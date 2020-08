Lőrinciben csak a szervezett Péterke érhet el jó eredményt

A rangadó jelző méltán illeti meg a megyei I. osztály előző kiírása első, illetve­ harmadik helyén zárt együttesének szombati összecsapását.

Szombat, 17.00:

Lőrinci (10.)–Pétervására (3.)

Selyp. Lőrinci Sporttelep. V.: Varga László (Hovanecz, Orosz).

BÓDIS BARNA, a lőrinciek edzője: – A nyitányon a Heréd ellen elszenvedett 3–2-es vereség legfőbb tapasztalatát az jelentette, hogy nem szabad elkerülhető, könnyelmű gólokat kapni. Bízom abban, hogy a Pétervásárával szembeni meccsen stabil védekezésből kiindulva a kapu előterében határozottabbak és eredményesebbek leszünk, mint egy héttel korábban. A piros lapot kapott Ágói Zoltán ebben nem lehet segítségünkre, helyette Kerek Norbert lép pályára a csatársorban, míg sérülésből adódóan Tóth Péter hiányzik a csapatból.

CSATLÓS TAMÁS, a pétervásáraiak edzője: – Nagyon szervezettnek kell lennünk ahhoz, hogy számunkra kedvezően alakuljon a végeredmény. Tavaly nagyon jó mérkőzést játszottunk a Lőrincivel, akkor akár nyerhettünk is volna. Hasonló meccsre számítok, mint legutóbb, még úgy is, hogy több meghatározó emberünk sérüléssel bajlódik. Valószínűleg Tóth Máté és Csatlós Csaba nem is tud majd játszani, így kevésbé rutinos, fiatal gárdával szeretnénk méltó eredményt elérni. Minden bizonnyal kettőzött erővel küzdenek majd azok a játékosok, akik a nyáron tőlünk igazoltak a lőrinciekhez, de ezzel nincs semmi baj.

Füzesabony (9.)–Besenyőtelek-Erőss út (6.)

Füzesabony. V.: Rozsnaki Gábor (Csathó, Forgó).

Az FSC első tétmeccsét játssza a megújult, immár remek pályán, ahol a játéktudást nézve a Besenyő az esélyesebb.

Bélkő SE-Bélapát (13.)–Eger SE II. (8.)

Bélapátfalva. V.: Lucián János (Szarvas, Nagy P.).

A rajton négygólos vereség itt, elmulasztott győzelem ott. A bélapátiak szeretnének kilépni az árnyékukból, de ugyanez elmondható az egriekről is, vagyis a döntetlen ­tűnik a legreálisabbnak.

Energia SC Gyöngyös (7.)–Gyöngyöshalász (11.)

Gyöngyös, Sport út. V.: dr. Lendvai Gábor (Várallyay, Gergely).

Ez a párharc mindig több egy átlagos mérkőzéstől, ahol jó ismerősök hallgathatják legalább fél éven keresztül, ha vereséget szenvednek. Ezért nagyon nem mindegy a meccs végkimenetele.

Hevestherm-Heves (5.)–Felsőtárkány (14.)

Heves. V.: Szigetvári Zsolt (Tamasi, Király).

Akár a bravúrkategóriába is sorolható a hevesiek halászi sikere, ám ennek abban az esetben lesz nagy értéke, ha a hazai pályán is meglesz a három pont. Az alaposan megfiatalított tárkányiakkal szemben egyet biztosan el kell kerülni, ez pedig az ellenfél lekezelése.

Marshall-ASE (2.)–Egerszalók (1.)

Andornaktálya. V.: Darók Attila (Kasza, Kecskés).

Ez a találkozó a játéknap másik igazán markáns derbije, ahol két, a bajnoki rajton egyaránt négygólos sikert aratott, masszív két gárda feszül egymással.

Szombat, 19.00:

Maklár (12.)–Heréd (4.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Mencsik László (­Török, Derda D.).

A villanyfényes összecsapáson a herédiek számítanak favoritnak az ifjakkal tűzdelt házigazdákkal szemben. Amennyiben a vendégek úgy kapják el a kezdést, mint a Lőrinci ellen, akkor a Maklárnak nagyon nehéz feladata lesz.

A bajnokság állása