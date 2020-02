Koronavírus: az egri vízilabdázók tiszta vizet öntöttek a pohárba és elutaznak Pestre

Az Egri Vízilabda Klub sajtóközleményben is reagált az egri uszoda bezárására, az olasz koronavírus-helyzetre és a csapattal kapcsolatos hírekre.

Azok után, hogy Szécsi Zoltán, az Egri Vízilabda Klub elnöke először a Heolnak nyilatkozott a koronavírus olaszországi terjedése és a Lombardiában járt vízilabdázók miatt bezárt Bitskey Aladár uszoda helyzetével kapcsolatban, és rendelkezésünkre is bocsátották a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalását, most egy bővebb sajtóközleményt is kiadtak az üggyel és olaszországi útjukkal kapcsolatban. Mindemellett nyilvánosságra hozták a tisztifőrvosi tájékoztatást is.

Ahogy a klub a honlapján olvasható, álláspontjuk szerint több olyan hír jelent meg az elmúlt hét végén Olaszországban járt egri vízilabdacsapatról, ami közel sem fedi a valóságot. Ahogy nekünk is említette Szécsi Zoltán, most ismét kiemelték: az olaszországi fertőzésveszélytől hatvanhárom kilométerre volt a csapat, ellentétben azzal az iskolai csoporttal, akiket karanténba zártak a hazaérkezésük után.

– Ők tizenhárom kilométerre voltak a fertőzésveszélyes területtől. Ellentétben a diákokkal, csapatunk külön autóbusszal közlekedett és a mérkőzés helyszínét kivéve semmiféle közösségi térben nem mozogtak. Ezzel együtt megtettük azokat az óvintézkedéseket, amiket az elővigyázatosság ilyenkor megkövetel. A csapat és a velük együtt utazó csapatvezetés átesett a repülőtéri rutinellenőrzésen. Egerbe érkezésüket követően pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai végezték el az általuk szükségesnek tartott vizsgálatokat – írta a klub, felidézve, hogy a vizsgálat eredményeiről dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos állított ki igazolást, ami alapján kedden este megtarthatták a Bitskey Aladár Uszodában a hazautazásukat követő első edzésüket.

Kiemelték: „mivel a játékosok az országos tisztifőorvos szerint sem jelentenek fertőzési kockázatot, ezért a csapat elutazik Budapestre és lejátssza a ma 19.30 órára kiírt bajnoki mérkőzését a Honvéd ellen.”

Arról is beszámoltak a kommünikében, hogy a klub vezetői, valamint a szakmai stáb tagjai semmit nem bíznak a véletlenre és az Olaszországban járt sportolókat naponta többször ellenőrzik a megadott egészségügyi szempontok alapján. Megerősítették, hogy mindemellett tökéletesen egyetértenek a Bitskey Aladár Uszoda fertőtlenítés idejére történő bezárásával, ugyanis, mint emlékeztetnek rá: „amíg a vízilabdások Olaszországban voltak, addig egy másik sportágban négy földrész mintegy ezer sportolója versenyzett az uszodában. A kísérőikkel együtt pedig ezerötszázan tartózkodtak a medencetérben és a lelátókon három napon keresztül.”

A vízilabda klub minden bizonnyal a hétvégi uszosonyúszó-világkupára utalt, amelynek a hét végén adott otthont a Bitskey Aladár Uszoda.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy pillanatnyilag Magyarországon koronavírusos megbetegedésről nem tudnak. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kiemelte: a koronavírussal kapcsolatos magyar eljárásrend kicsit szigorúbb és határozottabb, mint ami általában Európában jellemző. A vírussal kapcsolatos magyar eljárásrend harmadik variációját kedden tették közzé, és ezt minden családorvos megkapta, hogy tudják, hogyan kell felmérni a betegséget, gyanú esetén kit kell értesíteni, illetve hogyan kell továbbküldeni a beteget.

Mint arról beszámoltunk, ügyeleti központot működtet a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs. Az ügyeleti központ munkájában a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Honvédelmi Minisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ felelős munkatársai vesznek részt.

Az ügyeleti központ e-mail-elérhetősége: [email protected]. A 06-80-277-455 illetve a 06-80-277-456 számú, ingyenesen hívható információs vonalakra kezdeményezett hívásokat a nap 24 órájában az ügyeleti központban fogják fogadni a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai.