Ligakupa: a gyöngyösiek nem számolgatnak

A Ligakupa-döntő 2. mérkőzése:

CSURGÓI KK–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, péntek, 18.00. V.: Hargitai, Markó.

– Hogy mire lesz elég a hazai pályán szerzett háromgólos előny, azt most még nehéz lenne megmondani – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Konkoly Csaba. – A keddi mérkőzésen éppen mi mutattuk meg, hogy a mai modern kézilabdában akár hétgólos hátrányból is lehet visszaút. Nem az a cél, hogy az előnyünkkel sáfárkodjunk, sokkal inkább az, hogy a párharc második mérkőzését is megnyerjük, egyértelművé téve ezzel a végső győzelmet. Nem titok, hogy rendkívül elszántak, sikerre éhesek vagyunk, mindenki azért dolgozik, hogy elhódítsuk a Ligakupát.

A gyöngyösieknél Uros Vilovszki és Németh Tamás továbbra is sérüléssel bajlódik, így várhatóan a keddi mérkőzésen bevetett játékosok kapnak majd szerepet Csurgón is.

A két csapat gyöngyösi mérkőzésén, fordulatokban bővelkedő csatában végül 30–27-es eredmény született.