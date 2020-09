Közgyűlési díjat kapott a hatvani szakmai igazgató

Újabb elismerés a háromszoros magyar bajnok, egyszeres Magyar Kupa és Szuperkupa-győztes egykori jégkorongozónak.

A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola jégkorongozóinak vezetőedzője, egyben a Hatvani Gigászok hoki klub szakmai igazgatója nemrég Etyekre volt hivatalos. Orbán Attilának a jégkorong sportágban kifejtett példaértékű sportpályafutása és kiemelkedő hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként Terstyánszky Ödön-díjat adományozott a Fejér Megyei Közgyűlés. Az elismerést a közgyűlés elnöke, dr. Molnár Krisztián adta át a 30 éves szakembernek.

A Zagyva-parti városban idén tavasz óta dolgozó Orbán Attilát a Hatvani Gigászok elnöke, Szőke Attila hívta Hatvanba, ahol tanárként, edzőként és szakmai igazgatóként három pozícióban számíthatnak rá.

– Azért vállaltam el Hatvani Gigászok együttesének vezetését, hogy szakmai tudásomat tovább fejleszthessem és mindent megadhassak a hatvani klubnak, amire csak szüksége lehet – mondta Orbán Attila a vira.hu portálnak. – Továbbra is azt az elvet vallom, hogy muszáj egyszerre több lábon állni, ezért jelenleg a diploma megszerzésére készülök, közben tervezgetem a saját vállalkozásom, azonban életem legnagyobb részét továbbra is a jégkorong teszi ki, hiszen szeretném továbbadni azt a sok jót, amit általa kaptam.

Azt már a Heol érdeklődésére árulta el a kitüntetett, hogy jelenleg a hoki szezonnal kapcsolatos teendőkkel is foglalkozik, továbbá a sátras jégpálya felépítésén dolgozik, ami október elejére várható, míg a nagypálya elkészülte jövő nyárra valószínűsíthető. Ezen kívül Gödöllőn is besegít a jégkorong alap pilléreinek lerakásában.

– Nagy elismerést jelent a kitüntetés, már csak azért is, mert 30 évesen jóval fiatalabb voltam, mint a díjazottak nagy része – emelte ki Orbán Attila. – Számomra extra motivációt ad a díj, mert azt mutatja, hogy nem rossz, amit végzek. Ezért igyekszek még nagyobb erőbedobással ezen az úton maradni. A kitüntetettek között szerepelt az országos tisztifőorvos, Müller Cecília is, és ahogy a vele, a további díjazottakkal is a kölcsönös gratuláció után jót beszélgettünk.