Lakatos Egerben olyat is megélt, mint előtte soha

Hálás a gárda mellett kitartó szurkolóknak.

Lakatos Béla személyében egyik meghatározó futballistáját, egyben csapatkapitányát vesztette az Eger SE (11). NB III-as csapata. A 34 éves védő az ugyancsak a Keleti csoportban szereplő Jászberényi FC (3.) együttesénél folytatja pályafutását. A távozás magyarázata többrétű.

– Egyelőre labdarúgóként élem a mindennapjaimat, vagyis százszázalékban erre összpontosítok, és most olyan ajánlatot kaptam, ami jelentős mértékben eltért az egritől – közölte Lakatos Béla. – Jászberényben lehetőség nyílik magasabb célokért küzdeni, ami ebben az esetben a feljutást jelenti, és ez ugye teljesen más kihívásnak számít, mint az osztályban maradás kivívása. Mivel ehhez a háttér biztosított, az anyagiak is szerepet játszottak a távozásban, mint ahogy az edző személye is. Huszák Gézát régről ismerem, volt a mesterem, bízik bennem, és ez fordítva is igaz. Nem utolsósorban (sőt!) további indokként családi ok befolyásolta a döntésemet, amelyet a klub operatív vezetője, Harmati Péter megértett és elfogadott, így nyílt lehetőség arra, hogy a téli időszakban válhassak klubbot.

Lakatos Béla 2017. februárjában a salgótarjáni STC csapatától érkezett Egerbe. Az ESE színeiben a megyei I. osztályban előbb ezüstérmet, majd aranyérmet szerzett, a sikeres osztályozón túljutva pedig felkerült az NB III-ba. A bajnoki címet elhódított gárda tagjaként aztán olyat is átélt, mint korábban soha.

– Védő létemre a 2017/18-as idényben 27 bajnokin 11 gólt szereztem, ennyire eredményes még egyszer sem voltam, pedig előzőleg egy sorral fentebb, vagyis a középpályán is szerepeltem. Egerben jó közösség alkotja a csapatot, amely képes arra, hogy megőrizze NB III-as tagságát. Bízok a fiúkban, miközben Harmati Péternek és Vígh Ferenc vezetőedzőnek köszönöm a korrektséget, de hálás vagyok a gárda mellett mindig kitartó szurkolóknak is. Nekik is minden jót kívánok, köszönöm, hogy számíthattunk rájuk – zárta szavait Lakatos Béla.

