt csúszós hegyoldalakkal is találkoztak.

A megyénkbeli diákok közül a lányoknál Simon Veronika (női V. korcsoport), Bóta Dorina (női, IV.), Komáromi Sára (női, III.), a fiúknál Jacsó Barnabás (fiú, VI.), Sikora Balázs (fiú V.) és Tengely Soma (fiú, IV.) szerzett a megyei diákolimpiai bajnoki cím mellé regionális elsőséget.

A 2020. évi kiemelkedő teljesítménye okán „Aranyjelvényes tájfutó” minősítést érdemelt ki Kocsik Eszter és Kiss Mikes Tamás (mindketten az Egri VSI-Egri Spartacus versenyzői), akik selejtező nélkül, egyeneságon jutottak tovább az országos döntőbe. A két fiatal így a megyei középtávú bajnokság elit kategóriájában állt rajthoz, ahol a megyei bajnoki címen kívül – a három megye összetett eredménye alapján – az abszolút bajnoki címet is bezsebelték – tájékoztatta a heol.hu-t a Spartacus részéről Jacsó Adrienne.

Heves megye középtávú dobogósai a N21-es kategóriában a következők: Kocsik Eszter (EVSI-ESP), Balogh Réka (Gyöngyösi Tájfutó Klub – GYO), Borbás Zita (EVSI-ESP), N35-ben Szecskó Viktória (Egri Testedző Club – ETC), N45-ben Kiss Teodóra (ETC), Szűcs Judit (ESP), Tóth Katalin (ETC), N55-ben Szalai Éva (GYO)

A férfiak közül az F35-ös kategóriában érmes helyet ért el Lajszner Attila (ETC), Komjáti Attila és Sikora Zalán (mindkettő GYO), F45-ben Gyárfás Csaba (ESP), Varga Balázs (GYO) és Mérai Péter (ESP), F55-ben Tengely Sándor (GYO), Garbacz Gábor (ESP), Dósa László (ETC), F65-ben Honfi Gábor (ETC), Szalóki Rezső (GYO), dr. Nagy Árpád (ETC).

A május 15–16-án Hódmezővásárhelyen rendezendő Tájékozódási Futó Diákolimpia Országos Döntőbe továbbjutott megyénkbeli sportolók az alábbiak.

Női II. korcsoport:

1. Szafkó Réka (EKE Gyakorló Általános Iskola, Eger)

2. Palatin Hanga (Egri Waldorf Általános Iskola és AMI)

Női III. korcsoport:

1. Komáromi Sára (Gárdonyi G. Ciszterci Gimn., Eger)

2. Tóth-Pataki Dorka (Berze Nagy J. Gimn.,Gyöngyös)

3. Rajna Virág (Berze Nagy J. Gimn., Gyöngyös)

4. Szignárovits Eszter Sára (II. Rákóczi F. Kat. Ált. Isk., Gyöngyös)

5. Dencs Veronika Emma (Berze Nagy J. Gimn., Gyöngyös)

Női IV. korcsoport:

1. Bóta Dorina (Neumann J. Gimn., Eger)

2. Varga Viola (Felsővárosi Ált. Isk., Gyöngyös)

3. Bóta Dorka (Neumann J. Gimn., Eger)

4. Kovács Dorina (BBÁI Tinódi S. Tagisk., Eger)

5. Komjáti Orsolya (Arany J. Ált. Isk., Gyöngyös)

Női V. korcsoport:

0. Kocsik Eszter (Neumann J. Gimn., Eger)

1. Simon Veronika (Berze Nagy J. Gimn., Gyöngyös)

2. Didriksen Andrea (Berze Nagy J. Gimn., Gyöngyös)

3. Sikora Gréta (Berze Nagy J. Gimn., Gyöngyös)

4. Morvay Zsófia (Gárdonyi G. Ciszterci Gimn., Eger)

5. Borbás Ágota (Szilágyi E. Gimn., Eger)

Női VI. korcsoport:

1. Kocsik Nóra (Neumann J. Gimn., Eger)

2. Varga Boglárka (Gárdonyi G. Ciszterci Gimn., Eger)

3. Pintér Eszter (Gárdonyi G. Ciszterci Gimn., Eger)

Fiú II. korcsoport:

1. Dovák Csoma István (EJROK Ált. Isk., Eger)

2. Debreczeni Patrik Márk (Arany J. Ált. Isk., Gyöngyös)

3. Miklós Huba (Egri Waldorf Általános Iskola és AMI)

4. Morvay László (Móra F. Ált. Isk., Rózsaszentmárton)

5. Kovács Ákos (Egri Waldorf Általános Iskola és AMI)

Fiú III. korcsoport:

1. Piller-Dávid Marcell (Felsőtárkányi Általános Iskola és AMI)

2. Morvay Márton (Móra F. Ált. Isk., Rózsaszentmárton)

3. Bóta Benedek (Kemény F. Sportisk. Ált. Isk., Eger)

4. Jónás Botond (Hunyadi M. Ált. Iskola, Eger)

5. Kelemen Zalán (EKE Gyakorló Ált. Isk., Eger)

Fiú IV. korcsoport:

1. Tengely Soma (Berze Nagy J. Gimn., Gyöngyös)

2. Dósa László Gyula (Pásztorvölgyi Ált. Isk., Eger)

3. Gál Csenger Gergő (Szt. Imre Kat. Ált. Isk., Eger)

4. Vajda Levente (EKE Gyakorló Ált. Isk., Eger)

5. Rajna Barnabás (Arany J. Ált. Isk., Gyöngyös)

Fiú V. korcsoport:

0. Kiss Mikes Tamás (Gárdonyi G. Ciszterci Gimn., Eger)

1. Sikora Balázs (Arany J. Ált. Isk., Gyöngyös)

2. Wachter András (Neumann J. Gimn., Eger)

3. Hajdu Koppány (Szilágyi E. Gimn., Eger)

4. Demeter András (Gárdonyi G. Ciszterci Gimn., Eger)

5. Dorkó Ádám (Gárdonyi G. Ciszterci Gimn., Eger)

Fiú VI. korcsoport:

1. Jacsó Barnabás (Gárdonyi G. Ciszterci Gimn., Eger)

2. Blézer Barna Hunor (Dobó I. Gimn., Eger)

3. Vöröss Gergő (Szilágyi E. Gimn., Eger)

4. Dobrocsi Levente (Gárdonyi G. Ciszterci Gimn., Eger)