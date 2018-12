Konkoly az útra büszke, amin végigment a csapat

Hatodik helyen telel a férfi NB I. tabelláján a HE-DO B. Braun Gyöngyös együttese, amely az őszi menetelésének köszönhetően komoly rangot vívott ki magának.

– A kimondottan nehéz tavalyi év után ezúttal nyugodtabb tavasz elé néznek. Tegye a szívére a kezét, számított hasonló menetelésre?

– Az volt a kérdés, hogy mennyi időt vesz majd igénybe azoknak a játékosoknak a beépítése, akik a nyáron érkeztek a csapathoz – válaszolt Konkoly Csaba, a gyöngyösiek 48 esztendős vezetőedzője. – Jelentős változáson ment keresztül a gárda, főleg a belső posztokon frissítettünk. Ez a folyamat azonban szerencsére a vártnál gyorsabban zajlott. Nagy sikernek számított a nyitófordulóban aratott Komló elleni tízgólos győzelem, amely óriási lökést adott az együttesnek.

– Kijelenthetjük, hogy a nyári igazolások egytől-egyig beváltották a hozzá fűzött reményeket. Mi alapján esett a választás Varsandánékra?

– Azzal kezdeném, hogy idén jóval nagyobb ráhatásom volt a keret kialakítására, mint egy évvel korábban, amikor szinte kaptam egy csapatot. Nehéz időszakban érkeztem a klubhoz, a kiesés réme fenyegette a gárdát, egészen májusig az NB I. B és az NB I. között billegett a gárda. Ez a kiszemelt játékosokat is elbizonytalanította a klubváltás kapcsán. Végül azokkal dolgoztunk, akik a piacon maradtak. Az elmúlt szezon azonban arra is jó lehetőséget kínált, hogy felmérjük a csapat erejét és górcső alá vegyük, mely posztokra keresünk új embereket. Nyáron céltudatos, ambiciózus játékosok érkeztek, akik a pályán és azon kívül is komoly értéket képviselnek.

– Azt tapasztalom, hogy komoly tiszteletet sikerült kivívni magunknak. Lesajnált alsóházi együttesből olyan középcsapattá fejlődtünk, amely a mezőny bármelyik tagjára veszélyt jelenthet. Egyetlen csapat sem mehet biztosra ellenünk. Ezzel párhuzamosan a szurkolókkal is sikerült megtalálni a közös hangot, a támogatásuk rengeteget jelent számunkra. Nem mondom, hogy olykor nem szolgáltunk rá a kritikára, de rendkívül örömteli, szinte teljesen megszűntek a negatív fennhangok, s ahogy a sikereket, úgy a nehézségeket is együtt éljük meg.

– A tavalyi bronzérmes Tatabánya legyőzésével bravúrgyőzelmet is arattak. Erre a sikerre a legbüszkébb?

– Az útra vagyok büszke, amelyen végigmentünk. Lépésről lépésre építettük fel magunkat, fizikálisan és mentálisan is fejlődtünk, s ez alatt az idő alatt minden egyes siker megerősített bennünket. Komoly tartása van a csapatnak.

– Minek köszönhető, hogy az ellenfelek többsége falba ütközik? Van amire nem lehet felkészülni?

– Azt hiszem rátapintott a lényegre. Ha megnézik a jegyzőkönyveket, akkor azt láthatják, hogy meccsenként a jobbátlövőnk szerez hat gólt, a helyére érkező csere négyet. Az első számú beállónk három találatig jut, a helyére érkező ötig. A balszélső négy gólt szerez, csakúgy, mint a cseréje. Talán érti, hogy mire gondolok ha azt mondom, sokrétű együttesünk van. Minden csapatrészben erősek vagyunk, többen is alkalmasak a vezérszerepre, s ezáltal megoszlanak a terhek.

– Milyen elvárásokkal tekint a bajnokság hátralévő részére?

– Nyáron úgy indultunk, hogy szeretnénk felülmúlni a tavalyi tizenegyedik helyet és idén stabilabb csapatjátékot nyújtsunk. Jelenleg a hatodik helyen állunk, amit nagyon nehéz lesz megőrizni. Nem szabad elkényelmesedni, tartani kell a nimbuszunkat. Ahhoz, hogy megvessük a lábunkat a középmezőnyben, meg kell őrizni a pozíciót azokkal a csapatokkal szemben, akik a helyünkre pályáznak. Bevallom, az őszi teljesítmény tükrében már csalódott lennék a tavalyi helyezéssel.

A házi góllövőlista

Mitar Markez (szerb) 14 mérkőzés/62 gól, Mirko Herceg (horvát) 14/49, Varsandán Milán 13/45, Lubomir Duris (szlovák) 13/40, Ubornyák Dávid 14/34, Urbán Egon 14/31, Vilovszki Uros (szerb-magyar) 14/29, Krivokapics Milorad (szerb-magyar) 14/24, Gábori Máté 13/20, István Péter 14/17, Németh Tamás 14/11, Milan Sajin (szerb-katari) 8/11, Sipeki Levente 14/7, Gráf Martin 5/2.

6. HE-DO B. Braun Gyöngyös

Otthon: 8 6 – 2 224–206 12

Idegenben: 6 1 1 4 158–176 3

Összesen: 14 7 1 6 382–382 15

A bajnokság állása

1. Szeged 16 16 – – 569–404 32

2. Veszprém 13 11 – 2 456–307 22

3. Tatabánya 13 10 1 2 355–306 21

4. Balatonfüred 13 9 – 4 345–321 18

5. Csurgó 13 8 2 3 353–337 18

6. Gyöngyös 14 7 1 6 382–382 15

7. Komló 13 7 1 5 347–370 15

8. FTC 13 7 – 6 334–325 14

9. Dabas 14 3 2 9 347–390 8

10. DVTK-Eger 13 3 2 8 347–390 8

11. Budakalász 13 2 2 9 319–373 6

12. Cegléd 13 3 – 10 319–398 6

13. Mezőkövesd 14 2 1 11 341–404 5

14. Vecsés 13 – – 13 284–391 0

