Kocsik Eszter sprintben és középtávon is a honi legjobb

Kategóriájában (N16) mindkét bajnoki címet fölényesen szerezte meg Kocsik Eszter, de édesanyja, az olimpikon Simon Ágnes is bezsebelt egy első és egy második helyet a N21Elit mezőnyben, ahol másik lánya, Kocsik Nóra is két bronznak örülhetett. A többször halasztott országos bajnokság népes mezőnye Mátraszentimrén mínusz tíz Celsius fokos hidegben versenyzett, és a remek hóviszonyoknak köszönhetően még Zalából is érkeztek indulók. A viadalon délelőtt a sprint, délután a középtávú ob-ra került sor.

Megyénket az Egri Spartacus SE 15, az Egri Testedző Club és a Gyöngyösi Tájfutó Club egy-egy fővel képviselte.

A MEGYÉNKBELI 1–6. HELYEZETTEK

SPRINT OB

N21 Elit: 2. Simon Ágnes (Egri Testedző Club), 3. Kocsik Nóra (EVSI-ESP), 5. Tiszlavicz Veronika (ESP). F21 Elit: 4. Honfi Gábor (ESP). F18: 2. Garbacz Máté (EVSI-ESP), 3. Varga Gergő (EVSI-ESP), 4. Blézer Barna (EVSI-ESP). N16: 1. Kocsik Eszter (EVSI-ESP), 3. Wachter Zsófia (EVSI-ESP), 4. Dovák Szonja (EVSI-ESP). F16:1. Wachter András (EVSI-ESP), 2. Kiss Mikes (EVSI-ESP). F45: 4. Tor Oyvind Didriksen (GYTK).

KÖZÉPTÁVÚ OB

N21 Elit: 1. Simon Ágnes, 3. Kocsik Nóra, 4. Tiszlavicz Vera. F21 Elit: 5. Honfi Gábor, 6. Blézer Attila. F18: 1. Varga Gergő, 2. Garbacz Máté, 3. Blézer Barna. N16: 1. Kocsik Eszter, 3. Wachter Zsófia, 4. Dovák Szonja. F16: 1. Wachter András. N45: 2. Érsek P. Ildikó (EVSI-ESP). F45: 3. Tor Oyvind Didriksen.