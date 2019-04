Lillafüredi Ásványvíz Kupa: aranyérmek Biros Pétertől

Hétágra sütött a nap nagypénteken Egerben, amikor a Lillafüredi Ásványvíz Kupa második, egyben záró napját rendezték meg az újjávarázsolt Bárány Uszodában. Mondhatni, ideálisabb körülményeket kívánni sem lehetett volna. Az utánpótlás-torna pedig kétségkívül elérte a célját, hiszen a gyerekek két napon át jól érezték magukat, és sportosan vezették fel a négynapos hosszú hétvégét. Jöhet a folytatás? Még szép.

Ezúttal nem délután, hanem délelőtt várta a közönséget és a tornán résztvevő gyerekeket a Bárány Uszoda a Lillafüredi Ásványvíz Kupa második napjára. Az első nap sikere után magától értetődő volt a hasonló jó folytatás, annál is inkább, mert ezúttal az időjárás is minden igényt kielégített. Nagypénteken délután ugyanis hétágra sütött a nap a megyeszékhelyen, vagyis még a természet is csalogatta az embert, hogy kimozduljon és mondjuk a medence közelében keresse a kikapcsolódást. Az egriek ezúttal három – egy leány és kettő fiú – csapatot szerepeltettek a játéknapon, mellettük pedig még Dunaújvárosból és Szentesről érkezett egy-egy csapat az uszodába. Összesen tíz meccs volt a nagypénteki programban, amely kora délelőtt kezdődött, és nem sokkal 12 óra után az érmek átadásával ért véget. Az érdeklődéssel ezúttal sem volt baj, ahogy csütörtökön, úgy most is szülők, családtagok és barátok érkeztek drukkolni a lelátóra, no meg fotókat és videókat készíteni a kicsikről.

Hogy is ne, a gyerekek ezúttal is nagy mosollyal az arcukon ugrottak a medencébe, a boldogságuk pedig akkor teljesedett ki igazán, amikor a rendezvény végén átvehették az aranyérmeket Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok egri pólós-legendától. – Máris posztolom a Facebookra! – mondta futtában az egyik egri srác átérezhetően hatalmas lelkesedéssel, miután az egyik hozzátartozója megörökítette e csodás pillanatot.

Nem sokkal az érmek átadása előtt beszélgettünk egy keveset Sík Bencével, az egyik egri csapat edzőjével, aki szerint a torna feltétlenül elérte a célját, hiszen a gyerekek jól érezték magukat, és tökéletes körülmények között sportolhattak: – Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a tornát, hiszen a gyerekek megismerhetik a sportág alapjait és jó időben sportolhatnak – mondta, gyorsan hozzátéve azt is, hogy csapatában játszik néhány tehetséges bal kezes játékos, akiknek van esélye arra, hogy a későbbiekben akár sokra vigyék a sportágban. Persze ne felejtsük el Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok csütörtöki szavait, miszerint ha nem is lesz minden gyerekből élsportoló, az biztos, hogy valamennyiből egészséges felnőtt válik majd.

Az ifjú Bence véleményéhez voltaképpen csatlakozott a torna főszervezője, Szilágyi Péter, aki honlapunknak már meg is előlegezte a folytatást: – Igazán jól sikerült minden, bátran ki merem jelenteni, hogy a torna elérte a célját. Szerencsére az időjárás is kedvező volt, a gyerekek jól érezhették magukat a vízben, és most csak ez a legfontosabb. Azt gondolom, hogy mindenképpen lesz folytatás. Már most több egyesület jelezte, hogy jövőre más korosztályokkal is szívesen eljönnének hozzánk a Bárány Uszodába.

A sokat látott egri utánpótlás-edző, Gyulavári Zoltán szerint ugyancsak biztosra vehető, hogy a tornának lesz folytatása, és a jövőben más korosztályok számára is megrendezik ugyanitt: – A Bárány Uszodában régen hagyománynak számítottak az ilyen tornák, úgyhogy most is mindenképpen várjuk a folytatást. Maximálisan kijelenthetjük, hogy a rendezvény elérte a célját, már csak azért is, mert több mint száz gyerek vett részt rajta. Nekik ez komoly sportélményt jelentett, mindenki nagyon ügyes volt, úgyhogy elégedettek lehetünk – mondta.

Száz szónál is többet mond egy utánpótlás-tornáról, amikor maguk a résztvevők és a jelenlévők fogalmaznak meg rövidke, de annál sokatmondóbb dicsérő szavakat. A lelátón több szülő is megköszönte a torna szervezését az Egri Vízilabda Klubnak és a Lillafüredi Ásványvíznek, s sokan megjegyezték azt is, hogy tulajdonképpen tökéletes volt az időzítés, hiszen húsvét előtt sokan szabadságon vannak, így amolyan családi programként is betervezhették az eseményt.

Kell-e ennél több? Nemigen, úgyhogy tényleg nagyon lelkesen várjuk a mihamarabbi folytatást.