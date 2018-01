„Lehet, hogy sok Ronaldót nézek”

A megyei bajnokság őszi idényében a legtöbb gólt Kanalas Kevin szerezte. A felnőtteket és utánpótlást is figyelembe véve az Energia SC 16 éves csatára vezet 58 találattal.

– Az előző teljes szériában „csak” 21 gólja. Az előtt még kevesebb. Enyhén szólva eltért a megszokott mennyiségtől…

– Kitűzött cél volt, hogy a bajnokság dobogójának legfelső fokára állhasson csapatunk záráskor – felelte Kanalas Kevin. – A félévig elmondható, hogy ezt nagyon komolyan vettük. Amint a szám mutatja, én ennyire komolyan. Ennek a kitűzésnek résztaktikája volt mérkőzésenként, hogy a társak rám játszották a labdát. Ezért érhettem el ennyi találatot. Tehát a csapattagok előtt is le a kalappal. Nagyon jók ők is. Nekik és az edzőmnek, Soltész Sándornak is bizonyítani akartam.

– A legtöbb gólt miként szerezte?

– Hál’ Istennek kiemelkedő technikai képességgel áldott meg az ég. Remekül tudok cselezni. A találatok jelentős hányada egyéni akció után született. Ez nem azt jelenti, hogy csak egy védőt, netán a kapust cseleztem ki, hanem sokszor öt-hat játékost is. Természetesen akadtak más fajta gólok is. Fejeseket, pontrúgásokat, távolabbi lövéseket és egyebeket vállaltam.

– Cselezés közben jönnek szemben az ellenfél játékosai, mi zajlik le ilyenkor önben?

– Akár félhetnék, megijedhetnék, de nem ezt teszem, hanem kifejezetten szórakoztat, ahogy sorra fektetem el őket, ahogy dőlnek balra, dőlnek jobbra vagy csak az egyensúlyukat vesztik. Mámorító szlalomozni közöttük.

– Ha hálóban a labda, mi következik utána?

– Külön gólörömöm nincs. Ha együtt emeljük kezünket a magasba a csapattársakkal, ha átölelnek, nekem az a boldogságom. A fellegekben vagyok ilyenkor.

– Ilyen érzést tud még adni bármi?

– Nekem csak ez az egy örömöm van az életemben. Pont ezért jó érzés a gól, aminél csak egy jobb van, a még több gól.

– Minden bement?

– Pont az a baj, hogy nem. Rengeteg helyzet kihasználatlan maradt a sok találat ellenére is. És ez észveszejtően tud bántani. Ilyenkor tanulok a hibából, s legközelebb már pontosabb szoktam lenni. Már csak azért is, mert az edzőm ugyancsak kiakad a pálya szélén, ha mellé mennek a ziccerek. Ő is ösztönöz ilyenkor, hogy jobban összpontosítsak.

– Akadt olyan találkozó, amikor nem ment át a labdája a gólvonalon?

– Egy akadt sajnos. Feltérképeztek előre. Tudták, hogy hálóérzékeny vagyok, és nem is egy, hanem két ember őrzött. Nem okozott a helyzet kielégítő formát nekem, de a csapatnak annál inkább, hiszen így a többiek szabadon akciózhattak. Végül 4–1-re nyertünk, és ez a legfontosabb. Volt viszont két olyan mérkőzés is, amikor tizenkét gólt ontottam.

– Az pont egy-egy tucat. Erős, de melyek ehhez az ütőkártyái?

– A cselek, ugye. Azokon belül is a biciklicseleket helyezem előtérbe. Lehet, hogy túl sok Ronaldót nézek. A példát ő adta. A cselgépekre jellemző önzőzés szerencsére nem jellemző rám, általában idejében passzolok, ha kell. Amúgy a rúgótechnikámra és a gyorsaságomra sem panaszkodom. Ezek mellett én vagyok a csapatkapitány. Nemcsak pályán kívül, hanem a zöld gyepen is igyekszem méltó vezéregyénisége lenni a fiúknak.

– Ezért lehet hallani a rap-zenét az öltözőből…

– Kemény a zene, és ugyanilyen keményen kell hajtani a mérkőzéseken is. Fel kell készülni minden egyes küzdelemre. Ehhez megfelelő körülmények kellenek. Nem feledhető, hogy fejben dől el minden. Például épp ezért minden edzésen ott voltam ősszel. Ha akar valaki, ott tud lenni. Akkor jó az összpontosítás arra a bizonyos heti kilencven percre.

– Amiről aztán lehet büszkélkedni az iskolában.

– A gyöngyösi József Attila Szakközépiskolába járok festő szakra, ahol először nem hitték el, hogy gólt rúgtam a hétvégén. Most már azt kérdezik, hányszor találtam be. A testnevelés tanárom is példaként szokott állítani az osztálytársak elé az eredmények miatt, ami jól esik. Közepesen tanulok, de a szakma megszerzése után – annak ellenére, hogy nem kötelező – saját akaratomból érettségizni szeretnék.

– Korábban az iskolában került kapcsolatba a labdarúgással?

– Másodikos általános iskolásként Öcsi bácsi (Kiss István edző – a szerző) fedezett fel a Bozsik-program révén. Ő indított utamra az Energiánál. Majd három-négy éve Soltész Sándor lett a trénerem. Az iskola és a sport tehát összekapcsolódik. De nem csak e vonatkozásban: a suliban jelenleg a matematika a kedvenc tantárgyam. Csakhogy könnyebben ki tudjam számolni, hány gólt rúgtam.

AZ UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGOK ÉLLOVASAI

Megyei I. osztály. U19. 42 gólos: Dalnoki Gábor (Besenyőtelek)

Megyei II. osztály. U19, Keleti csoport. 22 gólos: Puporka Gábor (Mátraderecske)

Megyei II. osztály. U19, Nyugati csoport, 24 gólos: Oláh Krisztián Miklós (Ecséd)

Megyei U16. Keleti csoport, 43 gólos: Danyi Márk (Pétervására)

Megyei U16. Nyugati csoport, 58 gólos: Kanalas Kevin (Energia SC)

Megyei U14. Keleti csoport, 19 gólos: Bozó Kornél (Eger SE)

Megyei U14. Északi csoport, 27 gólos: Pusoma Renátó (Pétervására)

Megyei U14. Nyugati csoport, 17 gólos: Jakab Ármin (Gyöngyöstarján)