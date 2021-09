Legszebb futballpálya: kollégánk bélapátfalvi fotója a győztes

A Márkus Attila által készített kép nyerte a „A megyei bajnokságok legszebb pályája” díjat.

Egy nap híján három évvel ezelőtt, 2018. szeptember 29-én játszották a Bélkő SE-Bélapát–Lőrinci VSC megyei I. osztályú mérkőzést (1–3). Az összecsapásról fotós kollégánk, Márkus Attila készített képgalériát. A fotó utána – a többi képhez hasonlóan – sokáig „pihent”, majd nagy utat bejárva a csúcsra jutott a Nemzeti Sport Online szavazásának köszönhetően. Az NSO.hu augusztusban fordult az olvasókhoz ezzel a felhívással: Keressük a megyei bajnokságok legszebb pályáját! A várakozásokat magasan felülmúló érdeklődés közepette érkeztek különlegesebbnél különlegesebb sportterekről fényképes ajánlások. A húsz kijelölt helyszín közül aztán a Nemzeti Sport olvasói választották ki online szavazással azt, amelyet leginkább érdemesnek találtak az említett címre. A végeredmény szerint a megyei bajnokságok legszebb pályája a bélapátfalvai sporttelep.

– Követtük a szavazás alakulását, megosztottuk bélapáti körökben, de így is váratlanul ért bennünket az elsőség – mondta a heol.hu-nak a Bélkő SE elnöke, Bársony Dániel. – Nem tudtam, mikor zárul a voksolás, aztán egyszer csak jött a telefonhívás a Nemzeti Sport főmunkatársától. Csillag Péter gratulált, hogy mi nyertünk. Ezzel nagyon meglepett, főleg úgy, hogy hozzátette: szeretne egy díjat is átnyújtani Sátoraljaújhelyen egy kiállítás-megnyitó keretében. Ott aztán jutalomként a díjnyertes, bekeretezett fotót adta át, ami a Magyarország legszebb megyei futballpályája 2021 címet viseli.

A Hátsó füves – Egy eltűnő futballvilág képei című kiállítást a múlt héten nyitották meg a Kazinczy Ferenc Múzeumban. A bélapáti vezető jelen volt az eseményen.

– Személy szerint nekem nagy megtiszteltetést jelentett az elismerés, de igazából az egész városra érvényes módon hatalmas sikerként könyveljük el a díjat – folytatta Bársony Dániel. – Futballpálya mindenhol van és ezek nagyjából hasonlóan néznek ki. Ezúttal az elhelyezkedést díjazták a nézők. A Bélkő-hegy, vagyis névadó „szponzorunk” nyerte meg nekünk a szavazást. A névváltás a helyi nevezetességhez igazodott, ilyen szempontból még jól is jött ki, hogy Bélkő Sportegyesületként szerepelünk. A díjat nagyban a megcsonkított hegynek köszönhetjük, ami tényleg fantasztikus a látványt nyújt. Ha olyan csapat érkezik hozzánk, amelyik korábban még nem járt nálunk, annak a játékosai mindig szelfivel kezdenek a pályán.

Bársony Dániel elárulta: ők még a nevezésről sem tudtak, vagyis nem szándékos jelentkezés történt a klub részéről. Információi szerint a Heol Sporton található képet egy hatvani fiatalember nevezte a versenyre. Ők már csak akkor értesültek minderről, amikor a top húszba beszűrték a pályákat és akkor kezdték el osztani a szavazást a közösségi oldalakon.

– Sokat köszönhetünk ennek az úriembernek, mert ugye nem saját berkeken belül történt a nevezés, plusz nem is a mi fotónkkal – emelte ki a sportember.

A kép készítője kollégánk, Márkus Attila így fogadta a meglepetést.

– Mint minden elismerés, ez is nagyon jólesik, minősíti a munkát, és remek visszajelzés arra, hogy jó, amit végzek – mondta Márkus Attila. – Noha külsős fotósként kevesebb lehetőséghez jutok, de azokat a feladatokat is tiszta szívvel és nagy odaadással igyekszek ellátni. A Bélkő varázslatos, gyönyörű hely, ahová a párommal és kutyánkkal máskor is szoktunk kirándulni és egyéb munkák színhelyéül is szolgál.

Ám még vissza Sátoraljaújhelyre, ahogy azt majd teszi a Bélkő SE elnöke is!

– A kiállítás fantasztikus – vette át a szót Bársony Dániel. – Sokáig elidőztem és még vissza is megyek, mert nem tudtam az egészet megnézni. Aki az amatőr labdarúgásban ténykedik, dolgozik, futballozik, annak mindenképp ajánlhatom. Nem csak fotókból áll a tárlat, kispadra lehet leülni, játékvezetői öltözőbe lehet bemenni, lelátóra felülni, videót megtekinteni. Arról szól, ahogy és ahol mi éljünk az életünket, a labdarúgás ezen színtere tárul a látogató elé. Nagyokat nevettünk a feleségemmel, mert ez még őt is érdekelte, jobban, mint, ha mondjuk egy nagy klub múzeumába mentünk volna. Heves megyei elemek is felfedezhetők, de nem lövöm le a poént, aki kíváncsi rá, az a Kazinczy Ferenc Múzeumban egy évig biztosan megtekintheti. Szeretném, ha minél többen elmennének és megnéznék, mert nagyon érdekes. Hogy csak egy példával éljek, szöveget meg lehet hallgatni úgy, hogy ember leül a kispadra és mondjuk egy 2013-as Heréd–Vámosgyörk megyei II-es mérkőzésbe bele hallgat, mi hangzott el a kispadon. Párat meg is jegyzetem, mint például azt, hogy Robbanj be, Józsi! Minőségi előadásban kapjuk vissza azt, ahogy hétről-hétre készülünk. Az ilyen ünnepnapokról nem is beszélve!