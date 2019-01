Ligakupa: lehet, hogy a gólarány dönt

A harmadik DVTK-Eger is továbbjuthat.

A Mezőkövesdnek egyetlen pont is elegendő a csoportelsőséghez, de még a gyöngyösiek mögött jelenleg harmadik helyen álló DVTK-Eger gárdája is kivívhatja a továbbjutást. Ahogy azt jósolni lehetett, az utolsó mérkőzések is tartogatnak izgalmakat a Ligakupa A csoportjában, ahol a három NB I.-es gárda vív késhegyre menő küzdelmet a negyeddöntős helyékért.

A legkönnyebb helyzetben talán a gyöngyösiek vannak, akik, ha hazai pályán legyőzik az öt mérkőzés után továbbra is pont nélkül álló Szigetszentmiklóst, már biztos továbbjutók. A DVTK-Eger a Mezőkövesdet fogadja, a továbblépéshez feltétlen győzniük kell a megyeszékhelyieknek. Amennyiben mindhárom NB I.-es gárda nyolc ponttal végez a csoportban, újabb mini tabella készül, amibe a nullapontos Szigetszentmiklós elleni találkozók eredményei már nem számítanak bele. A három csapat egymás elleni eredményei kerülnek összevetésre, s a gólarány határozza meg a végső sorrendet.

A 3. forduló mérkőzésén:

Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B. Braun Gyöngyös

18–25 (7–9)

Gól: Duzsi 4, Márton 4 (2), Nagy T. 3, Milovits 3 (1), Fülöp 2, Kovacsevics, Éliás 1–1, ill. Dávid J. 6 (1), Sipeki, Vilovszki 4–4, Varsandán M. 4 (4), Krivokapics 3, Urbán 2, Gábori, István P. 1–1.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 5/4.

A pénteki program

18.00: DVTK-Eger–Mezőkövesdi KC

18.30: HE-DO B. Braun Gyöngyös–Szigetszentmiklós

Az A csoport állása

1. Mezőkövesd 5 4 – 1 145–140 8

2. Gyöngyös 5 3 – 2 133–120 6

3. DVTK-Eger 5 3 – 2 141–132 6

4. Szigetszentmiklós 5 – – 5 122–149 0