Ligakupa: az egri kézisek az ificsapatot küldik el a gyöngyösi rangadóra

Szerdán 18 órakor a Gyöngyös vendégeként lép parkettre a megyeszékhelyi együttes.

A férfi Ligakupa negyeddöntőjének 2. mérkőzése:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–SBS-EGER

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szerda, 18.00. V.: Sándor L., Szikszai Cs.

Edzőként Kocsis Csaba vezetésével, a megyeszékhelyiek ifjúsági bajnokságban szereplő gárdája lép pályára a negyeddöntő gyöngyösi visszavágóján. A szakmai stáb mérlegelve az előttük álló bajnoki mérkőzések súlyát hozta meg a döntést.

– Mindenki tisztában van vele, milyen szűkös a keretünk, a sorsdöntő bajnoki mérkőzések előtt túl nagy kockázatot jelentene egy elúszni látszó negyeddöntőn való vitézkedés – osztotta meg az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – A mérkőzés hevében a játékos nem mérlegel, ha pedig újabb kézilabdázók esnek ki, az akár végzetes is lehet. Az állandó sérültek mellett a hét első felében Scmid Pétert is nélkülözni kell, aki a magyar válogatott budaörsi összetartásán szerepel. Ezer sebből vérzünk, minden idegszálunkkal a szombati budakalászi találkozóra igyekszünk koncentrálni. A döntésről természetesen egyeztettem Konkoly Csabával, a gyöngyösiek vezetőedzőjével is. Bízom benne, hogy fiataljaink igazi kihívásként élik meg a lehetőséget.

Az első, egri mérkőzésen 33–28-ra nyertek a gyöngyösiek.

– Valóban jelezte felém a kolléga, hogy az ifjúsági gárda érkezik, de olyan ígéretet nem tettem, hogy mi is az utánpótláscsapatot küldjük pályára – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Konkoly Csaba. – A fiatalok többségének nincs a szerepléshez szükséges NB I.-es játékengedélye, így jobbára azokat tudom pályára küldeni, akik a negyeddöntő első meccsén is szerepeltek. Esetleg a játékidőkkel lehet sakkozni, de mi egyértelműen edzésként igyekszünk felhasználni a találkozót. Örömteli, hogy a korábbi sérültek közül Papp Bence is felépült, aki számára ezt amolyan, felhozó mérkőzésnek tekintjük majd.