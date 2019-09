Lőrinci VSC: minden fórumhoz írni fogunk

Vezetői reagálás a a Fellebbviteli Bizottság döntésére.

Mint arról írtunk, a Fellebbviteli Bizottság (FB) megváltoztatta és a pályán elért eredménnyel (0–2) az Egerszalók SE javára írta a Lőrinci VSC elleni megyei I. osztáyú mérkőzés három pontját. Történt ez azok után, hogy a szalókiak megfellebbezték az MLSZ Heves megyei Versenybizottságának határozatát. A döntés kapcsán véleményt formált az LVSC elnökhelyettesem egyben a Lőrinci polgármestere.

– Nagy megdöbbenéssel olvastam a fellebbviteli bizottság cinikus, jogszabállyal ellentétes megalapozatlan határozatát – közölte Vig Zoltán. – Ha a Lőrinci VSC nem nyújtott volna be óvást, a jegyzőkönyv alapján hivatalból is meg kellett volna indítani az eljárást. A jogszabályok betartása minden csapatra kötelezőek, ellenkező esetben nem tartható be a rend és a fegyelem. Ezért minden fórumhoz írni fogunk az igazságtalan döntés miatt.