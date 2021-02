Lapok és alapok egri mestere a futballpályáról

Ugye ismerős? A 90-es években minden más volt. Igaz ez a futballra és az utánpótlásképzésre is. Az alaposság, a fizikai terhelésre épített bajnoki idény, az adatok rögzítése, a fiatalok életre nevelése, ezek azonban nem változtak az egri szakember, Székely Károly fejében. A 90-es években sem mindenki táncolt a labdával, de tény, az a világ sok tekintetben eltért a mostanitól.

A nappaliba lépve a Székely Károly által tizenegyszer rendezett Unicornis-kupa teremlabdarúgó-torna egyik felvétele fogad a képernyőn. A falon, a vitrinekben érmek, újságcikkek, fényképek, hatalmas serlegek és további relikviák tanúskodnak arról, hogy ez egy fanatikus lakása. A teremtornákról készült mozgóképek örökre megmaradtak az utókornak Simon Ádám (Ádi Tv) jóvoltából. A videón az ötödik palánkfoci torna történései elevenednek meg, miközben az edző gyermeki derűvel az arcán figyeli egykori tanítványait. Büntetőkkel nyer az Eger az Újpesttel szemben. A mindent eldöntő hetest a hálóőr, Kormos Krisztián tolta a bal kapufa mellé, majd következett „a kicsi a rakás”. A sok boldog fiatal láttán egyre szélesebb mosoly mutatkozik a mester arcán. A díjátadó egyik képkockáján aztán megjelenik a nemrég elhunyt Hargitai Dénes, s az addigi jókedvet szomorú, keserédes pillantás váltja.

– Apámként szerettem Dénest, és a játékosok is. Nagyon sokat segített önzetlenül, a futball volt az élete – csuklik el a tréner hangja.

Az edzői pályafutását 1988. március 10-én kezdett Székely Károly is így van a labdarúgással. Már akkor is nagyon fontosnak tartotta a futballra és a csapatára vonatkozó dokumentációt. Ezt bizonyítja a feljegyzéseiből készült, három bajnoki idényt átölelő (’90–91, ’91–92, ’92–93), saját kézírással lapokra vetett, fénymásolt jegyzetekből kapcsozott könyv. A mai modern futballban már alkalmaznak különféle elemzőket, sőt elengedhetetlen kellékei a profi labdarúgásnak. A kilencvenes évek elején ehhez hasonló indult meg az edző fejében. A rendkívüli alaposságról árulkodó kötetekben olyan kincsekre lelni, amelyekről aligha gondolja az ember fia, hogy egyáltalán lényeges lehet a szeretett sportágról. Minden mérkőzésről található taktikai hadrend mérsékelt osztályzatokkal tarkítva.

Megelevenednek a találkozók góljai, rajzon bemutatva a labda útvonalát, miként sikerült a kapuban elhelyezni a játékszert, ki passzolt kinek, ki volt a gólszerző. Olvashatók az év eleji és év közbeni szintfelmérők adatai: Cooper-teszt, tüdőtérfogat-mérés, vérnyomás-, pulzus-, testzsírszázalék értékek és ezek kiértékelése, ahogy a játékosok átlag osztályzatai is. Sorjáznak az Unicornis-kupák és a Hungary Kun-kupa feljegyzései, továbbá a Heves Megyei Hírlapban megjelent tudósítások. Az adatmennyiség elképesztő. A miértekre pedig íme a válaszok.

– Mindig is fontosnak tartottam az alapos fizikai felkészítést, amelyre nagy hangsúlyt fektettem – magyarázza Székely Károly. – Az ember az idő előre haladtával sok mindent másképpen végezne, viszont egy valamin sosem változtatnék. Ez a fizikai terhelés, amiben részesültek a gyerekek. Ez mindennek a kiindulópontja. Akadt olyan játékos, akinek a nyári, illetve a téli szünet alatt is folyamatosan meg kellett kapni azt a leterhelést, mint az alapozások, és az edzések során. Ugyanis, ha leállt, akkor nagyon nehéz volt, vagy nem is lehetett visszahozni arra a szintre, amit a kemény fizikai felkészülés alatt elért. Ugyanakkor fellelhető olyan focista is, aki ennek éppen az ellenkezője. Szociális, úgynevezett típusvizsgálat alá vetettem a játékosokat az akkor még Eszterházy Károly Főiskolaként hívott intézmény pszichológiai tanszékének vezetője, Rákos Etelka segítségével. A felmérésből kiderült, ki, milyen típusú ember, mikor nehezedik rá nyomás, miként kezeli a sikereket, a kudarcokat. Sok mindent feltérképeztem.

A tanulmányokból nyert információk megmutatták, hogy a labdarúgásban fontos tényező, hogy a kémia megfelelően működjön a mester és tanítványa között. Az önellenőrzés pofonegyszerű módszeren alapult.

– A szezon végeztével a játékosokkal levelet írattam – folytatja a vendéglátó. – Ezekből kiderült, közösen mennyire dolgoztunk jól a bajnokság során. Összeírták az általuk leghatékonyabbnak vélt kezdőcsapatot, jómagam pedig az osztályzataim alapján összeállítottam a legjobb tizenegyet. Végül a nézők által látott legjobbak is felkerültek a lapra, s mindhárom oldal véleménye egyezett. Ez kiváló jelzést nyújtott számomra, hogy az idényben jól raktam-e össze a gárdát.

Az utánpótlásban eltöltött évtizedek során az alaposság nem változott a mesterben. A kilencvenes években alkalmazott módszer azonban a mai világban már igencsak komikusnak tűnne.

– Akkoriban rendszeresen ellenőriztem a játékosokat. Házról házra jártam, hogy otthon vannak-e. Ez most már nem állná meg a helyét. A jelenkor kihívásai veszélyesek a fiatalok számára. Nehéz magas és hosszútávú összpontosításra bírni a növendékeket. A sok technikai újdonság elveszi a figyelmüket. Azt vallom, hogy a gyerek 18 éves koráig focizzon, sportoljon, legyen valamilyen csapat, közösség tagja. Ne maradjon egyedül, élvezze a társakkal töltött idő minden pillanatát – mutatja az utat Székely Károly.

Életre nevelés és Borostyán szavai

– Mindenki tudja, van egy habitusom, sokszor kiabálok. Ez van, én ilyen vagyok! Ám kaptam több, a munkámmal kapcsolatos visszajelzést, amit örökre a szívembe zártam. Évekkel később a könyvben is szereplő egyik játékosommal az utcán összefutottam, aki a következőket mondta: azért is szerettem Karcsi bát, mert az életre is tanított bennünket a focin kívül. A legbüszkébb pedig arra vagyok, hogy a már sajnos elhunyt Borostyán Misi még 40 éves kora után is azt nyilatkozta: Székely Karcsihoz nagyon szerettem járni.