Lőrinci: íme a lemondás oka

Győri Zoltán a továbbiakban is szurkol a csapatnak.

Nem az eredmény miatt történt edzőváltás a Lőrinci VSC-nél, ahol Győri Zoltán helyét Bódis Barna veszi át. A megyei I. osztályban újonc gárda a negyedik helyről várja a folytatást.

A lőrinciek 8–1-es győzelmet arattak a Borsodnádasd ellen, majd az öltözőben meglepő bejelentéssel fogadta a keret tagjait Győri Zoltán. Az edző lemondott.

– Amit ígértem, azt a teljesítettük – szögezte le a hatvani illetőségű szakember. – Az elmúlt két és fél év alatt azt történt, amit elterveztünk, vagyis a csapat feljutott a megyei I. osztályba és ott meghatározó szerepet tölt be. A lemondás okát egy szóban tudom kifejezeni, ez pedig a bizalmatlanság. A csapat jól működött együtt, ahogy én elismertem a játékosokat, úgy ezt ők megtették velem. Példátlan csapatszellem jellemzi a gárdát, de természetesen vannak kisebb összezördülések is, ami egy újjáalakult keretnél teljesen természetes, a csapattá válásnak vannak folyamatai. A bizalmatlanságot nem a futballisták irányából éreztem, hanem a vezetőség részéről. A lelátón már hetekkel ezelőtt láttam olyan kollégát, aki korábban nem látogatta a meccseinket, azaz sejtettem, hogy valami készül. Ezért is döntöttem a válás mellett.

Győri Zoltán 2016 nyarán vette át a lőrinciek irányítását Kerepesi Ferenctől, akivel a megyei II. osztályban 10. helyen végzett az LVSC. A 2016/17-es idényben hatodik helyre lépett feljebb gárda, majd a 2017/18-as szezonban teljesült az, ami korábban tíz éve. A lőrinciek 24 mérkőzésen aratott 21 győzelemmel, két döntetlen és egy vereséggel, 65 pontot gyűjtve elhódították a II. osztály Nyugati csoportjának bajnoki címét.

Az aranyérmes állomány a megyei egybe jutva nagy átalakuláson ment át a nyáron: hét játékos távozott, miközben kilenc új labdarúgó érkezett a csapathoz. Jelenleg 11 mérkőzésen szerzett 18 ponttal a negyedik helyen tanyázik a garnitóra úgy, hogy a harmadik Hevessel szemben mindössze egy pont a hátránya.

– Nagyon szurkolok a csapatnak a továbbiakban is, és szeretnék még velük dolgozni egy másik klubnál. Nagyon jó embereket ismertem meg a személyükben, további sok sikert kívánok nekik! – zárta szavait Győri Zoltán.

A távozó tréner helyét Bódis Barna veszi át a lőrincieknél. A 41 éves edző futballistaként Jászárokszálláson, Nagyrédén, a Gyöngyösi AK-ban, Gyöngyöshalászon és Gyöngyöstarjánban játszott, míg edzőként utóbbi klub megyei I-es gárdáját irányította. Utoljára az FC Hatvan U19-es csapatánál dolgozott.

„Az összhang hiányát éreztük”

Lőrinci polgármestere, az LVSC alelnöke, Víg Zoltán a vezetés álláspontjaként azt közölte a heol.hu-val, hogy „nem volt meg az összhang a csapat és az edző között”, ezért tervezték, hogy megválnak Győri Zoltántól. Víg szerint a tréner elébe ment a kenyértörésnek, és ő köszönte meg az eddigi együttműködést.