Leggólerősebb játékosa nélkül érkezik az FTC Gyöngyösre

Ismét szerda-szombat ritmusban folytatja bajnoki szereplését a mátraaljai gárda, amely gárda a férfi NB I. 6. fordulójában a ferencvárost fogadja.

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (4.)–FTC (3.)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szerda, 18.00. V.: Andorka, Hucker.

Ismét szerda-szombat ritmusban folytatja bajnoki szereplését a mátraaljai gárda. A hétvégi Veszprém elleni összecsapást (25–35) követően a hét közepén a Ferencváros érkezik a Dr. Fejes András Sportcsarnokba, majd szombaton már a Budakalász vendégei lesznek Konkoly Csaba edző tanítványai.

– Az FTC elleni mérkőzés eredménye akár helyezésekről is dönthet a végelszámolásnál – vélekedett a gyöngyösiek bosnyák balátlövője, Mirko Herceg, aki öt mérkőzésen eddig huszonöt találatot jegyez. – A címvédő elleni találkozóval sikerült ráhangolódni a várható nagy csatára, a jellemző hibákat az elmúlt napokban igyekeztünk kijavítani. Ezzel együtt a győzelemhez ezúttal is elengedhetetlen, hogy támadásban és a védekezésben is a maximumot hozzuk ki magunkból.

A fővárosiak eddig mind a négy összecsapásukat – Cegléd, Tatabánya, Orosháza, Budakalász – megnyerték, míg a gyöngyösiek öt mérkőzés után három győzelemmel – Orosháza, Balatonfüred, Budakalász – és két vereséggel – Tatabánya, Veszprém – állnak a tabellán. A ferencvárosiaknál továbbra sem szerepelhet a csapat leggólerősebb játékosának számító Nagy Bence.

A Gyöngyös–FTC találkozót eredetileg október 7-én játszották volna, a zöld-fehéreknél azonban a találkozó előtt két nappal két játékos is pozitív koronavírus-tesztet produkált, ami után az egész csapat házi karanténba vonult.

A bajnokság állása