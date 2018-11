Linninger üzent Gyöngyösinek

A vendégek edzője szerint indokolt volt a hét perces hosszabbítás.

Zagyvaszántón a 96. percig a rangadó győztesének érezhették magukat a hazaiak az éllovas Egerszóláttal szemben. De vajon miként élte meg a 2–2-es döntetlent a két csapat edzője?

– Először is megjegyezném, nagyon jó olvasni, amikor azt írják a szántói csapatról, hogy ismét rangadót játszik – vágott bele a ZSE edzője, a labdarúgóként NB-s szinten Vácott, Egerben, Tatabányában és Demecseren is futballozott Gyöngyösi Mihály. – Elmondtam a játékosaimnak, hogy ezt a „titulust” kiérdemelték, azzal, hogy sok mérkőzést nyertünk meg, és volt, mikor a második helyen is állt a csapat.

A szólátiak elleni meccset úgy kezdte a házigazda, hogy több sebből vérzett a sok sérült, munka miatti hiányzó és eltiltás okén. Ezen tényezők figyelembe vételével próbálták a hazaiak kihozni magukból a maximumot, elsősorban lelkesedéssel, küzdeni akarással.

– Az Egerszólát nagyon egységes, jó játékosokból álló, erős csapatot alkot, amely gárda nem véletlenül található az első helyen – folytatta a szakember. – Számunkra meglepően jól alakultak az események, hiszen a szünet előtt közvetlen megszereztük a vezetést, ami egy kicsi megnyugvást jelentet a folytatáshoz. Arra kértem a fiúkat, hogy továbbra is ezzel az elszántsággal játszanak a második félidőben, illetve nagyon koncentráljanak főleg a pontrúgásoknál. A második félidőben még jobban alakult az állás, ugyanis megszereztük a második gólunkat. Ám erre mindig azt mondom, hogy a 2–0-s vezetés nagyon veszélyes, egy gólt lő az ellenfél és onnantól belelkesedik. Sajnos beigazolódott a félelmem, mert nem sokra rá, belőtte szépítő gólját a Szólát, majd számomra érthetetlenül sokat, hét percet (!) hosszabbított a játékvezető. A 96. percben egy tömörülést követően egyenlített ki az Egerszólát.

Mondanom sem kell, ez számunkra mekkora csalódást jelentett, mert egy csodálatos győzelem küszöbén álltunk. Ez már nem az első meccsünk, ami a végén megy el, korábban értékes pontokat veszítettünk a Mátraderecske (92. perc) és Visonta (85.) ellen is. A nézők nem rossz meccset láthattak, a játékvezetők pedig emberek, tévednek, ahogy mi is. Viszont! Három éve vagyok a szántói csapat élén, de nem emlékszek, mikor hosszabbítottak hét percet! Bosszús vagyok, mert ilyenkor sokat számítanak a percek. Ha viszont nagyon őszinte akarok lenni, meg volt a lehetőségünk, hogy 2–1-nél eldöntsük a mérkőzést, de rossz döntések miatt kimaradtak a nagy lehetőségeink – zárta szavait Gyöngyösi Mihály.

„Indokolt volt a hét perc”

– Számunkra rosszul kezdődött a meccs, mert késve, mindössze fél órával a kezdés előtt estünk be az öltözőbe – tekintett vissza a szólátiak egyik edzője, Linninger István. – A játékunk lassú, körülményes és pontatlan volt, ezzel együtt is mezőnyfölényben játszottunk, igaz, a tartalékos hazaiak át is adták a kezdeményezést nekünk. Igazi helyzet nélkül, egy szabadrúgásból szerezhettünk volna vezetést, ám a felső léc hárított. Majd Kovács Bálint lépett ki ziccerben, de az asszisztens (a szántóiak szerint is) tévesen lest intett. A félidő végén a semmiből, egy távoli lövés után, amit alaposan elnézett a kapusunk, vezetett az ellenfél. A második játékrész elején Török Mátét rántották le a tizenhatoson belül, a spori sípja azonban néma maradt. Néhány perccel később egy kontrából gólt kaptunk. Ezután kezdünk el úgy játszani, ahogyan az elejétől kellett volna.

Linninger elismerte, hogy bár továbbra is „dadogott” a vendégek futballja, de legalább már az akarat megérkezett. Hamar szépítettek is.

– Ahogy telt az idő, egyre szaggatottabbá vált a játék – tette hozzá a tréner. – Csak ebben a félidőben öt alkalommal ápolták a hazai játékosokat, kétszer egyszerre kettőt is, jellemzően görcs miatt. Persze mi ezt jeleztük a játékvezetőnek, aki minden alkalommal elmondta, hogy mindent beszámít. Közben még volt öt csere is. Teljesen kitámadtunk, így a Szántó több alkalommal is eldönthette volna a meccset, de a jelzett hét perces hosszabbítás ötödik percében egyenlíteni tudtunk. Véleményem szerint, bár amatőr meccsen ritka, de teljesen indokolt volt a hét perc. Öt csere, minden alkalommal percekig tartó öt ápolás, aki járt már meccsen, az pártatlanul tud véleményt alkotni erről. Megértem a hazaiakat is, mert a helyükben, mint mindenki, így mi is „öltük” volna az időt minden eszközzel, utána pedig ugyanígy sokallanám a ráadás nagyságát. Összességében egy talán közepes színvonalú mérkőzésen, hatvan perc gyenge és harminc perc elfogadható játék után nem érdemtelenül szereztünk pontot, de ha a lelkesedésre és akaratra osztanák a pontokat, akkor több jutott volna a Szántónak. További sok sikert kívánok Misiéknek, és üzenem, hogy tavasszal ne autóval jöjjön hozzánk!